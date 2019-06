Česká justice: Obhájce navrhl zastavení Babišova trestního stíhání

Praha - Obhájce premiéra Andreje Babiše (ANO) obviněného v kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo Michael Bartončík dnes podal státnímu zástupci návrh na zastavení Babišova trestního stíhání. Uvedl to server Česká justice. Advokát serveru řekl, že do konce týdne podá návrhy u dalších osob, které zastupuje, tedy manželky Moniky a dcery Adriany Bobekové.

Důvodem pro zastavení trestního stíhání má být podle obhajoby to, že předmětný skutek není trestným činem. Žádost o zastavení trestního stíhání podali podle dřívějších informací zatím dva ze šesti obviněných, podle médií jde o někdejšího manažera koncernu Agrofert Josefa Nenadála a bývalou náměstkyni jihlavského primátora a členku společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou.

Katarína Janisková, advokátka dalšího obviněného, Babišova švagra Martina Herodese, se k tomu, zda její klient také podal návrh na zastavení stíhání, vyjádřit nechtěla. "Mám povinnost mlčenlivosti, nemám právo se vyjadřovat k tomu, jaký návrh jsem podala nebo nepodala (...), každopádně můj klient byl připraven a využil veškerých prostředků, které mu zákon dává k tomu, aby se hájil v trestním řízení," řekla ČTK.

"V informačním systému Městského státního zastupitelství v Praze již evidujeme podání třetího návrhu na zastavení trestního stíhání," uvedl mluvčí žalobců Aleš Cimbala s tím, že pokud byly podány další návrhy, mohou v tuto chvíli procházet administrativním zpracováním. "Potvrzení o jejich podání bude na místě ve chvíli, kdy budou evidovány v informačním systému," dodal mluvčí.

Policisté navrhli 17. dubna Babiše a další obviněné v kauze Čapí hnízdo obžalovat. Návrh se netýká premiérova syna, který je stíhán samostatně. Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.

Společnost Farma Čapí hnízdo dříve patřila Agrofertu, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov. V roce 2007 se přeměnila na firmu s akciemi na majitele. Další rok získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, než jej kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní firma Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.