Česká pošta propustí 282 lidí většinou z administrativy

Praha - Česká pošta propustí na konci roku 282 pracovníků, z toho bude většina na manažerských a administrativních místech a na podpůrných funkcích. Odchody se budou týkat všech centrálních pracovišť pošty po celé ČR. Pošta to dnes ČTK sdělila v tiskové zprávě.

"Úspora, které příští rok aktuálním snížením počtu zaměstnanců docílíme, je 200 milionů korun. Postupně pracujeme na dalších opatřeních souvisejících s transformací České pošty,“ uvedl pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán. Podle něj jde o úsporná opatření v provozních nákladech, počtu využívaných objektů i počtu zaměstnanců a také o změny procesů vedoucích k zajištění lepší kvality obsluhy klientů. Uvedená redukce počtu pracovníků podle Štěpána vyplývá z již dříve přijatých systémových opatření, která firma zavedla v souvislosti s rušením 300 poboček a s úpravou délky doručování listovních zásilek. Pošta dnes také záměr hromadného propouštění v souvislosti s realizací organizačních změn oznámila Úřadu práce a odborovým organizacím, dodal.

Pošta již ke konci června a července propustila nejprve 574 zaměstnanců z 300 rušených poboček a poté okolo 250 doručovatelů. Celkem na poště nyní pracuje necelých 22.000 lidí.

Česká pošta zrušila v polovině roku 300 z 3200 poboček kvůli klesajícímu provozu. Podnik, který loni vykázal ztrátu přes 1,7 miliardy Kč, by se měl do dvou let transformovat na provozovatele poboček, který poskytuje služby objednané státem, a komerční doručovací firmu Balíkovna. Transformaci schválila v polovině roku vláda.