Česká mincovna: Mince a medaile pouze do sbírky? Ale kdeže!

Česká mincovna není už dávno pouhým výrobcem platidla. Vydáváním vlastních emisních titulů, upomínkových medailí a mincí a obchodováním se zlatem vede firma čilý dialog s veřejností a nabízí lidem zhodnocení úspor v podobě, kterou si může dovolit prakticky každý.

Uncové medaile Slavíci ve zlatě, každá za téměř 70 tisíc korun. Kolekce sedmi zlatých mincí Český lev 2020 v ceně dvou milionů korun. Set tří zlatých investičních mincí sv. Ludmila za 50 tisíc korun. Případně zlaté mince s postavičkami z oblíbeného komiksu Čtyřlístek, 7750 korun za kus. To nejsou položky nějaké staromilské sbírky nebo dražby. Jde o investiční produkty České mincovny, která zúročuje všeobecný hlad po zlatě. Té firmy, která si v letošním roce připomněla 27 let své existence – a podniku, který kromě ražby kovového národního platidla a vlastních emisních řad drží krok s dobou. Nabízí nejen zhodnocení úspor do memoárových kusů ve zlatém provedení, nýbrž také postupný nákup zlatých mincí a slitků. Ale po pořádku…

Skoro tři dekády na trhu

Česká mincovna byla založena 1. července 1993 po rozpadu Československa. V době před rozlukou plnila tuto roli Státní mincovna v Kremnici. Osamostatnění Česka a Slovenska logicky znamenalo rozdělení společné měny a vznik nových peněžních jednotek, bankovek a mincí.

Výtvarné a technické přípravy, výroby a vydání nových definitivních platidel – bankovek a mincí České republiky – se ujala centrální banka. Souběžně s tvorbou výtvarných návrhů začalo hledání mincoven, které by vyrobily nové mince v požadovaném náběhovém objemu kolem 700 milionů kusů. Poptávku po ražbě českých oběžných mincí vypsala ČNB v říjnu 1992, o osm měsíců později byly otevřeny nové prostory v Jablonci nad Nisou.

Nová mincovna začala dodávat do oběhu hliníkové haléřové mince v hodnotách 10, 20 a 50 haléřů. Postupně se rozběhla ražba kovových korun v hodnotách od jedné do padesáti korun. „To byl prvopočátek, brzy se do programu mincovny přidávaly emise mincí a medailí jak ČNB, tak naše vlastní,“ popisuje Jaroslav Černý, šéf marketingu.

V současné době razí firma průměrně 130 milion kusů oběžných mincí za rok pro ČNB. Stav ke dnešku? Přibližně 3,5 miliardy nových mincí. Včetně emocí a stovek let lásky k řemeslu…

Pro centrální banku připravuje mincovna také pamětní zlaté a stříbrné mince. „Navíc razíme vlastní medaile a mince v licenci zahraničních emitentů. Těch je za rok kolem dvou stovek různých motivů. Produkce mincovny je zejména ze zlata, stříbra a platiny. Obchodujeme se zlatými a stříbrnými slitky,“ podotýká mluvčí mincovny Lenka Klimentová. Na dvě směny pracuje v areálu na břehu Jablonecké přehrady šest desítek zaměstnanců.

Osobnosti, výročí, vlastní přání

Výčet pokračuje pamětními ražbami. Připomínají důležitá výročí a vzdávají hold významným osobnostem. Následují dárkové ražby, určené buď k různým příležitostem (narození dítěte, svatba, promoce), anebo jen tak pro štěstí.

Takzvané „korporátní ražby“ České mincovny jdou vstříc zákazníkům z řad obchodních společností, sportovních klubů, vzdělávacích institucí nebo organizačních složek státu. Svou minci nebo medaili si může nechat vyrazit i jednotlivec – poslouží mu jako druh prezentace, dárek pro obchodní partnery, benefit pro nejlepší zaměstnance, vzpomínka na návštěvu nebo významné jubileum.

Unikátně je zastoupena platina, motivem mincí z toho vzácného kovu jsou české památky UNESCO. Obecně platí, že se ve speciálních edicích potkávají špičkové umělecké a řemeslné zpracování, přísně omezený emisní náklad a přednosti ryzích kovů.

Jistota jménem aurum

A pak jsou tu investiční produkty, nabízející uchování a zhodnocení finančních prostředků. Vychází se z předpokladu, že málokdo ví, co bude v domácí a světové ekonomice zítra, natož za půl roku. Aktuální pandemie koronaviru dává těmto nejistotám už přes půl roku za pravdu.

Pro úspory a myšlenky na budoucnost poskytuje mincovna varianty zejména ve zlatě. Tento drahý kov nestárne, nekoroduje, nemění se u něho úroky. Neztrácí na hodnotě, ba naopak. Dá se rovněž dobře a rychle prodat. Zlato „převtělené“ do medailí a mincí získává navíc na numizmatické hodnotě, u mince dokonce bez DPH.

Zlaté spoření je dostupné pro každého. „Na internetu si na našich webových stránkách (www.zlaty-zivot.cz) zadáte, jak vysokou částku chcete měsíčně spořit. Hned dostanete nabídku produktů, na které můžete spořit. Vše zvládnete z pohodlí domova,“ líčí mluvčí Lenka Klimentová. Minimální měsíční částka činí 500 korun.

Celý proces začne pro složení vratné jistiny a zadání převodního příkazu. Zlato bude chodit z mincovny domů, nebo do bezplatné úschovy v trezoru v sídle společnosti. „Tento druh investování peněz si zvolily už přes tři tisíce lidí, zájem pořád roste,“ potvrzuje obchodní ředitel Aleš Brix.

Tímto padá všeobecný názor, že se mince a medaile pořizují leda do sbírky a stojí hodně peněz. „V poslední době je stále oblíbenější pořídit medaili jako dárek. Dá se personifikovat: na jedné straně fotografie oslavence, na druhé třeba gratulace. Máme unikátní technologii, která dokáže fotografii přenést na mincovní pole. Vyrobíme klidně i jeden kus, ve stříbrné verzi stojí 2500 korun,” říká Jaroslav Černý.

Není nad šikovné ruce

V jablonecké mincovně se dějí dva druhy ražby. Oběžné mince se „vyrábějí” na velkých strojích, průměrně zhruba 11 mincí za vteřinu. U investičních mincí a medailí z drahých kovů činí frekvence jeden kus za minutu. „Je to doslova ruční práce. Každý kus vloží v závěru pracovník do pouzdra. Veškerá činnost se provádí v rukavicích, na produkt nesmí lidská ruka sáhnout, protože by ho znehodnotila,“ připomíná Jaroslav Černý.

O co je největší zájem, uvádí mluvčí Lenka Klimentová: „Velmi oblíbeným a žádaným produktem jsou úplně první ryze investiční mince ražené v České republice. Dostaly jméno Český lev a splňují standardy tzv. bullion coins, které jsou univerzálně akceptovány na celém světě. Slouží jako investice a prostředek k uchování hodnoty. Česká mincovna je poprvé představila v roce 2017 a každým rokem je emituje v novém designu.”

Na těžkosti způsobené pandemii covid-19 reaguje mincovna společným projektem s Červeným křížem. Motto zní: „Chcete někomu poděkovat za nezištnou pomoc? Věnujte mu medaili!” Smyslem je předat vybrané osobě dárek trvalé hodnoty s věnováním, které bude navždy připomínat obtížnou dobu, kdy stál dotyčný v první linii. „Dovolím si představit medaili s příznačným názvem ‘Děkujeme’,“ odtajnil v květnu výjimečnou emisi obchodní ředitel Aleš Brix. Medaile s portrétem patronky ošetřovatelek Florence Nightingalové na reversu a slovy díků v několika světových jazycích na aversu jsou z dílny výtvarníka Martina Daška. Česká mincovna je vydává v mosazi, ve stříbře a zlatě. Výtěžek z jejich prodeje získá Český červený kříž na konkrétní vybavení. „Medaile razíme v neomezeném emisním nákladu,” dodal Brix. Nejsilnější příběhy chce firma zveřejnit.

Tento počin spolu s dalšími dokládá, že Česká mincovna je aktivním účastníkem společenského dění. Umělci, sportovci, významní představitelé státu, lidé s mimořádnými zkušenostmi a rozličnými talenty, ti všichni se s ní dělí o své kouzlo. Jako výhradní dodavatel českých mincí a zároveň jeden z nejvýznamnějších tuzemských obchodníků s drahými kovy komunikuje firma s veřejností. A ukazuje, že ač jsou zlato a stříbro symboly luxusu, nemusí být člověk magnátem, aby si je mohl dopřát a potěšit se z lesku drahého kovu či výhod, které přináší.