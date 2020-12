České Budějovice doma opět nevyhrály, nestačily na Karlovy Vary

České Budějovice - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v zápase 30. kola extraligy v Českých Budějovicích 4:3 a uspěli ve třetím utkání v řadě. Motor si naopak připsal pátou porážku v řadě a ani ve dvanáctém domácím utkání v sezoně nedokázal získat tři body. Rozhodující náskok si Západočeši vypracovali ve druhé třetině, ve které vstřelili tři branky.

Domácí vstoupili do zápasu dvěma po sobě jdoucími vyloučeními za přestupky v útočném pásmu. Hned při prvním střídání si vysloužil trest juniorský reprezentant Toman, jenž debutoval v extralize. Hosté přesilovky nevyužili, naopak záhy šli do třech. Dvojnásobnou výhodu si Budějovičtí pokazili dalším vyloučením, ale při hře čtyři na čtyři otevřeli skóre Doležal, jenž tečoval střelu Pýchy od modré čáry. V 19. minutě ale ztratil Forman u mantinelu nešťastně puk a jihočeský odchovanec Koblasa vyrovnal z brejku ve vlastním oslabení.

Motoru mohl vrátit vedení Prokeš po přihrávce Plášila, brankář Novotný si ale s přečíslení dva na jednoho poradil. Následovaly dva rychlé údery karlovarského týmu. Nejprve si domácí špatně rozebrali protihráče a zcela volný Kohout se prosadil u levé tyčky, o 77 sekund později přidal Flek laciný třetí gól. Čtvrtý úspěch si připsali hosté po závaru z přesilovky, když za katrem seděl Slováček po zbytečném přestupku ve středním pásmu. A mohlo být pro domácí ještě hůře. Kohout ale trefil jen tyč, David Kaše poté neproměnil trestné střílení nařízené za faul Plášila.

Do třetího dějství vstoupili Budějovičtí se sympatickou snahou o zkorigování výsledku, vytvářeli tlak, ale chyběly jim vyložené šance. Naopak zvýšit mohl karlovarský kapitán Skuhravý, jenže při Paterovi stálo štěstí. Domácí hrající ve speciální edici vánočních dresů ale nerezignovali, snažili se zápas zdramatizovat a nakonec se jim to podařilo. Nejprve svým druhým dnešním gólem snížil Doležal, poté se v přesilovce prosadil Pýcha. Vyrovnat se ale již Jihočechům nepodařilo ani v závěrečné power play. Karlovy Vary si tak venku připsaly jubilejní desátou výhru v sezoně.

Hlasy trenérů po zápase:

Václav Prospal (České Budějovice): "Hodnocení je stejné jako při řadě minulých zápasů. Děláme spoustu chyb a faulů, nejsme dost produktivní, abychom nepříznivý stav kompenzovali vstřelenými góly a prohrajeme o gól. Dnes jsme první čtyři vyloučení měli po faulech v útočném pásmu. Že jsme to nezabalili v závěru, to by mělo být automatické, jsme profesionálové. Spíše je otázka, proč se dostáváme do situací, že musíme otáčet výsledky."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Úvodní část poznamenala řada faulů z obou stran a vyloučení, která rozkouskovala hru. Zaplaťpánbůh, že to skončilo 1:1. Ve druhé třetině jsme si vytvořili tlak a šance, zaslouženě jsme odskočili. Závěr jsme zvládli jenom díky výbornému výkonu gólmana, který nás držel celý zápas. Dělali jsme zbytečné věci, musíme to odehrát úplně jinak."