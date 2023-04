Česká dívčí kapela Vesna se v Eurovizi může dostat do finálové desítky, píše BBC

Londýn - Česká dívčí skupina Vesna má šanci se v letošní hudební soutěži Eurovize probojovat do finálové desítky. Napsal to server BBC News, který sestavil svou předpověď výsledků písňového klání, jež letos místo Ukrajiny pořádá britský Liverpool. Zvítězit by podle něj mohla Francie, Švédsko nebo Španělsko. Naopak nejhorší zástupce letos mají Slovinsko, Švýcarsko nebo San Marino.

Do soutěže je přihlášeno 37 písní, jejichž texty se týkají všeho možného od posedlosti démony až po ruskou invazi na Ukrajinu. Kvalita je "asi tak konzistentní jako kádě s rosolem", napsal hudební redaktor BBC Mark Savage, ale tu a tam se podle něj objevují skvosty.

Česko má "v Eurovizi špatnou bilanci - od svého vstupu do soutěže v roce 2007 se do semifinále kvalifikovalo pouze čtyřikrát - píseň My Sister´s Crown (Koruna mojí sestry) by to měla změnit," uvedl Savage. Skladba pojednává o sexuální rovnosti a posílení postavení žen.

"Bezprostřední a intenzivní píseň se silným balkánským nádechem má ve své až příliš krátké stopáži nejméně tři (možná více) směšně chytlavé háčky," uvedl redaktor BBC. O jejím úspěchu nakonec podle něj rozhodne živé vystoupení. "Se slušným rozpočtem by si člověk dokázal představit, že jejich loutková taneční sestava bude vrcholem večera," napsal.

První semifinále soutěže, kterého se zúčastní 15 zemí včetně Česka, se odehraje 9. května, druhé s 16 účastníky o dva dny později. Finále se bude konat 13. května, vystoupí 26 zemí - z každého semifinále postoupí deset, které doplní Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Británie, které v něm mají zaručené místo automaticky, a loňský vítěz Ukrajina.

Velkou šanci na vítězství má letos podle BBC Francie, kterou zastoupí zpěvačka La Zarra s písní Évidemment. Pětadvacetiletá písničkářka by tak mohla být tím, kdo prolomí 45 let trvající sérii porážek země galského kohouta. Její největší soupeřkou patrně bude Švédka Loreen, která v písňovém klání zvítězila již v roce 2012. Letos vystoupí se skladbou Tattoo. Do finální trojky by se měla probojovat také 30letá španělská hudebnice Blanca Paloma a její song EAEA.

Mezi nejzajímavější interprety letošního klání BBC zařadila také rakouskou dvojici Teya & Salena, která podle serveru nazpívala nejlepší píseň o tom, "jaké to je, když vás posedne duch hororového spisovatele 19. století Edgara Allena Poea". "Ačkoli to zní hloupě, píseň je trefným komentářem k tomu, jak je pro písničkářky těžké, aby je někdo bral vážně," napsal Savage.

Loňský ročník písňové soutěže vyhrála ukrajinská skupina Kalush Orchestra s písní Stefania. Pořadatelem tak letos měla být Ukrajina. Ta se však už od loňského února brání ruské agresi a pořádání akce se místo ní ujal severoanglický Liverpool.

Letošní zástupce Ukrajiny, skupina TVORCHI, má podle BBC podobně jako české uskupení Vesna šanci probojovat se do finální desítky. Zpěvačka Mae Mullerová, která bude reprezentovat Británii, se podle BBC umístí na sedmém místě.

První ročník Eurovize se konal v květnu 1956 a za nejslavnějšího vítěze v historii soutěže je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, které v soutěži uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko.