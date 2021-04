Češi vyrazili do znovuotevřených obchodů, někteří měli zmatek, které fungují

Praha - Češi hned po obnovení provozu vybraných obchodů vyrazili na nákupy, sháněli zboží hlavně pro děti. Kupovali ale také doplňky do domácnosti či kancelářské potřeby. Někteří lidé ale měli zmatek v tom, které prodejny výjimku z vládního rozhodnutí využily a mají otevřeno. V jednotlivých obchodních centrech je však situace zatím odlišná. Vyplývá to ze zjištění zpravodajky ČTK v pražských obchodech.

Například do obchodního domu Ládví do znovuotevřených prodejen po zahájení provozní doby zatím příliš zákazníků nezavítalo. Jedna nakupující byla v tamním papírnictví. V prodejně s dětskou obuví BotaBota na první zákazníky dokonce teprve čekali. Naopak více lidí přijelo do obchodního centra Letňany. Vyrazilo do něj mnoho rodičů se svými dětmi, jejich první cesty vedly do prodejen bot. Zamířila tam i mladší žena se synem. "Syn má ještě zimní boty a teď, jak se střídá počasí, potřebujeme něco vzdušnějšího," řekla. Doplnila, že s dcerou se chystá do lázní a potřebuje ještě nakoupit oblečení pro tuto příležitost. Doufá, že se brzy dočká možnosti nakoupit si v kamenných obchodech oděvy i pro sebe, které už také potřebuje, uvedla dále. Příliš živo nebylo v papírnictví nebo v prodejně se školními a výtvarnými potřebami Activáček. Zpravidla v obchodě nakupoval jen jeden zákazník.

Většina oslovených návštěvníků OC Letňany si předem udělala plán, do kterých obchodů půjde, a zjistila si, kde mají otevřeno. Někteří lidé ale automaticky počítali, že všechny prodejny, kde mají dětské zboží, budou v provozu. Několik lidí tak nahlíželo přes stažené rolety například do prodejny obuvi CCC nebo některých obchodů s módou.

Přes omezenou kapacitu 15 metrů čtverečních plochy na jednoho zákazníka byly dopoledne nákupy klidné. Kratší fronty se tradičně tvořily jen před diskontem Pepco. Lidé tam přišli nejen pro dětské zboží, ale také pro doplňky do domácnosti.

Velice dobrá návštěvnost je dnes v prodejnách řetězce s módou C&A. "Prozatím jsme ale nemuseli výrazně omezovat vstup zákazníků na prodejnu. Vyšší návštěvnost čekáme v odpoledních hodinách," uvedla mluvčí společnosti Hana Mayerová. Dodala, že zákazníci nejvíce kupují spodní a noční prádlo, trička a legíny.

Vláda ode dneška povolila prodej dětského oblečení a obuvi či papírenského zboží. Rozhodnutím zdůvodnila návratem části dětí do škol. Otevřeno mohou znovu mít také čistírny, prádelny, zámečnictví nebo provozovny oprav zařízení pro domácnosti. Fungovat smějí farmářské trhy.