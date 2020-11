Česká centra připomínají 350 let od úmrtí Komenského

Praha - Výročí úmrtí českého myslitele, spisovatele a zakladatele moderní pedagogiky Jana Amose Komenského (1592 až 1670) připomínají v mnoha zemích Česká centra. Od smrti biskupa Jednoty bratrské a pobělohorského exulanta uplyne 15. listopadu 350 let. Do událostí spojených s oslavami se zapojují pobočky Českých center v Rotterdamu, Římě, Bratislavě, Tokiu či Varšavě. ČTK to sdělila mluvčí Českých center Petra Jungwirthová.

Připraveny jsou přednášky, výstavy, venkovní akce. České centrum Bratislava přesně na den výročí Komenského úmrtí připravilo zahájení outdoorové výstavy s názvem Labyrint světa, umístěné symbolicky na Komenského náměstí. Kurátor výstavy Jaroslav Anděl ji koncipoval speciálně pro tento prostor a návštěvníci uvidí prolnutí úryvků textů z Labyrintu světa spolu s kolážemi od Miroslava Huptycha. Z Bratislavy výstava poputuje do dalších slovenských měst a také do zahraničí - zájem o ni projevila Česká centra v Berlíně, Madridu či Nizozemsku.

Nizozemsko je s Komenským neodmyslitelně spjato, v Amsterdamu strávil posledních 14 let svého života. Jeho muzeum se nachází přímo v Naardenu, kde je pohřben. České centrum Rotterdam připomene Komenského spuštěním kampaně Českých center #GrowOurHumanity, díky níž se do veřejného prostoru evropských metropolí dostávají inspirativní citáty českých myslitelů a humanistů - Václava Havla, Jana Patočky, T. G. Masaryka a také Komenského.

Budovu české ambasády v Haagu v těchto dnech zdobí banner s nizozemským překladem Komenského citátu - Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok, doplněný ilustrací studentky Kateřiny Kotykové. Kampaň bude do konce letošního roku paralelně i v digitální podobě.

V prvních měsících příštího roku připomene Komenského osobnost konferencí, besedami nebo komiksovou soutěží pro mladé tvůrce České centrum Varšava. České centrum v Budapešti připravuje projekt Stříbrná akademie, spojující myšlenkový odkaz J. A. Komenského se sociologickou sondáží v prostředí univerzit třetího věku a jejich posluchačů. Další akce Česká centra směřují k roku 2022, na který připadá 430 let od Komenského narození.