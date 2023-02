Česká jednička Spilková zahájí v Džiddě golfovou sezonu

Džidda (Saúdská Arábie)/Praha - Ve čtvrtek zahájí v Saúdské Arábii sezonu česká ženská golfová jednička Klára Davidson Spilková. Na turnaji Ladies European Tour (LET) v Džiddě to bude její premiéra s pozměněným jménem po prosincové svatbě a první start od konce listopadu, kdy skončila čtrnáctá na akci nejvyššího evropského okruhu v Málaze. Do sezony, v níž se bývalá hráčka elitní ženské série LPGA bude soustředit na turnaje LET, vstupuje jako 149. golfistka světového žebříčku, což je její maximum v kariéře.

"Moc se na novou sezonu a první turnaj těším. Po lednové přípravě v teple Jižní Karolíny a Floridy, kde jsme s trenérem pracovali na technice a krátké hře, věřím i v solidní začátek roku," uvedla v tiskové zprávě Davidson Spilková.

Většinu loňské sezony strávila česká jednička na nižší americké Epson Tour, ale absolvovala také sedm akcí LET a v září se na Irish Open dočkala druhého triumfu v kariéře, který jí zajistil členskou kartu pro evropský okruh na další dva roky. Pro ten letošní si vytkla dva základní cíle. "Dostat se (jako první Češka) do evropského týmu pro Solheim Cup, který se letos hraje (v září) ve Španělsku, a kvalifikovat se na své třetí olympijské hry do Paříže 2024," konstatovala. V Riu de Janeiro 2016 skončila na 48. místě a předloni v Tokiu obsadila 23. pozici.

V Džiddě ji čeká soutěž na hřišti Royal Greens Golf & Country Clubu, kde si zahrála v listopadu předposlední turnaj loňského roku, ale neprošla tam cutem. "Očekáváme přes den teploty okolo třiceti stupňů a silný vítr od moře, který může hru ovlivnit. Hřiště leží přímo na pobřeží a mezi všemi, na kterých hrajeme, patří k těm delším," uvedla Davidson Spilková. V úterý absolvovala první tréninkové kolo. "Hřiště je po turnaji Asian Tour z minulého týdne výborně připravené. Jen greeny jsou zatím pomalejší, ale to se pro turnajová kola změní," dodala nejlepší česká profesionálka.

V Džiddě se čtyřkolový turnaj bude hrát od čtvrtka do neděle s dotací pět milionů dolarů a český golf na něm bude mít dvojnásobné zastoupení. Na startu bude také Jana Melichová, jež se o uplynulém víkendu blýskla pátým místem na předchozí akci LET v Rabatu. Na akci pro 120 hráček bude obhajovat loňské prvenství Angličanka Georgia Hallová a na startu budou také světová jednička Lydia Koová z Nového Zélandu či sedmička Lexi Thompsonová z USA.