Česká pošta začala v Praze testovat prodloužení doby doručovatelů balíků

Praha - Česká pošta začala v Praze testovat prodloužení pracovní doby doručovatelů balíků. Balíkové zásilky budou doručovat 12 hodin denně namísto dosavadních osmi. Doručování tak bude až do zhruba 20:00. Po vyhodnocení pilotního projektu chce 12hodinové směny rozšířit do dalších regionů. Pošta to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Nový režim pošta otestuje v 58 pražských okrscích. "Prodloužením doručovací doby bychom rádi snížili počet nezastižených klientů, zvýšili produktivitu z aktuálních 100 balíků na okrsek až na 200 balíků na okrsek a finančně motivovali pošťáky odměnou za doručený balík. Věříme, že se nám zároveň podaří snížit počet vozidel a vybavení a zvýšit mzdové ohodnocení zaměstnanců, kteří se starají o doručování balíků,“ uvedl ředitel Divize logistiky České pošty Martin Kment.

Nakládka balíků se běžně uskutečňuje mezi 07:30 a 08:30. Poté začne zaměstnancům 12hodinová směna, což znamená, že balíky budou doručovat zhruba do 20:00. Dosud doručování končilo okolo 16:00.

Nový systém zahrnuje motivační bonusy pro doručovatele, kteří fungují v pozměněném režimu směn. "Jde o další z transformačních kroků, kterými chceme být blíž našim zákazníkům. Věříme, že se dokážeme lépe přizpůsobit jejich životnímu stylu a počet nezastižených adresátů začne významně klesat," dodal Kment.

Česká pošta loni přepravila rekordních 56 milionů balíků, což je o čtyři miliony více než v předchozím roce. V předvánoční špičce měla v některých dnech v přepravní síti až 750.000 balíků, což bylo o 150 až 200 procent více proti zbytku roku.