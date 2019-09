Česká republika má Inovační strategii, chce se dostat mezi nejvyspělejší země světa

Poprvé po třiceti letech má Česká republika jednotnou vizi postavenou na zavádění a podpoře inovací. Jde o národní koncept na období 2019–2030. Má za cíl posunout naši zemi mezi přední technologicky orientované světové ekonomiky. Nejde přitom o desítky stran popsaného papíru. Klíčový a relativně tenký strategický dokument obsahuje konkrétní procesy, legislativní a finanční opatření a zejména projekty, které je třeba realizovat, aby se záměry podařily.

Inovační strategii uvádí do života tým lidí z různých oblastí. Jedná se o zástupce firem, vědce, akademiky i pracovníky veřejné správy. Jde o nový princip spolupráce napříč celým hospodářstvím. Evoluční proces, který má Českou republiku zařadit mezi nejvyspělejší země světa. Jak a kdy konkrétně na to, stanovuje Akční plán, který je nedílnou součástí strategie. „Země, kde byli lidé předvídaví a včas řešili inovace, jsou dnes na vrcholu socioekonomického žebříčku. Inspirujme se od těch nejlepších a dělejme to ještě lépe, inovujme. V duchu klasického citátu „Stavte na ramenou obrů“. Pokud budeme umět netradičně pojmout tradiční obory, oprostit se od zaběhnutých schémat, s dětským nadšením se ptát, proč to tak je a odpovědi na tyto zvídavé otázky překlápět do praxe, uspějeme,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Do roku 2030 mezi TOP 20 na světě

Čeští vědci, vývojáři i podnikatelé se směle vyrovnají světovému standardu. Země má tak velkou šanci uspět, pokud bude inovovat, a tedy směřovat do budoucna. Skutečně tedy bude Czech Republic: The Country For The Future? „Do roku 2030 by měla ČR patřit mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa. Taková snaha je samozřejmě běh na dlouhou trať. Máme ale ty nejlepší předpoklady uspět,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková a dodává: „Do vědy, výzkumu a vývoje jdou rekordní peníze, jen z národních zdrojů to příští roku bude 37 miliard. Je třeba je efektivně využít tak, abychom se stali střediskem nejvýznamnějších vědeckých kapacit. Máme třeba šanci, aby tu bylo jedno ze čtyř evropských center excelence. Chopili jsme se jí, pracujeme na realizaci a vše je na dobré cestě.“

Umělá inteligence pro bezpečnou společnost

Umělá inteligence je tak logicky zásadním tématem nejen pro MPO i na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu. A Českou republiku jako lídra v této oblasti stát prezentuje na akcích po celém světě. To vše v souladu s národním tématem AI, které zní: „Umělá inteligence pro bezpečnou společnost".

Umělá inteligence je tak logicky zásadním tématem nejen pro MPO i na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu. A Českou republiku jako lídra v této oblasti stát prezentuje na akcích po celém světě. To vše v souladu s národním tématem AI, které zní: „Umělá inteligence pro bezpečnou společnost“.