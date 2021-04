Česká zbrojovka Group má za sebou rekordní rok

Holding CZG - Česká zbrojovka Group SE (CZG), který je významným evropským výrobcem ručních palných zbraní, vykázal za loňský rok výnosy 6,8 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 14,6 procenta. Provozní výsledek hospodaření vzrostl ve srovnání s rokem 2020 o 11,9 procenta na více než 1,056 miliardy korun.

Ukazatel EBITDA z pokračujících operací meziročně stoupl o 11,9 procenta na necelých 1,471 miliardy korun. Holding loni prodal 467.463 kusů zbraní, což ve srovnání s předchozím rokem znamenalo nárůst o 24,9 procenta.

Prezident a předseda představenstva CZG Lubomír Kovařík označil výsledky holdingu za rekordní. „Skupina CZG dosáhla, spolu s uvedením několika nových produktů a silnými objednávkami, historicky rekordních výsledků. To hodně vypovídá o nasazení našich zaměstnanců, síle obchodního modelu a celkové tržní pozici značky Česká zbrojovka,” uvedl Kovařík. „V loňském roce jsme zaznamenali další důležitý krok v historii skupiny a úspěšně dokončili veřejnou nabídku akcií na Burze cenných papírů Praha. Tímto krokem jsme posílili náš závazek být transparentní a získali prostředky pro další růst CZG. Včetně akvizice Coltu, jejíž dokončení očekáváme ve druhém čtvrtletí tohoto roku," dodal Lubomír Kovařík.

Podle místopředsedy představenstva CZG Jana Drahoty se v růstu prodejů a ziskovosti odrazila vysoká poptávka zákazníků, a to zejména v USA. „Našim akcionářům navrhneme výplatu dividend ve výši 7,50 korun na akcii," řekl Jan Drahota.

Výnosy v USA představovaly 66 procent z celkových loňských výnosů holdingu. Podíl 13,8 procenta připadl na Evropu bez České republiky, která se na celkových výnosech podílela ze 4,8 procenta. Dalších 6,2 procenta připadlo na Asii a 5,7 procenta na Afriku.

Mimořádné nasazení pod velkým tlakem

Dosažené výsledky za rok 2020 ukazují, že CZG a její firmy zvládly čelit velmi složité a bezprecedentní situaci. „Nejobtížnějším okamžikem byl na jaře minulého roku nástup koronakrize. Situace byla velmi nejistá, nikdo nevěděl, co se bude dít. Kolabovala zejména letecká přeprava zboží k zákazníkům, objevily se problémy s dodávkami dílů od některých zahraničních subdodavatelů, naši obchodníci byli de facto uzemněni z důvodu uzavřených hranic,” vypočetl komplikace Jan Zajíc, generální ředitel České zbrojovky, hlavního výrobního závodu skupiny CZG.

Tato zkušenost podle něj nesmírně posílila především výrobnu zbraní v Uherském Brodě. „Firma jednala jako jeden živý organismus, semkla se, našla způsob, jak zajistit výrobu a přitom chránit to nejcennější, což je zdraví svých zaměstnanců. Ukázala se nesmírná dávka solidarity, ochoty, pracovního nasazení, sounáležitosti a loajality k firmě. Ověřili jsme si, že značce CZ zaměstnanci důvěřují a že jsou ochotni ji podržet i ve velmi obtížné situaci,” podotkl Jan Zajíc.

Zbrojovce se podařilo zachovat plynulý tok novinek a uvést na trh novou sportovní pistoli CZ TS2 ve třech variantách šitých na míru jak začínajícím střelcům, tak nejlepším profesionálům. Dále připravila nové malorážky CZ 457 MTR, Thumbhole a Synthetic určené pro vysoce přesnou střelbu, sportovní zápolení a variantu do extrémních klimatických podmínek. Semiautomatické modely pušky CZ BREN 2 přidaly na trh nová provedení BREN 2Ms v obou žádaných rážích 223 Rem. i 7,62 x 39 mm. „I zásluhou novinek se nám podařilo splnit plán roku 2020, vyrobit a prodat nejvyšší počet zbraní v historii společnosti,” zdůraznil Jan Zajíc.

Koronavirová krize byla rovněž impulsem k dalšímu obohacení dovedností podniku v oblasti online technologií. „Vybudovali jsme vlastní virtuální televizní studio a jako první firma v oboru jsme přišli s představováním nových produktů prostřednictvím živých vysílání na internetu,” podotkl generální ředitel Zajíc.

Na civilním trhu pomohlo CZ v době uzavření podnikových a partnerských prodejen, že už v roce 2019 spustila online zbraňový konfigurátor pro Českou republiku a následně jej rozšířila na Slovensko, do Polska a Německa. Zákazníci, kteří vlastní zbrojní průkaz, si mohou prostřednictvím konfigurátoru přizpůsobit pro vlastní potřeby hned několik produktů a následně si objednávku osobně vyzvednout na našich prodejnách.

Cílem je globální prvenství v oboru

Mateřská skupina CZG učinila v loňském roce několik strategických kroků. Šlo zejména o už zmíněný vstup na Burzu cenných papírů Praha a o získání exkluzivity pro vyjednávání o nákupu ikonické americké společnosti Colt.

„Velmi nás potěšil zájem o akcie ze strany českých investorů, a to jak institucionálních, tak i drobných, včetně zaměstnanců CZG. Potvrdilo se, že v Česku je naše značka vnímána velmi pozitivně a investoři nám věří. To, že přibližně 10 procent našich zaměstnanců si koupilo naše akcie, je signálem důvěry ve společnost, ve které působí. Z tak silné podpory našich zaměstnanců i tuzemských investorů, včetně retailových, máme samozřejmě velkou radost a cítíme to jako velký závazek,“ zdůrazňuje Lubomír Kovařík, prezident skupiny CZG.

Podepsání finální smlouvy o stoprocentním nákupu společnosti Colt oznámila CZG v polovině února. „Nyní nás ještě čeká schválení transakce příslušnými regulatorními úřady. Akvizici této americké značky vnímáme jako velkou příležitost posunout se blíže našemu cíli sehrávat zásadní roli v konsolidaci segmentu ručních palných zbraní, stát se klíčovým partnerem pro ozbrojené složky a uznávanou prémiovou značkou v Evropě a Spojených státech amerických,“ upřesnil prezident a předseda představenstva Lubomír Kovařík.

Cílem skupiny CZG je stát se světovým lídrem ve výrobě ručních palných zbraní a dosáhnout do konce roku 2025 tržeb ve výši jedné miliardy eur. Aktuální kombinované tržby CZG a Coltu převyšují půl miliardy eur. „Vidíme příležitosti pro další růst v oblasti zakázek pro ozbrojené složky i na civilním trhu, kde nestíháme uspokojovat poptávku po produktech CZ. Očekáváme také příznivý efekt na další rozvoj pramenící z budoucí spolupráce mezi CZG a Colt v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. I nadále budeme sledovat a vyhodnocovat příležitosti pro akvizice v našem oboru i v souvisejících oblastech, jako je munice, optika a podobně,“ ujistil Lubomír Kovařík.

První z novinek pro rok 2021 jsou už skladem na podnikových prodejnách v Praze a v Uherském Brodě. V Praze je možné zakoupit sportovní pistoli CZ TS 2 nebo pistoli s polymerovým rámem a přímoběžným zápalníkem CZ P-10 v ráži 45 Auto. Nově jsou na pultech Optics Ready (OR) a Suppressor Ready (SR) varianty pistolí CZ P-10, včetně verze s rámem v barvě FDE. Barevné varianty má i CZ SCORPION EVO 3 S1 s nově naskladněnými tlumiči značky G.I.S.

Sběratele by měla zaujmout nová osmdesáti kusová limitovaná edice pistole CZ 75 Tobruk, která je věnovaná vzpomínce 80 výročí bojů u města Tobruk v Libyi. Pistole rozšíří řady unikátů a zařadí se za limitky CZ 75 Anthropoid a CZ 75 Republika.