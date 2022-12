Česká televize dnes ukončí vysílání programu ČT3 kvůli úsporám

Praha - Česká televize dnes ukončí vysílání programu ČT3. Důvodem jsou úspory kvůli klesající reálné hodnotě koncesionářského poplatku. Program začal vysílat 23. března 2020 na začátku koronavirové epidemie a byl určen především seniorům, kteří byli nuceni kvůli covidu-19 zůstávat doma. Od té doby si kanál pustilo sedm milionů diváků.

Po 1013 dnech vysílání se ČT3 s diváky dnes rozloučí českou komedií Saturnin. "O případném obnovení programu v dalších letech bude možné rozhodnout až v důsledku změny legislativy, která zajistí stabilitu a udržitelnost dlouhodobého financování ČT," uvedla mluvčí veřejnoprávní televize Karolína Blinková.

Programová nabídka ČT3 se opírala zejména o výběr z televizního fondu, tematické relace, jakými byly Pohybovky Pavla Kříže nebo Taneční pro starší a pokročilé se Zdeňkem Chlopčíkem, a základní informační servis s přehlednějším grafickým zpracováním i klidnějším tempem moderování. Mezi nejvyhledávanější pořady stanice patřily seriály Nemocnice na kraji města či Rozpaky kuchaře Svatopluka, hudebně-zábavní relace Televarieté, ale třeba také původní magazín Život na třetí, jenž nabízel praktické rady a tipy, nápady na volnočasové aktivity, cvičení nebo recepty.

V prvních měsících vysílala ČT3 osm hodin denně, následně se vysílací čas navýšil na 16 hodin a do programové nabídky díky tomu přibyly také zahraniční seriály typu Haló, haló!, Jistě, pane ministře či Randall a Hopkirk.

ČT čeká od roku 2024 omezování výroby a vysílání a propouštění zaměstnanců, pokud se do té doby nezvýší koncesionářský poplatek ze stávajících 135 korun. Letos přijatá úsporná opatření nebudou podle Rady ČT po roce 2024 pro stávající rozsah činností stačit. ČT vybírá koncesionářský poplatek ve stávající výši od roku 2008. Od té doby se jeho reálná hodnota snížila na 86 korun. Za dva roky to kvůli rostoucí inflaci bude jen 50 korun. Pokud by výše poplatku rostla spolu s inflací, musel by být nyní 209 korun.

Rada schválila rozpočet ČT na příští rok s příjmy a výdaji 7,386 miliardy Kč, což je o tři procenta více než letos. Příjem z televizních poplatků se má zvýšit o pět milionů na 5,695 miliardy Kč. Rozpočet podle dozorčí komise pokrývá náklady na provoz šesti kanálů ČT, ale bude jej možné naplnit na úkor úspor ve výrobě a investicích. Rozpočet mimo jiné počítá s omezením dramatické tvorby proti letošku o 13 procent.