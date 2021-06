České basketbalisty čeká v Hamburku generálka na kvalifikaci OH

Hamburk - Již s Patrikem Audou, ale stále bez Tomáše Satoranského nebo Jana Veselého završí čeští basketbalisté od pátku na tradičním turnaji v Hamburku svou přípravu na olympijskou kvalifikaci. Na prestižním Supercupu, kde jim ještě budou chybět i Vojtěch Hruban a Jaromír Bohačík, vyzvou domácí Německo (pátek, 20:30), Itálii (sobota, 17:00) a Tunisko (neděle, 17:00). Vedle generálky na boj o Tokio věří, že jim turnaj pomůže i v přípravě do dalších let.

"Chceme si zvyknout na styl, jakým budou naši soupeři hrát. Nejdeme si tam poměřit síly, něco si dokazovat a vyhrát turnaj. Spíše se musíme dál sehrávat, protože času je hrozně málo," řekl v tiskové zprávě pivot Ondřej Balvín. "Máme tu teď spíše hráče do budoucna než ty, kteří s námi budou hrát kvalifikaci. Musíme si spolu sednout a být připravení už třeba na příští rok na domácí mistrovství Evropy, aby se kluci mohli poprat o nominaci," uvedla jedna z opor týmu.

Češi, kteří se sešli k přípravě teprve před deseti dny, absolvovali již na konci minulého týdne dvojzápas s Finskem, které porazili 78:65 a 93:85. Vzhledem k tomu, že se hlavní hvězdy jako Veselý, Satoranský a Bohačík připojí k týmu až těsně před odletem, nebo dokonce v dějišti kvalifikace v kanadské Victorii, je skutečná síla českého týmu zatím těžko čitelná.

"Je hrozně specifické hodnotit zápasy s Finskem vzhledem k sestavě. Jde hlavně o to, abychom si zase zvykli na systémy. Každý trenér má jiné nároky a my jsme každý na něco zvyklý z klubu. Je to o tom, abychom si sedli, zjistili, co máme spolu dělat na hřišti a abychom byli schopní hrát lepší basket," poznamenal Balvín a pochválil nové hráče, jako je třeba Patrick Samoura.

Na úvod turnaje v Hamburku čeká Čechy domácí reprezentace, která se zřejmě bude muset obejít bez hvězdného Dennise Schrödera. Sedmadvacetiletý rozehrávač Los Angeles Lakers se k týmu před olympijskou kvalifikací ve Splitu zatím nepřipojil. "Musí si ještě vyřídit nějaké osobní záležitosti," řekl místopředseda německého svazu Armin Andres agentuře DPA. Vedle Německa se tým trenéra Ronena Ginzburga střetne o den později s Itálií a program završí v neděli proti Tunisku, jež patří k nejlepším basketbalovým celkům v Africe.

"Soupeři jsou fajn a jsem rád, že budeme hrát proti kvalitním týmům. Náš cíl je ale jinde, a pokud prohrajeme, není to konec světa, ani to neznamená, že neuděláme výsledek v kvalifikaci. Spíše na to koukám jako na styl, kterým mohou hrát naši soupeři v Kanadě," řekl před třemi zápasy ve třech dnech Balvín.

Do dějiště olympijské kvalifikace ve Victorii odletí Ginzburgův výběr pět dní po turnaji v Hamburku, tedy 25. června. První duel s Tureckem absolvuje 1. července. "Nebojím se, že by po připojení zbytku týmu nastaly nějaké potíže. Všichni se známe, máme dobrou chemii a jsme i kamarádi mimo hřiště. Například v úterý jsme si volali se Satym (Satoranský) a říkal mi, že se na zápas s Finskem díval. On je basketbalový fanatik, takže moc dobře ví, co se děje,“ dodal Balvín.