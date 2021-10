Česká centra po celém světě připomenou osobnost a letošní výročí Václava Havla

Praha - Síť Českých center po celém světě připomene osobnost a letošní výročí narození a úmrtí posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Většina programů se koná ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Vzpomínkový cyklus zahrnuje filmové projekce, výstavy fotografií, přednášky historiků, besedy s pamětníky a také nový projekt s názvem Reading Havel/Číst Havla. Těžiště oslav je plánováno na letošní podzim. ČTK dnes o tom informovala mluvčí Českých center Petra Jungwirthová. Spisovatel, dramatik, disident a bývalý československý a český prezident Havel by se 5. října dožil 85 let a 18. prosince uplyne deset let od jeho úmrtí.

Nový program s názvem Reading Havel navazuje na původní projekt Knihovny Václava Havla s názvem Číst Havla a rozšiřuje jej do zahraničí. Sestává ze série čtení Havlových textů významnými českými a zahraničními osobnostmi a je prezentován on-line prostřednictvím sociálních médií ústředí Českých center v Praze i jednotlivých zahraničních zastoupení. "Pozvání ke čtení přijali například Taťána Gregor Brzobohatá, Radka Denemarková, Aneta Langerová, Martha Issová, Tomáš Halík, Pavel Fischer, Patrik Hábl, Agnieszka Holland, Adam Michnik nebo Romano Prodi. Do čtení úryvků z Dopisů Olze či Slově o slovu se zapojí České centrum Rotterdam, Řím, Athény, Paříž, Bratislava, Budapešť, Soul, Varšava, New York a Londýn," uvedla Jungwirthová.

Součástí programové nabídky je panelová výstava Václav Havel: Politika a svědomí, kterou Česká centra připravila v roce 2016 ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Knihovnou Václava Havla. Tehdy byla výstava ve vybraných zahraničních centrech a nyní se opět vrací například v Polsku, Rusku či Španělsku. České centrum Varšava připravilo sérii akcí - od projektu Reading Havel, přes filmové projekce a setkání s disidenty až po výstavu Politika a svědomí. České centrum Milán přiblíží Václava Havla ve fotografiích Tomkiho Němce, uvede knihu Havel Michaela Žantovského v italském překladu a téma Havel nabídne i do milánského veřejného prostoru prostřednictvím muralu, který vytvoří český streetartový umělec David Strauzz.

České centrum Tel Aviv připomene výročí prostřednictvím fotografií Jiřího Jírů. Lavička Václava Havla z dílny Bořka Šípka bude nově instalována díky iniciativě Českého centra v Athénách. V Madridu se uskuteční kolokvium o budoucnosti demokracie s přihlédnutím k duchovnímu odkazu Václava Havla. Projekce filmu Havel režiséra Slávka Horáka se uskuteční ve Vídni, Budapešti, Rotterdamu, Mnichově, Římě či Jeruzalémě.

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a rozvíjejí kulturní vztahy mezi zeměmi. V současnosti působí v zahraničí 26 poboček na třech kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.