Česká kosmetika dosahuje světové kvality, žádané jsou zejména přírodní produkty

Praha - Produkty od tuzemských kosmetických firem patří v Česku k těm nejvyhledávanějším, mnohdy vítězí i proti zahraniční konkurenci. Silné zastoupení má Česko především v přírodní kosmetice, kde určuje trendy. Vyplývá to z informací prodejců, které oslovila ČTK. Oblibě se podle nich česká kosmetika těší také za hranicemi. Letos je to již 75 let, kdy vznikla slovenská značka Indulona.

V prodejnách drogerií dm v ČR je krém na ruce Indulona Original ve své kategorii jedním z nejžádanějších. "Zákazníci jsou s produktem dlouhodobě spokojeni a opakovaně se pro něj vrací, protože se jedná o tradiční značku se zavedenou pověstí, kterou znají a jejíž produkty používali už jako děti," řekl ČTK manažer komunikace dm Jiří Peroutka. České kosmetické firmy pak podle něj na trhu často zavádějí inovace i dříve než jejich zahraniční konkurenti.

V oblasti přírodní kosmetiky mají tuzemské firmy bohaté zastoupení, jejich produkty se prodávají velmi dobře, uvedl Peroutka. "Pravidelně přichází na trh se světovými trendy, nebo je i vytváří, příkladem mohou být květové vody," doplnil. Drogerie dm podle něj chtějí podporovat lokální výrobce. Uvedl, že například česká značka Purity Vision si pěstuje vlastní měsíček lékařský a levanduli. Právě jejich výrobky, například společně s těmi od Saloos nebo Havlíkovy apotéky, mezi zákazníky vedou, řekl.

Původ značky je podle Peroutky jedním z aspektů, které při nákupu rozhodují. "Produkty českých značek vykazují obecně průměrné až nadprůměrné výsledky v odprodejích v závislosti na kategorii zboží," řekl. Ne vždy jsou však české produkty levnější než ty zahraniční, kromě dopravy hraje roli i kvalita surovin či certifikace, dodal.

Tradičně úspěšnou českou značkou je také Dermacol. Loni obrat firmy v tuzemsku a na Slovensku meziročně vzrostl asi o pětinu na přibližně 500 milionů korun. Od jejího vzniku v roce 1966 byly prodeje v těchto dvou zemích nejvyšší, řekla ČTK manažerka značky Veronika Přibylová. Na trh podle ní Dermacol za svou existenci uvedl více než 1000 produktů. Tím nejprodávanějším je ale Make-up Cover ve zlaté tubě, který si získal popularitu také v zahraničí, uvedla Přibylová. "Poslední léta se nám daří i v oblasti pleťové kosmetiky, třeba řadou Collagen + nebo Caviar energy, které si české ženy oblíbily," dodala.

Produkty značky Dermacol lze podle Přibylové koupit ve více než 70 zemích, své obchody má firma i v Dubaji nebo na Mauriciu. "V posledním letech zaznamenal Dermacol vzestup v Malajsii, v řadě arabských zemí, nebo trochu bližším Rumunsku či Řecku. Od letošního roku si Dermacol slibuje i rekordní tržby v Saudské Arábii," dodala.

V drogériích Rossmann se česká kosmetika na tržbách podílí asi 20 procenty, uvedla manažerka komunikace Olga Stanley. Nejvíce se podle ní daří Dermacolu a jeho pleťovým krémům a sprchovým gelům. Následuje Ryor s odličovacími produkty a kosmetikou proti akné. Třetí nejžádanější českou značkou je pak Purity Vision, kde zákazníci poptávají především růžovou vodu a bambucké máslo, dodala Stanley. Z krémů na ruce se podle ní na prvních příčkách v prodejích drží Indulona. Portfolio produktů od tuzemských firem se Rossmann chystá rozšiřovat, řekla.

Na Notino.cz kromě Purity Vision, Ryoru a Dermacolu vede i Renovality. Jedná se tak primárně o přírodní kosmetiku, která však dosahuje světové kvality, uvedla mluvčí Notina Alexandra Išuninová. České a zahraniční produkty jsou podle ní srovnatelné i cenově. "Vzhledem k tomu, že máme v nabídce více než 2500 značek, tvoří české brandy nižší jednotky procent, ale jsou také často součástí nákupních košíků v jiných evropských zemích," dodala.