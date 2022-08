Česká hokejová dvacítka podlehla na MS Finům 3:4 po nájezdech

Edmonton - Česká hokejová dvacítka si ve druhém duelu na mistrovství světa v Edmontonu připsala první porážku, neboť podlehla Finsku 3:4 po samostatných nájezdech. V rozstřelu rozhodl ve prospěch obhájců bronzu Kasper Simontaival. Za poražené si připsali shodně gól a asistenci kapitán Jan Myšák a další útočník Jiří Kulich.

Další zápas čeká svěřence trenéra Radima Rulíka o půlnoci na neděli SELČ proti domácí Kanadě.

Do první šance se dostal v úvodu Šapovaliv, ale gólmana Meriläinen nepřekonal. V 6. minutě pomohla po Lambertově průniku Bednářovi horní tyč. V čase 6:36 se ale radovali z vedení Češi. Z pravé strany z úhlu překvapil finského gólmana Chmelař.

Při vyloučení Järventieho ve 12. minutě zvýšil Kulich. Nejlepší střelec letošního mistrovství světa osmnáctek se po Myšákově vyhraném vhazování trefil z pozice z levého kruhu. Rulíkův výběr už krátce předtím dotlačil puk do finské branky, ale bylo to až po odpískání.

V 15. minutě nevyužil zaváhání české defenzivy Aatu Räty, jehož bekhendový blafák zlikvidoval Bednář levým betonem. V čase 16:28 Finové při Gutově trestu snížili. Heimosalmi nabil na pravý kruh Järventiemu, který zamířil přesně k protější tyči. Ještě před pauzou zlikvidoval český gólman Koivunenovu možnost.

Vyrovnání se dočkali Seveřané ve 24. minutě, kdy překonal Bednáře také z pravého kruhu Puutio. Kouč Rulík zkusil trenérskou výzvu, jestli českého gólmana před inkasovanou brankou neatakoval Määttä. Gól platil a Finové navíc získali přesilovou hru, při které trefil Kemell tyč. Na druhé straně měl možnost Szturc.

V úvodu třetí třetiny měl velkou možnost Kulich, ale Meriläinen udržel nerozhodný stav. Ve 45. minutě nezamířil z dobré pozice přesně Špaček. Při Lambertově vyloučení byl blízko gólu Kulich, ale Meriläinena zastoupil spoluhráč.

Češi se ubránili při Szturcově trestu, ale hned šest sekund po jeho konci poslal Finy poprvé do vedení Aatu Räty. V 53. minutě po tlaku dotlačil puk u pravé tyče za finského gólmana Myšák a vynutil prodloužení. To Finové neodvrátili ani při Měchurově pobytu na trestné lavici.

V nastavení gól napadl a v nájezdech se prosadili za Finy Järventie a Simontaival, zatímco za český tým jen Myšák.

Kanada vstoupila do MS dvacítek výhrou nad Lotyšskem 5:2

Hokejisté Kanady, kteří budou o půlnoci ze soboty na neděli SELČ třetí soupeřem české reprezentace v základní skupině A, vstoupili do domácího mistrovství světa hokejistů do 20 let výhrou nad Lotyšskem 5:2. V "béčku" zdolali Švédové Švýcarsko 3:2 a Němci porazili díky čtyřem bodům za hattrick a jednu asistenci Alexandera Blanka Rakousko 4:2.

Kanadu dostal do vedení v 8. minutě sedmnáctiletý útočník Connor Bedard, favorit draftu NHL v příštím roce. V závěru úvodní třetiny sice vyrovnal Rainer Darzinš, ale ve 32. minutě vrátil favoritovi náskok v přesilové hře Lukas Cormier. V čase 36:17 zvýšil v další početní výhodě Olen Zellweger a za 59 sekund upravil Ridly Greig na 4:1. Ve 45. minutě využili přesilovku díky Bogdansu Hodassovi také Lotyši, ale poslední slovo měl William Dufour.

Bezbrankový stav duelu Švédska se Švýcarskem prolomil až v čase 36:55 Daniel Torgersson, který po 24 sekundách třetí třetiny druhým gólem také zvýšil a za 10 sekund zajistil Seveřanům tříbrankový náskok Isak Rosén. Ve 48. minutě se radovali Švýcaři, prosadil se Attilio Biasca. Přesně za minutu snížil Dario Allenspach, ale Švédové už těsný náskok uhájili.

Němci s Rakouskem dvakrát prohrávali. Ve 3. minutě otevřel skóre v přesilové hře Senna Peeters a po vyrovnání Josefa Ehama po 110 sekundách druhého dějství vrátil Rakušanům vedení Jonas Dobnig. Za 117 sekund ale odpověděl Blank. V čase 25:45 neproměnil Peeters trestné střílení a Blank trefami ve 29. a 32. minutě v přesilových hrách rozhodl.

Skupina A:

Česko - Finsko 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Chmelař, 12. Kulich (Myšák), 53. Myšák (Gut, Kulich) - 17. Järventie (Heimosalmi, O. Kapanen), 24. Puutio (Simontaival, Jurmo), 51. Aatu Räty (Hirvonen, Niemelä), rozhodující sam. nájezd Simontaival. Rozhodčí: Hiff, Kowalski - Huseby, Mackey (všichni Kan.). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1.

Česko: J. Bednář - Ticháček, Jiříček, Svozil, D. Špaček, Hamara, A. Čech - Myšák, Gut, Kulich - Chmelař, G. Szturc, I. Ivan - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Měchura, Šapovaliv, T. Urban. Trenér: Radim Rulík.

Finsko: Meriläinen - Nurmi, Niemelä, Heimosalmi, Viro, Puutio, Jurmo, Rafkin, Rajaniemi - Kemell, Aatu Räty, Hirvonen - Simontaival, J. Määttä, Järventie - Lambert, Koivunen, Helenius - Liukas, O. Kapanen, Väisänen. Trenér: Antti Pennanen.

Kanada - Lotyšsko 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Bedard (Sebrango, McTavish), 32. Cormier (J. Roy, J. Thompson), 37. Zellweger (Bedard, McTavish), 38. Greig (Dufour), 55. Dufour (Greig, Ostapchuk) - 19. R. Darzinš, 45. Hodass (Silkalns, Veinbergs). Rozhodčí: Brander (Fin.), Kowalski (USA) - Briganti (Kan.), Hofer (Něm). Vyloučení: 5:4. Využití: 2:1. Diváci: 2779.

Tabulka:

1. Finsko 2 1 1 0 0 10:4 5 2. Česko 2 1 0 1 0 8:8 4 3. Kanada 1 1 0 0 0 5:2 3 4. Slovensko 1 0 0 0 1 4:5 0 5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:11 0

Skupina B:

Německo - Rakousko 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Eham (Blank, Leonhardt), 24. Blank (Klein, Eham), 29. Blank (Volek, Samanski), 32. Blank (Volek) - 3. Peeters (Urbanek, Scherzer), 22. Dobnig (Peeters, Scherzer). Rozhodčí: Kika, Kova - Cattaneo, Oliver. Vyloučení. 4:6, navíc Auer (Rak.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 473.

Tabulka:

1. USA 1 1 0 0 0 5:1 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:2 3 3. Německo 2 1 0 0 1 5:7 3 4. Švýcarsko 1 0 0 0 1 2:3 0 5. Rakousko 1 0 0 0 1 2:4 0