Česká armáda povede půl roku výcvikovou misi EU v Mali

Praha - Česká armáda příští rok převezme velení výcvikové mise Evropské unie v Mali. Na velitelském shromáždění to dnes řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Čeští vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost. Součástí štábu by mohli být i Slováci. Velitelem bude ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál František Ridzák, řekl ČTK Metnar.

Fotogalerie

Česká republika má v současné době v zemi asi 120 vojáků. Na starosti mají ostrahu velitelství mise v hlavním městě i výcvikové lokality Koulikoro. Převzetí velení mise si podle Metnara nevyžádá navýšení současného mandátu. V čele mise bude stát český velitelský štáb. Metnar na tiskové konferenci řekl, že by do něj mohlo být zapojeno až pět slovenských vojáků. Obě země o tom nyní jednají.

Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.

Souběžně s misí Evropské unii v Mali také má svou misi MINUSMA Organizace spojených národů (OSN). Ta si klade za cíl zajistit bezpečnost a vytvořit podmínky pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě. Česká armáda v ní má v současné době pět vojáků.

Politici a vojáci zdůraznili potřebu modernizace armády

Česká armáda musí modernizovat, navýšit zásoby a rozšířit zálohy. Na velitelském shromáždění to dnes řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata. V příštím roce budou podle něj podepsány smlouvy na dodání pásových bojových vozidel pěchoty, nových děl nebo systému řízení palby. Prezident Miloš Zeman přivítal, že armáda plánuje zřízení nového praporu bezpilotních prostředků a že pravděpodobně budou tyto drony nakoupeny z Izraele. Podle ministra Metnara je ale příliš brzy na to říkat, odkud armáda drony nakoupí.

"Akvizice dronů zatím rozjeta není. Nemůžu tedy říct z jaké destinace a případně od jaké společnosti se to bude nakupovat," řekl Metnar na tiskové konferenci. Opata doplnil, že armáda zatím připravuje nábor členů praporu bezpilotních prostředků a o dodavateli dronů se ještě nerozhodlo. Připustil však, že Izrael společně se Spojenými státy představuje špičku v oblasti bezpilotních letounů. Velení armády již dříve oznámilo, že v příštích letech pořídí bojové drony.

Velitelé české armády se dnes sešli na ministerstvu obrany ke každoročnímu zasedání, na kterém se zaobírají plány na příští rok.

Opata v projevu například připomněl schválení koncepce výstavby armády do roku 2030, který stanovuje cíle do budoucna. Pokud je podle něj chce armáda splnit, nemůže používat stejné metody jako před deseti lety. Zdůraznil, že se objevily v bezpečnostní oblasti nové výzvy, je potřeba proto posilovat schopnosti k vedení konvenční války, ale i v jiných oblastech například asymetrického konfliktu. Zdůraznil potřebu modernizace, navýšení zásob a rozšíření záloh. Za pilíř modernizace označil přezbrojení 7. mechanizované brigády. Jako negativní trend Opata vidí stárnutí populace a zhoršování fyzické kondice mladých lidí.

Premiér Babiš uvítal, že se podařilo rozjet důležité modernizační projekty, například nákup nových vrtulníků nebo mobilních radiolokátorů. Připomněl, že armáda má velký dluh z minulosti kvůli škrtům. Desítky miliard korun, které si modernizace vyžádá, by podle něj našly uplatnění i v jiné oblasti. Babiš je ale přesvědčen, že obranyschopnost země takové investice vyžaduje.

Metnar zdůraznil, že příští rok bude na investice určeno asi 18 miliard z rozpočtu na obranu. Letos podle něj bylo uzavřeno téměř 300 vojenských smluv za 17 miliard korun. Do konce roku má v plánu podepsat další smlouvy v hodnotě 24 miliard korun, a to na nákup nových vrtulníků, dvou letounů CASA, osmi mobilních radiolokátorů MADR nebo na pořízení malého dopravního letounu pro přepravu politiků.

NATO by se podle Zemana mělo zaměřit na boj proti terorismu

Severoatlantická aliance by se měla zaměřit na boj proti mezinárodnímu terorismu, který je hlavním nepřítelem civilizovaných států. Na velitelském shromáždění to řekl prezident Zeman. Odmítl také možnost na stažení aliančních vojáků z Afghánistánu, země by se podle něj stala základnou teroristů kterou byla před rokem 2001. Proti odchodu z Afghánistánu se postavil i ministr Metnar.

Zeman připomněl slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že je NATO ve stavu klinické smrti. Podle něj je na vině tohoto stavu zaměření aliance na odstrašení protivníků v konvenčním konfliktu. "Nemá-li být NATO ve stavu klinické smrti, mělo by se stát poněkud ofenzivnější a uvědomit si, jaká je jeho skutečná role v současném světě," řekl prezident.

Vyzval k nasazení aliančních kapacit proti teroristům. "Mezinárodní terorismus je hlavním, ne-li jediným nepřítelem civilizovaných zemí," řekl.

Zeman také odmítl návrhy na stažení aliančních sil z Afghánistánu a řekl, že stejný názor bude opakovat i v prosinci na summitu NATO v Londýně. Odchod z Afghánistánu by podle něj znamenal znehodnocení obětí aliančních vojáků, včetně těch českých. Obává se ale i dopadů možného odchodu na situaci v asijské zemi a na globální bezpečnost.

"Taliban by ovládl celé území Afghánistánu, zlikvidoval by současnou afghánskou vládu a vytvořil z Afghánistánu teroristickou základnu, kterou před rokem 2001 Afghánistán byl. A protože Afghánistán je největším producentem opia na světě, tak by tato teroristická základna měla dost finančních prostředků k provádění nejrůznějších diverzních akcí," řekl Zeman.

Zeman je dlouhodobě stoupencem nasazení vojáků v Afghánistánu a opakovaně vyzývá k většímu angažmá ozbrojených sil v boji s mezinárodním terorismem. Dnes zopakoval svůj dřívější výrok, že s teroristy se nevyjednává, ale bojuje.

Odejít nyní z Afghánistánu odmítl i Metnar. "Situace v zemi je stále složitá, mírové rozhovory byly přerušeny. Dříve nebo později bude třeba nalézt politické řešení, do té doby ale v zemi zůstáváme v duchu zásady společně jsme přišli, společně odejdeme," řekl ministr.