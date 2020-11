Česká kvalita pomáhá ekonomice, výrobcům i spotřebitelům. MPO spustilo informační kampaň

Ministerstvo průmyslu a obchodu příznačně na Světový den jakosti spouští informační kampaň k programu Česká kvalita. Ten podporuje prodej kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb. Má za hlavní cíl jednotný systém, který umožňuje zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky, založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou.

„Každým nákupem výrobku označeným logem Česká kvalita může spotřebitel podpořit sebe, své okolí i českou ekonomiku. Když se budou výrobci do programu ministerstva průmyslu a obchodu hlásit se svými produkty a spotřebitelé je budou kupovat, pomůže to jak zaměstnanosti, tak tuzemské soběstačnosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V neposlední řadě bude mít spotřebitel jistotu, že zakoupil ověřenou kvalitu.“

Česká kvalita je dlouhodobý program, který řídí Rada kvality České republiky, což je poradní a iniciační koordinační orgán vlády. Jedná se o nástroj, jak upozornit na české výrobky a služby nejrůznějšího druhu. „Chceme pomoci zviditelnit kvalitní výrobky a služby šikovných českých firem i jednotlivců. Obzvlášť v dnešní době, kdy si šíření koronavirové infekce vybírá jak zdravotní, tak i ekonomickou daň, chceme o to více podpořit kvalitní českou výrobu,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikatelské prostředí a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková.

Program umožňuje, aby se na trhu objevily značky kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod. Dalším důležitým pravidlem všech značek v programu Česká kvalita je ověřená způsobilost výrobce/poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality. „12. listopad je Světovým dnem kvality. MPO a Rada kvality ČR tento den oslavily svou Výroční konferencí a zároveň byla nastartována marketingová kampaň MPO k podpoře programu Česká kvalita. Tento program je klíčový jak pro firmy z hlediska jejich konkurenceschopnosti, tak pro spotřebitele, kteří se jednoduchým způsobem dozví o kvalitních výrobcích a službách,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler. Dodává, že značku Česká kvalita už řada firem a výrobků už získala, ale existuje mnohem více dalších, které ji rovněž mohou získat. Loni certifikát obdržela například společnost TKP geo, která má dlouholetou tradici v oblasti geodézie a geoinformatiky. Uspěla i firma Ultina, která vyrábí vozíky pro aktivní vozíčkáře.

„Značka Česká kvalita je klíčová pro podporu českého průmyslu. Plánujeme proto základní osvětovou kampaň, chceme vysvětlit, jak důležité je, aby občané věděli, že denním rozhodováním mohou aktivně ovlivnit českou ekonomiku,“ říká koordinátor Inovační strategie Robin Čumpelík a dodává: „Kampaň by měla upozornit na to, z jakého regionu výrobky a služby pochází, tedy, jestli jsou od místního dodavatele. Výrobci by se neměli bát do programu Česká kvalita přihlásit a získat tak možnost označovat své výrobky a služby. Týká se to i výrobků a služeb proexportního charakteru, a to zejména výrobků inovativních, s originálním řešením, které obstojí v mezinárodní konkurenci a na světových trzích.“

Ve druhé polovině listopadu budou v rámci kampaně v České televizi odvysílány inspirativní příběhy firem a živnostníků v pořadu Toulky po budoucnosti Česka, na CNN Prima News se připravuje projekt Česko a kvalita.