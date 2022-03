Češi ve sprintu v Drammenu neprošli ze čtvrtfinále, nejlepší Antošová byla 19.

Drammen (Norsko) - Ani jeden z šestice českých běžců na lyžích nepostoupil na Světovém poháru ve sprintu klasickou technikou v Drammenu ze čtvrtfinále. Nejlepší z nich Barbora Antošová nakonec skončila devatenáctá. Městský závod na trati dlouhé 1200 metrů vyhráli Francouz Richard Jouve a Norka Maiken Caspersen Fallaová. Kromě Rusů, kteří byli vyloučeni po invazi na Ukrajinu, chyběla kvůli nákaze koronavirem i část norského výběru včetně lídra průběžného pořadí seriálu Johannese Hösflota Klaeba.

Blízko postupu mezi nejlepší dvanáctku byl Ondřej Černý. Ten po druhé příčce v kvalifikaci svoje čtvrtfinále vyhrál, ale vzápětí byl po druhé žluté kartě za blokování soupeře diskvalifikován.

"Přesně nevím, za co ta diskvalifikace byla, ale při najetí do cílové rovinky jsem možná Švéda omezil víc, než bylo nutné. Bohužel jsem dostal druhou žlutou kartu. Tenhle incident chápu, spíš je mi líto, že tu první kartu mám z olympiády z ulitého startu, čemuž jsem se měl vyvarovat. Pro mě je ale ten výsledek velkým povzbuzením i proto, že jsem měl problémy se zády," uvedl v tiskové zprávě svazu Černý.

Antošové unikl postup do semifinále na čas o pět setin. "Postup do semifinále byl hodně blízko, což mě samotnou překvapilo, protože tohle jsou jiné závody než OPA Cup. Ale nebála jsem se toho, jen jsem asi tu skupinu nemusela tahat celou dobu. Ale měly jsme skvělé lyže, tak toho nelituji a jsem ráda za to, jak to dopadlo. Je to pro mě taková satisfakce za mistrovství světa do 23 let, kde mi vypnula lyže,“ řekla Antošová.

Fallaová ve finiši předstihla dlouho vedoucí Švédku a olympijskou vítězku z Pekingu Jonnu Sundlingovou. Díky tomu Norka slavila první vítězství v seriálu v sezoně, celkem jich má na kontě už 22, z toho šest ze sprintu v Drammenu. Třetí doběhla Slovinka Anamarija Lampičová, za Antošovou skončila dvacátá Kateřina Janatová a Tereza Beranová byla pětadvacátá.

Mezi muži dominoval Jouve, jenž se po třech druhých místech dočkal premiérového triumfu v SP v kariéře. Senzační stříbro získal Číňan Wang Čchiang, třetí doběhl další Francouz Lucas Chanavat. Michal Novák obsadil 23. místo, Luděk Šeller skončil o tři příčky za ním.

SP v běhu na lyžích v Drammenu - sprint klasicky: Muži: 1. Jouve (Fr.) 2:32,84, 2. Wang Čchiang (Čína) -1,59, 3. Chanavat (Fr.) -2,52, 4. Wiig (Nor.) -3,14, 5. Pellegrino (It.) -5,34, 6. Aune (Nor.) -11,26, …23. M. Novák, 26. Šeller - oba vyřazeni ve čtvrtfinále, Černý (všichni ČR) diskvalifikován ve čtvrtfinále. Průběžné pořadí SP (po 20 z 27 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1375, 2. Bolšunov (Rus.) 878, 3. Niskanen (Fin.) 585, 4. Valnes (Nor.) 559, 5. Jouve 513, 6. Golberg (Nor.) 489, ...20. Novák 270, 70. Černý 41, 80. Šeller 30, 100. Pechoušek 16, 105. Fellner 15, 121. Kalivoda 7, 132. Knop (všichni ČR) 5. Ženy: 1. Fallaová (Nor.) 2:52,31, 2. Sundlingová (Švéd.) -0,53, 3. Lampičová (Slovin.) -1,97, 4. Dahlqvistová -4,19, 5. Dyviková (obě Švéd.) -4,54, 6. Fähndrichová (Švýc.) -4,60, …19. Antošová, 20. Janatová, 25. Beranová (všechny ČR) - vyřazeny ve čtvrtfinále. Průběžné pořadí SP (po 20 z 27 závodů): 1. Něprjajevová (Rus.) 973, 2. Digginsová (USA) 721, 3. Anderssonová (Švéd.) 688, 4. H. Wengová (Nor.) 598, 5. Dahlqvistová 583, 6. Lampičová 583, ...37. Janatová 123, 72. Beranová 25, 85. Antošová 12, 90. Hynčicová 11, 110. Nováková (všechny ČR) 2.