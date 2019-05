Češi volí 21 zástupců do Evropského parlamentu, účast se různí

Praha - V Česku v pátek k volbám do Evropského parlamentu přišlo v jejich první den někde i přes 20 procent voličů, naopak jinde komisaři hlásí účast do deseti procent. Během dnešního odpoledne hlasovali i předsedové všech devíti stran zastoupených ve Sněmovně a prezident Miloš Zeman. Přejí si, aby volební účast byla vyšší než před pěti lety, kdy přišlo 18,2 procenta voličů. Analytici předpokládají, že účast zřejmě nebude vyšší než čtvrtinová. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna České televizi večer řekl, že u voleb zatím nebyly zaznamenány žádné incidenty.

Prezident Zeman odevzdal po 14:00 hlas s manželkou Ivanou tradičně v základní škole v Praze-Lužinách. Podle něj jsou evropské volby i testem spokojenosti s českou politikou, řekl. Uvedl také, že pokud lidé k volbám nejdou, riskují, že jiní lidé k volbám jdou a "udělají jim peklo na zemi".

Premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s manželkou Monikou odevzdal svůj hlas v Průhonicích u Prahy. Novinářům předseda hnutí ANO následně řekl, že jde o nejdůležitější volby do Evropského parlamentu. ANO jde do voleb s cílem vyhrát, jinou variantu by považoval za neúspěch. Podotkl, že Evropská unie má na Česko velký vliv, projekt je úspěšný, ale musí se reformovat. Čeští europoslanci by podle něho měli vystupovat jednotně ve prospěch Česka. Za klíčové úkoly označil boj proti ilegální migraci, sestavení racionálního rozpočtu a dobudování vnitřního trhu.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, který volil v Mladé Boleslavi, odhaduje, že volební účast by mohla být vyšší, než předpokládaly průzkumy. Podle něj výsledky voleb také ukážou, zda se Evropská unie začne hádat a rozpadat.

Předseda TOP 09 a zároveň lídr společné kandidátky TOP 09, STAN a dalších uskupení Jiří Pospíšil uvedl, že volby mají význam pro budoucí chod EU, jsou ale i symbolem pro vnitřní politiku ČR. Babiš a vláda jeho hnutí ANO a ČSSD by měli dostat žlutou kartu, míní. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan odevzdal hlas v Kolíně, za úspěch by považoval přes 12 procent hlasů pro koalici STAN s TOP09 a regionálními partnery.

Předseda lidovců Marek Výborný volil v Heřmanově Městci, očekává účast kolem 20 procent. Za dobrý výsledek by považoval obhájení tří mandátů. Před unií podle něj v současností stojí významné úkoly. V první řadě je to vyřešení odchodu Velké Británie, dlouhodobě také klimatické změny a boj se suchem, což se dotýká celé Evropy.

Předseda KSČM Vojtěch Filip hlasoval v Českých Budějovicích, byl by rád kdyby strana získala dva nebo tři europoslance. Evropská unie podle něj potřebuje změnu a neměla by sledovat zájmy USA, řekl novinářům.

Předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala by byl ve volbách do Evropského parlamentu spokojený se ziskem čtyř mandátů pro ODS, výsledek ale nechce předem odhadovat. ČTK to řekl poté, co vhodil hlas do volební urny v brněnských Černých polích.

Podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, který odpoledne volil v Praze 8, jde ve volbách o to, zda si Česko zachová svobodu a suverenitu, nebo se rozplyne v "multikulturním superstátu Evropské unie".

Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil volby za velmi důležité. Rozbití evropského projektu není v zájmu Česka, zdůraznil před novináři poté, co odevzdal svůj hlas v jedné z volebních místností v Praze 2.

Volební místnosti byly dnes otevřeny od 14:00 do 22:00. V sobotu mohou voliči dorazit k volebním urnám mezi 08:00 a 14:00. Výsledky budou zveřejněny až v neděli hodinu před půlnocí, protože se musí čekat na konec hlasování ve všech zemích Evropské unie.

Lidé si mohou vybrat budoucí europoslance z rekordní nabídky 39 stran, hnutí nebo jejich koalic, které nominovaly přes 840 kandidátů. Na Česko připadá 21 křesel v Evropském parlamentu, který má 751 členů. V minulých volbách získaly ANO, ČSSD a TOP 09 se STAN po čtyřech europoslancích, KDU-ČSL a KSČM po třech europoslancích, ODS dva a Svobodní jednoho.

Zeman: Volby do EP jsou i testem spokojenosti s českou politikou

Evropské volby jsou i testem spokojenosti s českou politikou, řekl prezident Miloš Zeman potom, co odevzdal s manželkou Ivanou v Praze hlas ve volbách do Evropského parlamentu.

Cestou od volební urny Zeman podotkl, že by novináře zajímalo, koho volil, co ale s ohledem na to, že volby jsou tajné, neřekne. Už dříve na sjezdu ČSSD ale Zeman řekl, že dá v evropských volbách hlas sociální demokracii.

"Evropské volby, ať se nám to líbí, nebo ne, jsou testem spokojenosti i s domácí politikou," řekl potom Zeman České televizi. Uvedl také, že pokud lidé k volbám nejdou, riskují, že jiní lidé k volbám jdou a "udělají jim peklo na zemi".

Zeman s manželkou Ivanou volil za značného zájmu novinářů tradičně v základní škole v Praze-Lužinách. Před samotným volebním aktem prohodil několik slov se členy volební komise.

Babiš s manželkou Monikou hlasovali v eurovolbách mezi prvními

Premiér Andrej Babiš (ANO) odevzdal odpoledne v Průhonicích u Prahy spolu s manželkou Monikou svůj hlas v evropských volbách. K urně se dostavili jako první tamní voliči. Novinářům Babiš následně řekl, že jde o nejdůležitější volby do Evropského parlamentu. ANO jde do voleb s cílem vyhrát, jinou variantu by považoval za neúspěch.

Babišovi přišli na místní obecní úřad už deset minut předem, museli čekat na chodbě. Premiér žertoval s novináři, že starší generace chodí včas a že nechtěl obtěžovat ostatní voliče. Dělal si legraci i ze sledovanosti čtvrteční televizní předvolební debaty, divil se, že by ji mohl někdo sledovat místo čtvrtfinálového utkání mezi Českem a Německem na hokejovém mistrovství světa.

Premiér potom, co odvolil, také vyslovil přání, aby k evropským volbám přišlo více lidí než před pěti lety. Podotkl, že Evropská unie má na Česko velký vliv, projekt je úspěšný, ale musí se reformovat. Čeští europoslanci by podle něho měli vystupovat jednotně ve prospěch Česka.

Babiš řekl, že se snažil motivovat všechny občany, aby přišli. "Protože si myslíme, že jsou to nejdůležitější volby do Evropského parlamentu. Mají vliv na náš život, na všechny občany naší země, ne jen mladé, nebo staré, ale na všechny," uvedl. Doufá, že volební účast bude lepší než v posledních evropských volbách.

Důležité jsou podle něj volby kvůli tomu, jaký má EU vliv na Česko. Za klíčové úkoly označil boj proti ilegální migraci, sestavení racionálního rozpočtu a dobudování vnitřního trhu. Čeští europoslanci by podle něj měli v nadcházejícím volebním období postupovat společně a "nedělat v Bruselu českou politiku".

ANO jde do voleb s ambicí vyhrát, řekl. "Určitě to bude neúspěch, pokud to nevyhrajeme," uvedl.

Okamura odvolil v Praze 8, doufá ve vyšší volební účast

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura doufá, že volby do Evropského parlamentu bude provázet vyšší účast než před pěti lety. Řekl to novinářům poté, co v Praze 8 odevzdal svůj hlas. Podle Okamury jde o klíčové volby pro budoucnost Česka.

Před pěti lety se hlasování zúčastnilo 18,2 procenta voličů. "Volební účast je samozřejmě ve hvězdách, všichni víme, že Česká republika měla druhou nejnižší účast v celé Evropské unii před pěti lety. Já doufám, že tentokrát si občané uvědomí, že jsou to klíčové volby pro budoucnost České republiky a že snad ta volební účast bude co nejvyšší," řekl Okamura.

Ve volbách jde podle něj o to, zda si Česko zachová svobodu a suverenitu, nebo se rozplyne v "multikulturním superstátu Evropské unie". "Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme budoucnost České republiky ovlivnit a kam český občan může volit své zástupce," uvedl.

V evropských volbách jde podle něj o tři témata - svobodu a suverenitu Česka, migraci s islamizací a demokratizaci. "My prosazujeme, aby bylo možné i na evropské úrovni hlasovat v referendu o zásadních věcech," řekl Okamura.

SPD chce podle něj ukončit současný systém evropské integrace. "Chceme ukončit současnou Evropskou unii a vrátit se zpět před lisabonskou a maastrichtskou smlouvu, to znamená ke spolupráci svobodných a suverénních zemí bez diktátu Bruselu," dodal.

Předseda KSČM si přeje volební účast přes 20 procent

Předseda KSČM Vojtěch Filip by byl rád, kdyby účast v současných volbách do Evropského parlamentu byla vyšší než minule, kdyby přesáhla 20 procent a KSČM měla dva nebo tři europoslance. Evropská unie podle něj potřebuje změnu a neměla by sledovat zájmy USA. Filip to řekl novinářům v Českých Budějovicích, kde odevzdal svůj hlas v eurovolbách.

"Po 40 letech vývoje v EU je potřeba změny, a to dost zásadní, a bez vůle občanů nepřijde. Ti, kteří k volbám chodí, zatím vždycky generovali spolupráci evropské lidové strany a evropských socialistů. Vytvořil se neoliberální kartel, který žel přivedl Evropu do krize," řekl Filip.

Evropa podle něj nemůže sledovat zájmy USA. Slova o existenci euroatlantické civilizace považuje za lichá. "Evropu uvádí do područí USA. Při politice Donalda Trumpa máme velkou šanci, aby si to v Evropě všichni uvědomili a stanovili jsme si vlastní priority," řekl Filip.

Uvedl, že ve volbách jde o to, zda z EU odejdou po Velké Británii další země, nebo zda lidé budou brát evropské společenství jako jim prospěšné. V EP se KSČM podle něj věnuje omezení práv nadnárodních korporací a bank. Vliv korporací vnímá jako obrovský a je podle něj čím dál těžší ochránit spotřebitele. "Je třeba se zabývat životním prostředím, bezpečností Evropy, a to nejen z důvodu případné další migrační vlny, ale z toho důvodu, že teroristické útoky stále hrozí," řekl Filip.

Rakušan: Za úspěch ve volbách bychom považovali přes 12 procent hlasů

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan odevzdal krátce po 15:00 hlas v evropských volbách. Za úspěch by považoval přes 12 procent hlasů pro koalici STAN s TOP09 a regionálními partnery, aspoň dvouciferný výsledek považuje za samozřejmost, řekl Rakušan novinářům. U voleb ho doprovázel první místopředseda hnutí Jan Farský, který ale bude volit jinde.

"Volební účast většinou do evropských voleb nebývá až tak valná, já ale doufám, že jsme se snažili napříč politickým spektrem občanům vysvětlit, že ty volby jsou velmi důležité. My na naší kandidátce si skutečně myslíme, že jsou zcela zásadní," řekl Rakušan. Přál by si, aby volební účast přesáhla 20 procent, i tak by ale podle něj šlo o nízké číslo vzhledem k důležitosti voleb.

Výsledky může podle něj ovlivnit řada faktorů, třeba právě volební účast. "Záleží na tom, jaké spektrum voličů se povede oslovit, zda to budou spíše starší lidé nebo mladší lidé. Jde o to, zda uspějí menší uskupení, která těsně překročí pět procent, nebo hranici nepřekročí," řekl.

Letošní volby jsou dle Rakušanova názoru důležitější než předchozí. "Počet nejrůznějších populistických a extremistických stran nejenom u nás, ale všude v Evropě, je podstatně vyšší, než býval v minulosti a tady skutečně hrozí, že Evropa jako prostor, kde se hledá konsensus, kde se diskutuje, kde se na sebe nekřičí a kde se nevede agresivní silová politika, se trochu změní," uvedl předseda STAN.

Zahradil očekává, že ODS získá čtyři europoslance místo dvou

Lídr občanských demokratů pro evropské volby Jan Zahradil očekává, že ODS letos zdvojnásobí počet svých europoslanců na čtyři. Bude to podle něj záležet na volební účasti. Zahradil to uvedl na dotaz ČTK poté, co odvolil spolu s manželkou v pražských Dejvicích.

"Určitě to bude lepší než minule. My věříme že zdvojnásobíme počet našich europoslanců, tedy že ze dvou mandátů uděláme čtyři," řekl místopředseda ODS Zahradil. Věří, že voliče občanských demokratů od účasti ve volebních místnostech neodradí teplé a slunné počasí. "Věříme, že naši voliči jsou disciplinovaní a že oni k volbám přijdou," dodal.

Zahradil je členem Evropského parlamentu od prvních českých eurovoleb v roce 2004, kdy byl stejně jako nyní lídrem ODS. Letos je zároveň kandidátem europarlamentní frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR) na předsedu Evropské komise.

Při minulých volbách před pěti lety ODS, kterou postihly události spojené s pádem vlády Petra Nečase, získala jen 7,67 procenta hlasů. Europoslancem za ODS tak z devíti obhajovaných křesel zůstal spolu se Zahradilem jen Evžen Tošenovský.

Fiala: Byl bych spokojen se čtyřmi mandáty ODS v europarlamentu

Předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala by byl ve volbách do Evropského parlamentu spokojený se ziskem čtyř mandátů pro ODS, výsledek ale nechce předem odhadovat. Řekl to ČTK poté, co vhodil hlas do volební urny v brněnských Černých polích.

"Když získáme tři mandáty, bude to víc než minule. Čtyři mandáty bych považoval za velký úspěch, s takovým výsledkem bych byl spokojen," řekl Fiala. Na Česko připadá 21 křesel v Evropském parlamentu, který má 751 členů. Eurovolby označil Fiala za velmi důležité pro další směřování Evropské unie.

"Výsledek těchto voleb ovlivní, jak bude vypadat Evropská unie. Mělo by nám na tom záležet na tom, jak vypadá, protože jsme země s exportní ekonomikou, která potřebuje mít otevřené hranice, obchodní spolupráci a která potřebuje být pevnou součástí západu kvůli své bezpečnosti," konstatoval předseda ODS.

Zdůraznil, že lídr kandidátky ODS v eurovolbách Jan Zahradil je silný kandidát, který vede frakci evropských reformistů, což znamená silný vliv na to, jak se EU v budoucnu změní.

ODS v minulých volbách do EP získala pouhé dva mandáty, což byl velký propad ze zisku devíti křesel v roce 2009. Důvodem byly události spojené s pádem vlády Petra Nečase. Kromě Zahradila zůstal jediným dalším europoslancem za ODS někdejší moravskoslezský hejtman a ostravský primátor Evžen Tošenovský.

Eurovolby mají podle Pospíšila politický i symbolický význam

Volby do Evropského parlamentu mají podle lídra společné kandidátky TOP 09, STAN a dalších uskupení Jiřího Pospíšila význam pro budoucí chod EU, jsou ale i symbolem pro vnitřní politiku ČR. Premiér Babiš a vláda jeho hnutí ANO a ČSSD by měli dostat žlutou kartu, míní. Novinářům to předseda TOP 09 řekl v jedné z volebních místností na Malé Straně v Praze, kam přišel hodit svůj hlas. Přál by si, aby k urnám přišlo co nejvíce voličů, odhaduje, že by to reálně mohla být pětina.

Volby považuje Pospíšil za důležité, protože rozhodnou, jaké zástupce bude mít Česko v EP a jakou sílu tam bude země mít. "Hlas pro spojence je hlas pro Evropu, hlas proti demontáži EU a současně to je žlutá karta pro Andreje Babiše a jeho vládu," uvedl.

Pokud podle něj proevropské síly prohrají, hrozí, že parlament bude blokovat veškeré návrhy a opatření, která by přispěla k životu občanů i lepším službám, která unie poskytuje. "Ovlivní to, kam se EU v následujících pěti letech bude posouvat. Zda k demontáži, chaosu a destrukci, nebo zda pravomoci, které má, bude vykonávat lépe a ku prospěchu Evropanů," uvedl.

Hamáček: volební účast by oproti průzkumům mohla být vyšší

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček odhaduje, že volební účast ve volbách do Evropského parlamentu by mohla být vyšší, než předpokládaly průzkumy. Podle něj výsledky voleb také ukážou, zda se Evropská unie začne hádat a rozpadat. Hamáček doufá, že ČSSD uspěje a obhájí co nejvíc mandátů. Za úspěch by považoval obhájení aktuálního postavení na politické scéně. Řekl to novinářům poté, co odevzdal hlas ve volbách do EP v domě kultury v Mladé Boleslavi. Kolik očekává procent hlasů, neuvedl.

"Tady v Mladé Boleslavi v mém volebním okrsku tři hodiny po otevření volebních místností je účast přes 12 procent, což je relativně vysoké číslo, tak pokud to samé bude v České republice, tak by ta volební účast mohla být vyšší, než odhadovaly některé průzkumy," uvedl Hamáček.

Sociální demokraté získali v minulých volbách do EP 14,17 procenta hlasů a čtyři mandáty z českých jednadvaceti. Před pěti lety doprovázela v Česku volby do EP rekordně slabá volební účast, přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Nyní analytici předpokládají, že účast zřejmě nebude vyšší než čtvrtinová.

Hamáček vyzval Čechy, aby se k urnám vypravili, Evropská unie podle něj řeší mnoho problémů, které Česká republika sama rozetnout nemůže, třeba bezpečnost, ochranu životního prostředí nebo kvalitu potravin.

"Jde také o to, zda ČR bude následovat chaos, který je ve Velké Británii. A to si myslím, že nikdo nechce," připomněl Hamáček, že společenství nyní dlouze a bolestně opouští Velká Británie, jejíž obyvatelé o takzvaném brexitu rozhodli v referendu. Stále ale není jasné, jak bude nakonec vypadat.

Předseda lidovců Výborný čeká účast v eurovolbách 20 procent

Předseda lidovců Marek Výborný očekává účast ve volbách do Evropského parlamentu kolem 20 procent. Řekl to novinářům před volební místností v Heřmanově Městci, kde volil. Před pěti lety doprovázela tyto volby rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů.

Lidovci v posledních evropských volbách získali tři mandáty. Výborný by považoval za dobrý výsledek tento počet obhájit. Politici podle něj příliš neumí lidem vysvětlit svou práci. Velké množství subjektů, které ve volbách kandidují, zčásti přičítá "kverulantské povaze" Čechů.

"Chtěl bych, abychom to změnili. Aby Česká republika neseděla v poslední lavici, ale abychom byli hlasití, sebevědomí a budující. Evropská unie je o spolupráci všech 28 zemí a Česká republika by neměla být jen tím neustálým stěžovatelem," uvedl Výborný.

Před unií podle něj v současností stojí významné úkoly. V první řadě je to vyřešení odchodu Británie, dlouhodobě také klimatické změny a boj se suchem, což se dotýká celé Evropy. Významné jsou rovněž možný propad ekonomiky a migrační krize, zvláště příliv lidí z Afriky, jejichž problémy by se měly řešit v jejich vlastech, uvedl předseda KDU-ČSL.

Podle něj také eurovolby zčásti indikují nálady ve společnosti. "Jsou i lakmusovým papírkem vnímání současné vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM, a to také může ovlivnit příští týdny a měsíce na české politické scéně," uvedl. Menšinovou vládu tvoří hnutí ANO s ČSSD, komunisté její vznik podpořili.

Bartoš věří ve vyšší účast v evropských volbách, jsou důležité

Předseda Pirátů Ivan Bartoš věří ve vyšší účast v evropských volbách, než byla v minulosti. Nynější vybírání europoslanců označil za velmi důležité. Rozbití evropského projektu není v zájmu Česka, zdůraznil před novináři Bartoš potom, co odevzdal svůj hlas v jedné z volebních místností v Praze 2.

Šéf pirátské strany poukázal na problémy kolem brexitu nebo na aktivity populistických a protievropských stran. "A to je do budoucnosti nebezpečné, Evropa je zárukou míru a prosperity. Do Evropy by měly jít strany liberální, demokratické a musíme tady tomu dát jasnou stopku. Rozbití evropského projektu není v zájmu České republiky," uvedl.

Evropa se podle Bartoše musí zabývat migrační krizí, ochranou společných hranic, daňovými ráji nebo klimatickou krizí. "Tohle se dá řešit pouze na úrovni celé Evropy," míní předseda Pirátů.