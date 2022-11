České basketbalistky čeká důležitý zápas o postup na ME v Nizozemsku

Almere (Nizozemsko) - České basketbalistky sehrají ve čtvrtek od 19:00 v Almere důležitý zápas o postup na mistrovství Evropy s domácím Nizozemskem. Utkání bude zároveň soutěžní premiérou pro novou trenérku národního týmu Romanu Ptáčkovou, která v květnu nahradila Slováka Štefana Svitka. Její tým si může vytvořit dobrou výchozí pozici před únorovými domácími duely s Irskem a Nizozemskem.

Ve skupině I po vyloučení Běloruska kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině zůstaly jen tři týmy a na EuroBasket příští rok v červnu v Izraeli a Slovinsku z ní postoupí jen vítěz. Češky i Nizozemky mají zatím na kontě shodně výhru nad Irskem, takže vítěz čtvrtečního souboje udělá výzmamný krok k účasti na kontinentálním šampionátu.

Češky útočí na patnáctou účast na ME za sebou, zatímco Nizozemky na ni čekají od roku 1989, Ptáčková přesto nemluví o svém omlazeném týmu jako o favoritovi. "Soupeř je zkušený, hraje doma a hrál s Běloruskem výborný zápas. Jdeme ale do zápasu s jednoznačným záměrem vyhrát a nemáme v hlavách, jestli je Holandsko lepší nebo horší, zkusíme uplatnit naše zbraně," řekla Ptáčková.

Češky se s Nizozemskem utkají po 15 letech. V srpnu 2007 vyhrály v přípravě v Brně 75:57. "Co jsme měli možnost je skautovat, tak jsou to hráčky, které jsou opravdu hodně vysoké. Na pozici malých hráček jsou všechny nad 180 centimetrů. Takže je to vysoký a hodně tvrdě hrající tým. Souboje s ním budou hodně bolet. V tom je jejich síla," podotkla Ptáčková.

Nizozemsku chybí pivotka Emese Hofová, která přišla před sezonou ze Salamanky do USK Praha, ale v přípravě se zranila a je na celou sezonu mimo hru. "Nizozemky jsou nebezpečné v rozehře. Tím, že Hofová je zraněná a jejich rozehrávačka Corneliusová hraje Euroligu s Gironou, tak je potřeba zastavit ji. Diriguje hru, mají vysoká křídla, takže tam budeme muset hodně bránit. Je to pro nás důležitý zápas. Když ho zvládneme, tak budeme mít velkou šanci na postup," prohlásila pivotka Julia Reisingerová.

"Narazí na sebe trošku jiné styly. My dokážeme být trošku agresivnější v poli a ony pod košem. Doufám, že budeme aktivnějším, rychlejším a celoplošným týmem," konstatovala Ptáčková.

Z širší nominace do Nizozemska neodcestovaly pivotka Klára Vojtíková s Pamelou-Therese Effangovou z Hradce Králové a další křídelnice Valentýna Kadlecová z Chomutova. V roli náhradnice je s týmem debutantka Emma Čechová z Žabin Brno. Šanci na premiéru mají křídelní hráčky Anežka Kopecká z KP Brno a rozehrávačka Kateřina Zeithammerová z Hradce Králové.

Vůbec první zápas v sezoně může odehrát křídelnice Veronika Voráčková, která se ještě po zranění nestihla zařadit do sestavy USK. "Je připravená alespoň zdravotně nastoupit do utkání a uvidíme, v jaké formě," řekla Ptáčková, jejíž tým se přesunul v úterý večer letecky do Amsterodamu a ve čtyřicet kilometrů vzdáleném Almere v Topsport Center dnes dopoledne poprvé trénoval.

Ptáčková vedla tým v červnu ve dvou přípravných zápasech v Trutnově proti Polsku při shodných výhrách 66:49. Teď ji čeká první důležitý soutěžní duel. "Konečně jsme viděli halu, takže už cítíme, že to je blízko. Těšíme se na to. Jsem hrozně realisticky založený člověk. Jsem na to připravená. Zápasy nás obecně baví, takže se všichni těšíme, až začnou hrát českou hymnu a začne zápas," dodala Ptáčková.