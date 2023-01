Česká sportovní dvojice je na ME jedenáctá po krátkém programu, vedou Italové

Espoo (Finsko) - Čeští reprezentanti Federica Simioliová a Alessandro Zarbo jsou na mistrovství Evropy jedenáctí po krátkém programu sportovních dvojic. Při premiéře na velké seniorské akci za sebou zatím nechali dva soupeře. Vedou Italové Sara Contiová a Niccolo Macii, kteří se poprvé v kariéře dostali přes 70 bodů a vybudovali si více než tříbodový náskok před Němci Annikou Hockeovou a Robertem Kunkelem.

Milánští rodáci Simioliová a Zarbo, kteří Česko reprezentují od začátku této sezony, udělali několik drobných chyb. Nejvíce zaváhali při úvodním trojitém twistu. "Byli jsem hodně nervózní, je to náš první důležitý závod," uvedl v tiskové zprávě svazu jednadvacetiletý Zarbo. Ve srovnání s evropskou špičkou čeští reprezentanti zaostávají v obtížnosti, mimo jiné zařadili jen dvojitý sólový skok.

Získali 46,68 bodu, čímž o více než bod zaostali za osobním maximem. Od elitní první, která by pro příští rok zajistila Česku dvě místa v této kategorii, je dělí 85 setin bodu. Pokud účastník dvou olympijských her Martin Bidař najde po rozchodu s Jelizavetou Žukovou novou partnerku, mohla by být dvě místa pro českou reprezentaci důležitá. Simioliová se Zarbem ale zatím o volných jízdách nepřemýšlejí. "Žijeme přítomným momentem, teď a tady," poznamenal Zarbo.

Při absenci potrestaných ruských krasobruslařů, kteří v této kategorii na posledních dvou šampionátech obsadili kompletní stupně vítězů, se cesta k medailím uvolnila pro reprezentanty jiných zemí. Šanci zatím nejlépe využili Contiová a Macii. Bronzoví medailisté z prosincového finále Grand Prix při druhém startu na ME zaváhali jen při úvodním twistu a dostali se jasně do čela před dvě německé dvojice.

Hockeová a Kunkel, kteří byli sedmí na ME 2020, se vrátili do formy po neúspěšné olympijské sezoně. Němečtí krasobruslaři stejně jako čeští reprezentanti trénují v Itálii u brněnského rodáka Ondřeje Hotárka.V krátkém programu nechali o více než čtyři body za sebou krajany Alisu Efimovovou a Rubena Blomaerta a usadili se jasně na průběžné druhé příčce.

Úvodní část soutěže se nevydařila italským spolufavoritům Rebecce Ghilardiové a Filippu Ambrosinimu, kteří po pátém místě na posledním ME a vydařeném podzimu měli útočit na medaile. V sólovém skoku sáhli po snadnějším dvojitém axelu, ale partnerka předvedla jen jednu otáčku, takže za tento prvek nedostali ani bod. Jejich výkon pak poznamenaly i další chyby včetně partnerova pádu při krokové pasáži. Známkou 59,48 bodu se zařadili až na páté místo, od bronzu je dělí více než tři body.

Volné jízdy sportovních dvojic se pojedou ve čtvrtek večer.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Espoo (Finsko):

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Contiová, Macii (It.) 70,45 b., 2. Hockeová, Kunke 67,08, 3. Efimovová, Blommaert (všichni Něm.) 62,77, 4. Kovalevová, Kovalev (Fr.) 62,46, 5. Ghilardiová, Ambrosini (It.) 59,48, 6. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 57,97, ...11. Simioliová, Zarbo (ČR) 46,68.

16:35 muži - krátký program.