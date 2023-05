Česká pošta posílí nástupnické pobočky, odejde tam třetina z 900 lidí

Ústí nad Labem - Česká pošta personálně posílí nástupnické pobočky. Z 900 pozic, které zaniknou v souvislosti s ukončením provozu 300 míst, zhruba třetina lidí odejde právě na nástupnické pobočky. Se změnou otvírací doby Česká pošta nepočítá, jednat bude dál se starosty o provozu Pošty Partner Plus. Novinářům to po dnešním setkání se starosty z Ústeckého a Karlovarského kraje v Ústí nad Labem řekl ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

"Snažíme se přesvědčit starosty, že přesun klientů na nástupnické pobočky zvládneme," uvedl Štěpán. Seznam rušených poboček je podle něj definitivní, zůstane 2900 pošt. Po jednání s obcemi v seznamu udělal státní podnik 21 změn. "Už se nebavíme o rušení konkrétních poboček, ale snažíme se nastínit, jak bude síť fungovat po 1. červenci, kdy zanikne 300 poboček po celé republice. Vysvětlujeme různé možnosti, jak posílíme kapacity nástupnických poboček tak, aby klienti zbytečně nečekali, jaké portfolio služeb se bude poskytovat," řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Otvírací hodiny na poštách se systémově měnit nebudou, dílčí úpravy jsou podle ředitele možné. "Nic není dogmatického, pokud to bude odpovídat nákladům, personálním kapacitám a místním specifikům, tak se bavit můžeme," uvedl.

Po oznámení rušení poboček projevily obce velký zájem o program Pošta Partner Plus, kde veškeré náklady platí obec. Starostové se i dnes ptali na podmínky provozu. "Jsme připraveni spočítat náklady v konkrétní obci. Je důležité říci, že Česká pošta nevydělává projektem Pošta Partner Plus, ty náklady, které by platila obec, pouze pokrývají ztrátu České pošty. Původní nastavení určené developerům jsem pozměnili tak, že za každou transakci, která se na Poště Partner Plus uskuteční, obec dostane šest korun. Takto by si měsíčně mohla vydělat 20.000 korun, což by zmírnilo náklady na projekt," uvedl Vitík.

V Ústeckém kraji má skončit 27 pošt. Podle starostů tamních obcí zástupci České pošty nenabídli žádné kompromisy. Pouze v Ústí nad Labem po tlaku starostky obvodu Neštěmice Yvety Tomkové (Vaše Ústí) pošta rozhodla, že zruší pobočku na Klíši místo vytížené v Neštěmicích.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN) ČTK dnes po setkání v Ústí řekl, že je pro něj pozitivní, že jednání se starosty bude pokračovat. V Karlovarském kraji, kde má být zrušeno 14 poboček, byly v jednání částečně úspěšné jen Karlovy Vary. Nejméně využívaná pošta v Doubí, která měla původně zůstat, zanikne a místo ní zůstane v provozu jedna z nejvyužívanějších poboček v Rybářích. Podle hejtmana je v jednání doplnění Pošty Partner Plus v obchodním centru Fontána.

Pošta bude průběžně vyhodnocovat fungování poboček po 1. červenci a případně na danou situaci reagovat. "Je dobře, že to, co je dnes nastaveno, není dogma," uvedl Kulhánek. Ocenil také úpravu parametrů pro samosprávy v případě provozu Pošty Partner Plus tak, aby byl program pro obce dostupnější.

Obdobné setkání jako v Ústí nad Labem se konalo již v Hradci Králové, Brně či Praze. Další větší fórum se starosty se uskuteční v září. Česká pošta také provede analýzu využitelnosti budov, které opustí. Z 300 rušených poboček je 100 v objektech ve vlastnictví pošty. Pokud pro ně využití nenajde, nabídne je nejprve státu a později v elektronické aukci.

Na začátku června spustí Česká pošta kampaň ohledně rušených poboček, lidé dostanou letáky s informací, kde je jich nástupnická pobočka. Rušené pobočky vybírala podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability provozu a podle kritérií důležitých z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD. Pošta chce tímto krokem snížit ztrátu. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun a letos jí hrozil čtyřmiliardový propad a pád do insolvence. Důvodem je úbytek provozu. Začala proto přijímat úsporná opatření, jejichž součástí je rušení poboček. V polovině roku by měla také oznámit plán transformace, v jejímž rámci se rozdělí na provozovatele poboček, který bude poskytovat základní služby, a komerční logistickou firmu doručující balíky.

fir kš