Česká filharmonie zahraje 10. května poprvé pro testované publikum

Praha - Česká filharmonie (ČF) oslaví 10. května 125 let od svého založení koncertem pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova pro testované publikum. Koncert byl ministerstvem kultury zařazený mezi pilotní projekty v rámci rozvolňování proticovidových opatření. Ve Dvořákově síni Rudolfina tak bude poprvé od loňského října sedět 350 posluchačů s platnými PCR testy. Živý přenos pro diváky programu ČT art a uživatele sociálních sítí zajistí Studio Rudolfinum. Moderování se ujme Marek Eben. ČTK to dnes sdělil mluvčí ČF Luděk Březina.

ČF provede skladby Antonína Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského, Alessandra Marcella, Camilla Saint-Saënse a Georgese Bizeta. Sólových partů se ujmou umělci prvního českého orchestru – houslista Jan Mráček, violoncellista Václav Petr a trumpetista Walter Hofbauer. Přenos Studia Rudolfinum režíruje Michael Beyer, hudební režie se ujme Holger Urbach.

"Jsem moc rád, že prvním pilotním projektem živé kultury v rámci rozvolňování proticovidových opatření bude právě koncert České filharmonie s testovaným publikem. Pevně věřím, že bude-li se epidemická situace v ČR vyvíjet stejně pozitivně jako v posledních dnech, kulturní akce – nejprve ve venkovních prostorách – tak bude možné rozjet již na konci května," uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Všichni posluchači před koncertem podstoupí PCR test, jehož negativní výsledek předloží při vstupu do Rudolfina. Během koncertu budou dodržována všechna platná hygienická opatření včetně respirátorů a rozestupů. Mezi dvojicemi posluchačů ze stejné domácnosti bude vždy jedno volné místo, každá sudá řada bude prázdná. Počet míst v sále je omezený na třetinu celkové kapacity.

Koncert bude mít i benefiční rozměr. Nadace Via založila sbírku na podporu rodin pracovníků v sociálních službách, kteří zemřeli na covid-19 při výkonu povolání. Vstupní částku milion korun do ní vloží společnost Škoda Auto, která si zároveň připomene 30 let od vstupu do koncernu Volkswagen. Ve Dvořákově síni Rudolfina zasednou vedle zástupců partnerů České filharmonie i její abonenti, kteří si zakoupili benefiční vstupenku za 2000 korun.

"V České republice působí přibližně 2150 poskytovatelů sociálních služeb, kteří podporují, pomáhají a pečují o statisíce klientů. Jen v pobytových sociálních službách se zaměstnanci těchto služeb starají o téměř 70.000 seniorů nebo osob se zdravotním postižením," upozornil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.