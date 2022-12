Česká armáda ve středu převezme první tank darovaný z Německa

Praha - Česká armáda ve středu převezme v kasárnách v Přáslavicích v Olomouckém kraji první z tanků darovaných Německem. Oznámilo to ministerstvo obrany. Německo se rozhodlo darovat České republice za její pomoc Ukrajině 14 starších tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Všechny stroje by do Česka měly dorazit příští rok.

Tanky pocházejí ze skladových zásob zbrojní firmy Rheinmetall. Kromě 14 bojových a jednoho vyprošťovacího tanku Bpz3 Büffel česká armáda na základě v říjnu podepsaných smluv dostane také náhradní díly, munici, tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků.

Stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila společnost Rheinmetall. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany jsou plně funkční. Technici Rheinmetallu je ale museli plně zprovoznit a upravit tak, aby vyhovovaly očekáváním české armády. Úpravy se týkaly například komunikačního systému.

Všechny tanky by měly být v Česku do konce příštího roku. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno do poloviny roku 2024.

V Německu již byli vycvičeni první čeští řidiči. Další vojáci se budou cvičit v přáslavické posádce pod vedením týmu německé armády.

Tanky Německo Česku darovalo jako kompenzaci za výzbroj sovětské výroby, která putovala na Ukrajinu k ochraně před ruskou agresí. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku.

Německou pomoc při nahrazení techniky darované na Ukrajinu na začátku května dohodl s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala (ODS). Česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v květnu oznámila, že Německo daruje České republice 15 starších tanků Leopard 2A4. Obě země zároveň jednají o nákupu dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ různých modifikací, které by Česko pořídilo v příštích letech.cap

Slovensko dostalo od Německa první tank Leopard 2A4 za dodávky zbraní Ukrajině

Slovensko dnes dostalo první z 15 tanků Leopard 2A4, které mu Německo slíbilo jako kompenzaci za dodávku 30 bojových vozidel pěchoty Ukrajině. Slovenskému ministrovi obrany Jaroslavu Naďovi tank předala při slavnostní ceremonii německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Dalších 14 německých tanků dostane Slovensko příští rok, napsala agentura DPA.

Slovenský ministr Naď již dříve uvedl, že německé tanky představují výrazné posílení obranyschopnosti země a budou rozmístěny v regionech na východě země. V příštím roce by Bratislava měla dostávat z Německa jeden až dva kusy tanků měsíčně.

Naď na tiskové konferenci po jednání Lambrechtovou řekl, že tanky Leopard pomohou zemi vybudovat těžkou mechanizovanou brigádu. Slovensko má v současnosti 30 tanků T-72 ze sovětské éry.

Německo podle Nadě také nabídlo umístění raketového systému krátkého dosahu na východním Slovensku. Němečtí vojáci už jsou součástí mnohonárodní bojové jednotky NATO, která se pod českým velením zformovala na Slovensku po ruské invazi na Ukrajinu. Na Slovensku Německo dříve umístilo dva systémy protivzdušné obrany Patriot.

"Pro nás dvě baterie Patriotů, které nám německá strana poskytla na ochranu vzdušného prostoru, jsou mimořádně důležité," řekl Naď. Oba ministři se shodli, že Patrioty zůstanou na Slovensku přinejmenším do konce příštího roku.

Ochranu vzdušného prostoru Slovenska, které leží na východním křídle NATO, označil Naď za důležitou i v souvislosti s incidentem v Polsku, v jehož východní části se v listopadu zřítila zbloudilá ukrajinská raketa a zabila dva lidi.

"Podporujeme Slovensko jako partnera, který na východním křídle aliance čelí hrozbám, a zároveň zvyšujeme obranyschopnost NATO v tomto regionu," řekla podle deníku Pravda německá ministryně Lambrechtová.

Německo a Slovensko také spustily minulý týden na východě Slovenska opravnu pro ukrajinskou techniku. Německo spolu s Dánskem a Norskem zase zaplatí výrobu 16 samohybných houfnic Zuzana 2 slovenské produkce, jež budou dodány Ukrajině.