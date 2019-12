Česká poštovna na Sněžce po osmi letech mění majitele

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Česká poštovna na Sněžce, která je nejvýše položenou stavbou v České republice, mění majitele. Současný vlastník Milan Blaha ČTK řekl, že po osmi letech objekt prodává. Prodej poštovny, kde se lidé mohou občerstvit, zakoupit si suvenýry nebo poslat pohled, by měl být dokončen v lednu. Na prodej poštovny upozornil Deník, podle něj ji kupují podnikatelé z Bedřichova.

"Prodej poštovny je v procesu. Kupní smlouva zatím podepsaná nebyla, je to ve fázi smlouvy o smlouvě budoucí, přípravy podkladů. Řeší to právníci. Předpokládaný termín, kdybychom mohli předat klíče, je polovina ledna," řekl ČTK Blaha.

Podle Deníku poštovnu kupují podnikatelé z Bedřichova v Jizerských horách, kteří před měsícem založili společnost Poštovna Sněžka. Jeden z nich, Tomáš Fotul, je v Jizerských horách spoluvlastníkem horské chaty s restaurací a rozhlednou Královka. Blaha to ČTK nepotvrdil, ani nesdělil, za kolik korun je poštovna na prodej. ČTK se dnes zástupce společnosti kontaktovat nepodařilo.

"Mohu říci jen to, že pod novými majiteli rozhodně ke snížení úrovně služeb nedojde. Na horách působí dlouho, ví do čeho jdou. Jsou specialisté na gastro a chtějí to v tomto smyslu povznést," řekl dnes ČTK Blaha.

Jako důvod prodeje Blaha uvedl, že se chce více věnovat rodině. Na Sněžku dojížděl z Moravské Třebové, kde má rodinu, která se na provozu poštovny významně podílela. "Dohodli jsme se na tom. Chceme se více věnovat rodinám. Práce na poštovně nás zaměstnávala na sto procent. Z hor ale neutíkáme. Suvenýrovou část poštovny budeme dál zásobovat," řekl ČTK Blaha.

Jeho syn Dalibor by měl nadále pod novými majiteli ještě nějaký čas v poštovně manažersky působit. "Zkušenosti, které jsme tam získali, jsou neocenitelné a je potřeba je předat," řekl ČTK Blaha.

Poštovna je objekt postavený z dřevěných dílů zpevněných ocelovými táhly, které doplňují skleněné tabule kryté speciálními dřevěnými okenicemi. Blaha ji vlastní od roku 2011. Tehdy ji koupil od původní majitelky Jaroslavy Skrbkové za nezveřejněnou částku. Česká poštovna na Sněžce byla slavnostně vysvěcena v srpnu roku 2007 a začala pravidelně fungovat v létě roku 2008.

Historická poštovna na vrcholu Sněžky stála od poloviny 19. století, její provoz v roce 1995 obnovila právě Skrbková, která byla investorkou stavby nové poštovny podle návrhu architektů Martina Rajniše a Patrika Hoffmana. Práce na nové poštovně, která stojí na místě zchátralé a v roce 2004 zbořené České boudy, začaly v roce 2006. Původní poštovna byla v roce 2009 rozebraná a převezená na Javorovu skálu ve Středočeském kraji.