Češi vyzvou v sobotu na Channel One Cupu domácí Rusy

Moskva - Soubojem proti domácímu Rusku pokračuje v sobotu pro české hokejisty Channel One Cup. Vedoucí tým série Euro Hockey bude po přesunu z Plzně do Moskvy usilovat o udržení neporazitelnosti, kterou drží po čtyřech odehraných utkáních. Sborná naopak tabulku seriálu uzavírá a národnímu týmu bude chtít vrátit porážku 0:3 z úvodního turnaje Karjala v Helsinkách. Zápas začne ve 13 hodin SEČ.

Češi sice ve čtvrtek proti Finům promarnili vedení 3:1, v němž byli ještě na začátku 52. minuty, ale Lukáš Sedlák pak druhým gólem večera rozhodl o zisku druhého bodu. Svěřenci kouče Miloše Říhy staršího mají 10 bodů, zatímco Rusové jen dva. I kvůli porážce 3:4 se Švédy.

Ze strany sborné tak lze očekávat silnou touhu po nápravě. "Rusové budou doma velice silní. Viděli jsme ten jejich minulý zápas, kde podali přes prohru dobrý výkon, Švédy jasně přestříleli a hráli hodně důrazně. Měli tam i hodně přesilovek, jejich první lajna je velmi silná," varoval Říhův asistent Robert Reichel.

"Musíme se připravit na nástup domácí týmu, rychle otáčet hru do opěrných bodů a vycházet z toho ven. Bude to určitě jiný zápas než na Karjale," odtušil Reichel.

Z pozice kapitána povede tým do boje zkušený útočník Martin Zaťovič. Trenéři prozatím neprozradili, kdo nastoupí v brance. "Oznámíme to až v den utkání," uvedl Reichel.

Jisté je, že to nebude Roman Will, který chytal v Plzni s Finy. Do ruské metropole podle dohody odcestovali jen Šimon Hrubec a Marek Langhamer. Stejně tak už nepokračuje v turnaji ani útočník Milan Gulaš. Trenéři budou mít i tak k dispozici devět obránců a 14 útočníků.

"Zase chceme být venku úspěšní. Chceme hrát ale daleko důsledněji a poctivěji do obrany, než tomu bylo s Finskem. Budeme využívat našich útočníků jako na prvním turnaji," řekl kouč Říha.

Přestože vítězná série českých hokejistů v nové sezoně pokračuje, hráči se drží při zemi a nijak ji nepřeceňují. "Těší to, ale chceme vyhrát každý zápas, zatím to moc nevnímáme. Teď nás čekají nové zápasy, je tu spousta nových kluků, takže na vítěznou sérii nemyslíme," řekl útočník Sedlák.

"Rusové hrají doma, kde budou mít jako vždy hodně silný tým. Na úvod prohráli i přes ten vysoký počet střel. Jak je jejich zvykem, budou to chtít určitě odčinit. Pro nás se ale nic nemění - chceme znovu uspět," doplnil další útočník David Tomášek.

Loni Rusové rozstříleli na domácím turnaji český tým 7:2. Následně vyhráli i na dalších dvou turnajích EHT i oba vzájemné souboje během mistrovství světa v Bratislavě, a to 3:0 a 3:2 po samostatných nájezdech. Díky druhém těsnému vítězství také na úkor českého výběru slavili zisk bronzových medailí.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec (Langhamer) - Šustr, Jeřábek, Mozík, Krejčík, Vitásek, Klok, Pyrochta, Moravčík - Tomášek, Filippi, Zaťovič - Jaškin, Sedlák, Nestrašil - R. Pavlík, Horák, Lenc - Sekáč, R. Zohorna, H. Zohorna.