Česká televize vrací do vysílání pořad UčíTelka

Praha - Česká televize (ČT) v reakci na zavedení distanční výuky vrací od čtvrtku do svého vysílání vzdělávací pořad pro žáky prvního stupně základních škol UčíTelka. Pořad, který žákům pomáhal s učivem po přerušení výuky, si od zahájení jeho vysílání v polovině března do 19. června pustilo na 600.000 dětí. ČT uvedla 66 epizod, celkem bylo odvysíláno téměř 340 televizních vyučovacích hodin. ČTK o tom dnes informovala mluvčí televize Karolína Blinková.

"Vracíme do vysílání pořad UčíTelka, který sledovalo každé třetí dítě ve věku šest až deset let. Nezapomínáme ani na handicapované spoluobčany a společně s posílením aktuálního zpravodajského servisu jsme také okamžitě rozšířili tlumočení do znakového jazyka. Program ČT3, který jsme experimentálně spustili v březnu, je stále v provozu a pomáhá seniorům překlenout dobu, kdy je třeba omezit setkávání. A v neposlední řadě se chystáme opět živě vysílat nedělní bohoslužby," sdělil generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Učítelku bude od 15. října každé všední dopoledne opět hostit program ČT2. Prvňáci i žáci vyšších ročníků si mohou procvičit látku z jarních dílů pořadu. Učení z domova podporuje a pomoc rodičům i učitelům nabízí také vzdělávací web České televize ČT edu. K dispozici je na něm přes 75.000 naučných videí z více než 30 předmětů.

Česká televize v souvislosti s aktuálním děním posílila svůj zpravodajský servis. Kontinuální vysílání proto opět nahradilo některé pravidelné týdenní formáty, jejichž agenda bude součástí denního vysílání. Jarní rozsah má, nad rámec zákona, také informační servis pro sluchově a zrakově postižené diváky. Skrytými titulky doplňuje ČT všechny zpravodajské pořady, Studio 6, BBV nebo třeba Interview ČT24. Do znakového jazyka zároveň tlumočí tři denní zpravodajské relace, Události v regionech, večerní Události a také všechny tiskové briefingy týkající se koronaviru.

Program ČT2 bude rovněž místem, kde věřící, kteří nemohou v dostatečném počtu navštěvovat bohoslužby ve svých kostelích a modlitebnách, uvidí přímé přenosy bohoslužeb. První je plánována na neděli 18. října.