Praha - Česká měna dnes k euru ztratila dva haléře na 25,96 Kč/EUR. Na kurz měla vliv nejistota o budoucnosti české vlády a snaha investorů zbavit se korun před koncem roku. Vůči dolaru česká měna opustila nejslabší úroveň od loňského června, když posílila o pět haléřů na 23,00 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza dnes opět oslabila. Index PX klesl o 0,27 procenta na 1078,81 bodu. Ztrácela většina hlavních emisí burzy včetně těch, se kterými se obchodovalo v největším objemu.

Analytici Next Finance poukázali na to, že šest opozičních stran podalo návrh na vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) po výrocích premiérova syna o tom, že byl nedobrovolně držen na Krymu kvůli kauze Čapí hnízdo. Investoři jsou nesví, uvedli analytici. "Kurzu české koruny to rozhodně nepomáhá. Tohle je přesně ten typ aféry, který může při zdramatizování vývoje korunu během 24 hodin katapultovat nad 26 korun za euro," doplnili. Nečekají ale, že by po případném pádu Babišovy vlády koruna oslabovala dramaticky.

Ke zpevnění vůči euru dnes české měně nepomohl ani silnější kurz eura vůči dolaru, podotkla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Na trhu je podle ní patrný efekt konce roku, kdy se investoři zbavují korun, aby je přes konec roku nemuseli za nevýhodných podmínek ukládat u domácích bank. "To drží kurz na slabších úrovních navzdory zpřísňování měnových podmínek Českou národní bankou i solidním fundamentům," dodala.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,94 25,96 Kč/USD 23,05 23,00

Zdroj: Patria Online

Pražská burza opět oslabila, ztrácela většina hlavních emisí

V červených číslech skončilo osm ze 13 hlavních emisí burzy. Zlevnily i akcie energetické firmy ČEZ nebo Moneta Money Bank, které patřily k nejobchodovanějším. Cenné papíry ČEZ oslabily o 0,36 procenta na 548 korun a akcie Monety o 0,59 procenta na 76 korun. Pokles burzy naopak mírnilo třeba posílení akcií Komerční banky, které zaznamenaly druhý největší objem obchodů a zároveň posílily o 0,22 procenta na 897 korun.

Největší propad postihl cenné papíry provozovatele horských středisek TMR, které zlevnily o 1,34 procenta na 735 korun. Nejvýraznějšího posílení naopak dosáhly cenné papíry mediální skupiny CME, a to o 0,52 procenta na 77,40 koruny.