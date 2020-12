Česká televize uvede v lednu nový detektivní seriál Hlava Medúzy

Praha - Nový seriál České televize (ČT) Hlava Medúzy v režii Filipa Renče se odehrává v Brně a jeho okolí. Čtveřici kriminalistů v něm vede cílevědomá Karin v podání Jitky Čvančarové. Dalších rolí se zhostili Jiří Dvořák, Michal Isteník a Petra Bučková. První z osmi dílů seriálu scenáristy Petra Hudského uvede ČT 11. ledna. Brněnská mordparta v něm řeší smrt akademického malíře. Vyplývá to z informací uvedených na on-line tiskové konferenci.

"Vybrali jsme si podobu Medúzy jako symbol našich kriminálních příběhů. Co jeden jedovatý had v její hlavě, to jeden příběh, jeden zločin, jedno zlo," uvedl na tiskové konferenci režisér Renč. "Je pro nás velkou výzvou přijít v dnešní bohaté produkci detektivek a kriminálek s originálním realizačním řešením. Jednotlivé příběhy jsou tedy kombinací skutečných kriminálních případů a fikce autorů. Co se týká stylu vyprávění i hudební dramaturgie, rád bych obnovil atmosféru českých kriminálek ze šedesátých let. Jednoduchá, výrazná hudba, napětí, účelné dialogy, tajemná atmosféra a minimální barevnost obrazu," dodal.

Ústřední tým brněnských kriminalistů vede Karin. Díky této postavě její představitelka Čvančarová podle svých slov využila značnou část vlastní mužské energie. "A protože jdu často do akce se zbraní, bylo nutné projít výcvikem. Ale netroufám si tvrdit, že umím střílet. Pozitivní vztah ke zbraním rozhodně nemám, ale vnímám je jako potřebné," podotkla herečka.

Štáb Hlavy Medúzy natáčel na Brněnsku, Blanensku i v samotné moravské metropoli. Scenárista Hudský zná tyto lokace velmi dobře. Pro ČT totiž napsal scénáře ke všem třem sériím detektivky Labyrint. Seriál tehdy na jižní Moravě režíroval Jiří Strach, který si v Hlavě Medúzy také zahraje. Vystupuje jako režisér v případu vraždy při natáčení westernu v příběhu s názvem Krev na stříbrném plátně.

"Labyrint měl odlišný námět. Tentokrát přišel Petr Hudský s dramaturgem Milošem Zahradníkem s jednodušším rámcem epizodických kriminálních příběhů s vyřešením každého z nich v daném dílu. Zločiny, které náš tým čekají, jsou mimořádně závažné. Místo brutality, krve a násilí však divákovi nabízíme napínavou podívanou díky důmyslnosti daných skutků, pachatelů i policistů," sdělila kreativní producentka Jiřina Budíková.

Tuzemské televize natáčejí několik detektivních seriálů ročně, buď novinky nebo další řady úspěšných sérií. Stejně jako u ostatních žánrů mají diváci rádi příběhy, které jsou adaptované na české prostředí. Detektivky a krimi se v televizi drží mezi nejsledovanějšími žánry už několik desítek let. Ročně jsou v ČT ve výrobě průměrně čtyři detektivní seriály či minisérie. V ČT již na začátku letošního roku uvedli tři nové kriminální minisérie a seriály Místo zločinu Ostrava, Zrádci a Vysoká hra natočené podle skutečných událostí. Na stanici Prima mají úspěch se sérií Temný Kraj, kde brutální zločiny řeší elitní kriminalista Petr Kraj (Lukáš Vaculík) a jeho pes Egon, nebo se seriálem Polda. Televize Nova loni připravila do programu premiérové díly oblíbené Policie Modrava a pokračuje se seriálem Specialisté.