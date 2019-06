Češi v tureckém vězení jsou v pořádku, o kauze jednají diplomaté

Praha - Dvojice Čechů, kteří si v tureckém vězení odpykávají šestiletý trest za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG, je v pořádku a v dobrém stavu. O podmínkách a situaci Markétý Všelichové a Miroslava Farkase dál vyjednávají diplomaté obou zemí. ČTK to řekl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který oba Čechy v tureckých věznicích tento týden navštívil. Podle něj by o případu mohla jednat i turecká vláda.

Českou dvojici zadržely turecké úřady na hraničním přechodu s Irákem v listopadu 2016. Při kontrole u nich Turci našli materiály, letáky a fotografie. Podle turecké strany to svědčilo o tom, že oba Češi patří ke kurdským milicím YPG, které Turecko považuje za teroristickou organizaci. Soud v srpnu 2017 oba odsoudil na šest let a tři měsíce. Po odvoláních loni v červenci verdikt potvrdil turecký nejvyšší soud. Všelichová je ve věznici v Izmiru, Farkas ve Vanu na jihovýchodě Turecka.

Zdechovský řekl, že jsou podmínky obou vězňů dobré a odpykávají si trest v nejmodernějších tureckých zařízeních. Na chování dozorců si nestěžují. Problém představuje ale třeba to, že ve věznicích se mluví jen turecky. Ani jeden z Čechů turečtinu neovládá. Podle europoslance, který se při své návštěvě setkal s náměstkem tureckého ministra spravedlnosti, je snaha situaci obou vězněných zlepšit. Zmínil se o tom, že by mohli mít v brzké době mírnější režim, víc pohybu i komunikace či možnost zapojit se do různých kurzů. U Farkase by "dílčí kroky" měly nastat už od června, uvedl Zdechovský.

Dvojice již v Turecku vyčerpala všechny možnosti odvolání. Obrátit se ale může na Evropský soud pro lidská práva. Europoslanec neupřesnil, jaký by mohl být další postup. Čeští a turečtí diplomaté o případu dál jednají. Není jasné, jestli se vyjednávání týká případného propuštění, vydání do Česka k odpykání zbytku trestu či nějaké výměny.

"Jednáme o posílení spolupráce. Vztahy s Tureckem jsou velmi, velmi dobré. Svědčí o tom i přijetí na vysoké vládní úrovni," uvedl europoslanec. Po setkání s náměstkem tureckého ministerstva řekl, že by případ mohl tamní resort spravedlnosti předložit na jednání tureckého kabinetu, který by se kauzou zabýval.