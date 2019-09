Česká republika je zemí pro budoucnost, The Country For The Future

The Country For The Future

Česká republika vždy měla světu co nabídnout, ať už šlo o kulturu, vědecké prostředí, sport nebo průmysl. Žije v ní spousta šikovných lidí, kteří tvořivostí, vynalézavostí a pracovitostí ukazují nebývalý talent, originální nápady a inovativní řešení. Díky tomu ČR disponuje silnou technologickou infrastrukturou a odborným zázemím. Inovativně si obyvatelé jedinečné země v srdci Evropy počínají například v biomedicíně, nanotechnologiích, ICT nebo v oblasti umělé inteligence. A rozhodně není žádný důvod dupat na brzdy, naopak. Je třeba dát vědět světu, že s ČR je nutné počítat. Proto vznikla a v současné době už nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu prosazuje motto a národní značku Czech Republic: The Country for the Future.

Nejen v oblasti inovací má Česká republika globální potenciál. V době, kdy už není třeba hledět na východ nebo na západ, je směřování k hospodářskému úspěchu jasné. „Chceme Českou republiku jako respektovanou a spolupracující zemi, která generuje a chrání své know-how,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Czech Republic: The Country For The Future je proto značkou pro podporu národní i mezinárodní spolupráce, jednotné prezentace země. Profiluje se v oblasti nových technologií, udržitelnosti, soběstačnosti a rozvoje inovačního prostředí. To je to, o co už nejen MPO jde a na čem v současné době pracuje řada šikovných lidí.“

Nová národní identita

Při směřováním v duchu země pro budoucnost nejde jen o propojení s Inovační strategií České republiky 2019 - 2030. Naprosto zásadní je přesah do připravované Národní hospodářské strategie, jejíž součástí je zmiňovaná strategie inovační. Vším se line Czech Republic: The Country For The Future jako klíčová komunikační linka. Musí být v souladu s už existujícími značkami a vhodně se využívat také jako národní značka. Sebevědomý posun od země příběhů k zemi pro budoucnost je totiž naprosto nezbytný pro budoucí úspěch.

Česká republika inovační ekonomikou s vysokou přidanou hodnotou

Budoucnost České republiky je jasně v inovacích. V letech 2020 až 2027 je tak pouze MPO připravené investovat více než šest miliard korun do nastavení systémové podpory zakládání a rozvíjení technologických start-upů, vybudování infrastruktury pro výzkum a testování v oblasti digitalizace a umělé inteligence a v neposlední řadě do pomoci malým a středním podnikům se zaváděním inovací do výrobní praxe. To vše přispěje k tomu, aby český průmysl stál na moderních, konkurenceschopných základech a byl schopný odolat ekonomickým výkyvům.

„Vynikající nápady kreativních a odborně zdatných lidí je třeba umět dobře prodat a dát tak světu vědět, že je třeba s Českou republikou počítat. Že jsme hrdou součástí světa a v mnoha oblastech ti, kteří udávají směr. Pokud však chceme přilákat nejschopnější inovátory a především udržet v České republice schopné mladé lidi, pouze bohatá minulost nemůže stačit. Musíme mít a také máme jasnou vizi, směr a výhled postavený na pevném základu. A na dosažení vize pracovat s vědomím a vnitřním přesvědčením, že jsme skutečně zemí pro budoucnost,“ dodává náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková.