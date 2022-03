České Budějovice díky obratu v závěru i podruhé porazily Pardubice

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic díky obratu v poslední minutě porazili ve druhém utkání čtvrtfinále play off extraligy doma Pardubice 3:2 a vedou v sérii 2:0 na zápasy. Dynamu zařídili dvoubrankové vedení obránce Ondřej Vála a v přesilové hře kanonýr Robert Říčka. Za Motor se nejdříve prosadil jen ve 32. minutě Miroslav Holec, v čase 59:19 vyrovnal Martin Hanzl a devět sekund před koncem rozhodl Lukáš Pech. Série pokračuje v pátek a v sobotu v Pardubicích.

Motor vstoupil do utkání aktivněji, ale potom se musel bránit dvakrát v rychlém sledu v oslabení při trestech Bučka, který v sestavě nahradil Bindulise, a Ondráčka. Při druhé přesilovce projel Cienciala před Hrachovinu, ale nezakončil přesně. V polovině úvodní části nebezpečně pálil těsně mimo domácí obránce Percy a Dynamo odolalo i při následném náporu Českých Budějovic. Na druhé straně v 11. minutě obránce Vála trefil tyč.

Východočeši, kteří do utkání nastoupili oproti pondělku s pozměněným složením útoků, se ubránili při Hrádkově trestu a v čase 15:28 se radovali z vedení. Camara našel od pravého mantinelu na levé straně Válu, který překonal českobudějovického gólmana. Krátce před první pauzou mohl vyrovnat Pech, který se v přečíslení rozhodl místo přihrávky sám zakončit, ale Frodl zasáhl pravým betonem.

V úvodu druhé části měl nejdříve možnost Abdul, který pak ve 24. minutě v přečíslení nabídnul šanci Šenkeříkovi, jenž prvním pokusem trefil gólmana Frodla a napodruhé bekhendem minul. Potom byla v vidění strkanice domácího Šticha s Kolářem i následně s Camarou, jehož bek Motoru poslal k zemi. V čase 26:51 se prosadilo v závěru Ondráčkova trestu Dynamo, které v té době už hrálo bez útočníka Musila. Cienciala našel Říčku a kanonýr Pardubic překonal Hrachovinu.

Motor se neprosadil při Kofferově vyloučení, ale ve 32. minutě už se dočkal snížení. Po kombinaci se po Vondrkově nahození z levé strany odrazil puk před Holce, který zamířil do levého horního rohu Frodlovy branky. Do další šance domácích se dostal Voženílek, Dynamo se ubránilo i v oslabení poté, co Paulovič po hře čtyř proti čtyřem zasáhl do hry ještě z trestné lavice při svém návratu. Před druhou pauzou mohl zvýšit Kousal, ale sám před Hrachovinou neuspěl.

Hned po přestávce pomohla domácím tyč, kterou trefil po Camarově přihrávce kapitán Poulíček. Při Percyho vyloučení měli možnost Cienciala a Říčka. Hrachovinovi potom pomohla dvakrát tyč při Kousalových střelách ve 45. a v 50. minutě. Jihočeši se snažili tlačit za vyrovnáním, ale Dynamo hrozilo z protiútoků. Říčka, Rohlík ani Blümel ale pojistku skóre nepřidali.

Potom minul po přihrávce Novotného Valský, ale Motor se obratu dočkal. V čase 59:19 po Percyho střele z dorážky vyrovnal Hanzl a devět sekund před koncem zpoza branky u pravé tyče překonal Frodla Pech a rozhodl. Z gólu se radovat nemohl, protože po Camarově zákroku zůstal dlouhou otřesený ležet na ledě.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Ke konci jsme měli trochu štěstí. Šli jsme se za tím, měli jsme tam pár puků, které se odrazily k nám, protože jsme si šli pro ránu navíc. Pardubice měly po většinu utkání převahu, měli jsme kliku, několikrát nás zachránila tyčka. Náš gólman taky pochytal plno věcí. Máme plno kluků, kteří prošli bitvami. Ví, že hokej se hraje 60 minut, nikdy se nevzdávají. V kabině je síla. Je to 2:0, to nic neznamená. Nikdo nic ještě nevyhrál. Série se přesune do Pardubic, bude tam určitě výborná kulisa. Těšíme se na to."

Richard Král (Pardubice): "Hodnotí se mi to těžko, protože jsme byli celý zápas jednoznačně lepší. Vytvořili jsme si mraky šancí, dali jsme asi tři čtyři tyčky. Za celý zápas jsme udělali asi dvě chyby a dostali jsme tři góly. Smekám, kluci odehráli skvělý zápas. Nemám jim prakticky co vytknout. Je to samozřejmě rána pro tým, ale věřím, že se z toho dokážeme oklepat. Máme dva dny na to, abychom se sebrali. Hrajeme dva zápasy doma a budeme chtít oba vyhrát. Věřím, že to otočíme."

HC Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 32. Holec (Vondrka, Percy), 60. M. Hanzl (Percy, Pech), 60. Pech (J. Ondráček) - 16. Vála (Camara, Matýs), 27. Říčka (Cienciala, R. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, R. Svoboda - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 8:7. Využití: 0:1. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Sestavy:

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Štich - J. Ondráček, Pech, Abdul - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - Gulaš, Holec, Vondrka - Valský, J. Novotný, D. Voženílek. Trenér: Modrý.

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář, Nedbal - A. Musil, Poulíček, Blümel - Cienciala, R. Kousal, Říčka - Camara, Paulovič, Matýs - O. Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.