Češi v Bejrútu se pustili do práce, odpoledne se museli stáhnout

Čeští záchranáři v Bejrútu se dnes díky zlepšení bezpečnostní situace mohli znovu pustit do práce. Jejich hlavním úkolem bylo zjistit rozsah poškození domů místních obyvatel. Informoval o tom Hasičský záchranný sbor ČR na svém twitterovém účtu. Později hasiči nicméně oznámili, že opět dostali nařízeno stáhnout se z bezpečnostních důvodů do 16:00 zpět do hotelu. V centru Bejrútu jsou totiž opět hlášeny nepokoje.

Úterní výbuch asi 2750 tun dusičnanu amonného, který byl nedbale uskladněn v místním přístavu, si v Bejrútu vyžádal nejméně 158 obětí na životech a na 6000 zraněných. Zdemoloval i železobetonové obilné silo, které postavil před 50 lety pardubický podnik Průmstav, a zdevastoval celé čtvrti ve městě.

"Český pětičlenný tým se statikem dnes vyrazil ke kontrole obytných domů," uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Pomáhá podle něj s bezpečným návratem lidí do jejich obydlí. Upozornil, že záchranné práce probíhají také v prostoru sila, kde pracují ruský, francouzský a turecký tým. Dodal, že byla nasazena těžká technika k odklízení trosek.

V sobotu čeští záchranáři svou práci v Bejrútu přerušili, protože libanonská armáda kvůli zhoršené bezpečnostní situaci vyzvala veškeré zasahující týmy, aby se vrátily zpět na své základny. Demonstranti pak v Bejrútu v sobotu vzali útokem budovy ministerstev a poškodili kanceláře Sdružení libanonských bank. Policie proti nespokojencům použila slzný plyn.

Hasičský sbor dnes rovněž uvedl, že čeští záchranáři se z Bejrútu vrátí v úterý. Následně je čeká karanténa spojená s testováním na nemoc covid-19. Záchranáři by měli přiletět armádním letounem airbus kolem 14:00 SELČ. Jejich vybavení by měl do ČR o několik hodin později dopravit letoun CASA. K přepravě záchranářů do Libanonu bylo využito letadlo soukromých aerolinek Smartwings, což vyvolalo kritiku.

Domů se vrací i tým německých expertů na vyhledávání lidí v troskách. Žádnou osobu v budovách poničených explozí neobjevili. Jak uvedl vedoucí záchranného týmu Jörg Eger, několik jejich specialistů nicméně ještě v Bejrútu zůstane až do čtvrtka a budou pomáhat zjišťovat, podobně jako český tým, jak bezpečné jsou poškozené budovy.

Z libanonské vlády odstoupila ministryně informací

Svou rezignaci dnes oznámil první člen libanonské vlády, ministryně informací Manál Abdas Samádová. Oznámila to podle zahraničních agentur televize Al-Džadíd. Ministryně zdůvodnila své odstoupení neschopností vlády provádět reformy a reakcí na ničivou úterní explozi v bejrútském přístavu. Ta po sobě zanechala kráter hluboký 43 metrů, sdělil dnes libanonský bezpečnostní zdroj s odvoláním na posudek francouzských pyrotechniků vyslaných na místo.

Francie poskytuje Libanonu logistickou podporu a vyslala do dějiště exploze policejní a průzkumné týmy. Na pomoc Libanoncům ve městě, jehož některé čtvrti výbuch zcela zdevastoval, vyslala Paříž také zdravotníky, napsala agentura AFP.

Neštěstí v bejrútském přístavu si vyžádalo životy nejméně 158 lidí a dalších 6000 bylo zraněno. Kolem 300.000 lidí přišlo o domov. Mnozí Libanonci tvrdí, že výbuch a jeho okolnosti odrážejí neschopnost a rozsáhlou korupci vládnoucích elit.

V sobotu v Bejrútu propukly masivní protivládní protesty. Rozhořčení demonstranti tvrdili, že politici by měli být potrestáni za nedbalost, která podle nich byla příčinou mohutného výbuchu, a vyzvali vládu k demisi. Premiér Hasan Dijáb pak večer oznámil, že požádá o uspořádání předčasných parlamentních voleb. "Z této krize se bez předčasných parlamentních voleb nemůžeme dostat," uvedl. Vláda by se otázkou měla zabývat v pondělí.

K rezignaci dnes libanonskou vládu vyzval také maronitský patriarcha Béchara Butrus Rai. Vláda by podle něj měla odstoupit, jestliže "nemůže změnit způsob svého řízení země" a pomoci jí zotavit se z úterní katastrofické exploze.

Jde o budoucnost Libanonu, řekl Macron na dárcovské konferenci

Světové mocnosti mají povinnost podpořit Libanonce po mohutném výbuchu, který tento týden zdevastoval jejich hlavní město. V sázce je totiž budoucnost Libanonu. V úvodu mezinárodní dárcovské videokonference pro Bejrút to dnes řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Libanon se již mnoho měsíců potýká s hlubokou ekonomickou krizí. K dalšímu zhoršení situace přispěla pandemie covidu-19 a nyní ničivá exploze, která připravila o život 158 lidí a 6000 zranila. Mnoho států však nechce libanonské vládě, kterou mnozí Libanonci viní z korupce, podepisovat bianko šek.

Macron v úvodu dnešní konference, kterou narychlo pomohl zorganizovat, uvedl, že mezinárodní pomoc by měla koordinovat OSN v Libanonu. "Naším úkolem je jednat rychle a efektivně, abychom zkoordinovali naši pomoc na místě a aby tato pomoc šla co nejrychleji libanonskému lidu," uvedl Macron ze svého sídla na francouzské Riviéře. Dodal, že nabídka pomoci zahrnuje podporu nestranného, ​​důvěryhodného a nezávislého vyšetřování výbuchu ze 4. srpna.

Exploze zničila celé čtvrti ve městě a zhruba 300.000 lidí připravila o střechu nad hlavou. Zdevastovala zásoby obilnin a zdemolovala podniky. Mnozí Libanonci z výbuchu, který je přičítán několika tunám špatně uskladněného dusičnanu amonného, viní podle nich laxní a zkorumpované politiky. Na sobotní masivní demonstraci vyzývali vládu k demisi, někteří se slovy "Odejděte, jste vrazi". Macron ve čtvrtek Bejrút navštívil jako první zahraniční státník a přislíbil, že peníze na pomoc Libanonu se nedostanou do zkorumpovaných rukou.

Obnova Bejrútu bude pravděpodobně stát miliardy dolarů. Podle odhadů ekonomů může výbuch způsobit až 25procentní pokles libanonského HDP.

Bezprostředně humanitární pomoc Libanonu poskytla již řada států včetně České republiky, která tam vyslala tým specializovaný na hledání lidí v troskách.

Cílová částka, které chtějí organizátoři konference dosáhnout, podle Reuters zveřejněna nebyla. Peníze jsou zapotřebí k rekonstrukci infrastruktury, na potravinovou pomoc, lékařské vybavení a pomoc školám a nemocnicím, uvedl podle Reuters Macronův poradce.

Izrael a Írán se konference podle Elysejského paláce neúčastní. Americký prezident Donald Trump účast v sobotu potvrdil na twitteru.