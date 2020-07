Češi už podle průzkumu nechtějí závislost na uhlí

Praha - Většina Čechů, 86 procent, by ráda zbavila závislosti země na uhlí, a to především kvůli zastavení ničení krajiny a znečišťovaní ovzduší. Vyplývá to z výzkumu publikovaného podnikatelským a inovačním centrem BIC Brno ve spolupráci se Svazem moderní energetiky, který vznikl v rámci projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou ČR. Ze studie vyplynulo, že 74 procent lidí souhlasí s tím, že je potřeba mít zdroje energie, které mohou nahradit současné uhelné elektrárny a zároveň budou šetrné k životnímu prostředí.

"Výzkum potvrdil, že lze rozvoj obnovitelných zdrojích stavět na pozitivních přínosech těchto technologií. Drtivá většina veřejnosti vidí v obnovitelných zdrojích řešení pro zlepšení životního prostředí a ničení krajiny povrchovými doly. Stavět lze na tom, že právě obnovitelné zdroje vnímá česká veřejnost jako zdroje pro budoucnost. Pouze naprosto zanedbatelná část veřejnosti vnímá zelenou energetiku jako zbytečnost," uvedl Martin Sedlák, vedoucí projektového týmu a programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Z dat studie vyplývá, že pro 61 procent lidí jsou obnovitelné zdroje energie nutností pro budoucnost. S ochranou ovzduší a krajiny si je spojuje 55 procent dotázaných, naopak jako zbytečnost je vidí dvě procenta lidí. Mezi řešeními technologií zelené energetiky, které lidé nejvíce preferují, podle průzkumu nejlépe dopadly vodní elektrárny. Následují větrné a solární zdroje.

Studie se dále zaměřila na postoje k možnému budoucímu rozvoji solárních a větrných elektráren z pohledu umístění. Respondenti si měli představit, že se jedná o okolí jejich obce. V případě, že by si mohli vybrat jen jednu z možností, tak by pro umístění nových solárních elektráren zvolili brownfieldy (36 procent) a bývalé skládky či povrchové doly (34 procent). U umístění větrných elektráren by podle výsledků téměř polovina (45 procent) veřejnosti souhlasila s umístěním větrné elektrárny 700 metrů od obce, třetina lidí souhlasí se vzdáleností 350 metrů od posledního domu obce.

"Česko se potřebuje zbavit uhlí a bez nových projektů obnovitelných zdrojů to nepůjde. Průzkum ukazuje pro veřejnost nejvíce akceptovatelné lokality pro výstavbu solárních a větrných parků. Právě tímto směrem by se měla soustředit také komunikační a podpůrné kroky vlády, které povedou k restartu výstavby obnovitelných zdrojů v Česku," dodal Sedlák.

Výzkum byl prováděn ve třech vlnách. První dvě se uskutečnily v prosinci 2019, třetí letos v únoru. Pro analýzu první a druhé vlny byl použit vzorek 1000 respondentů, pro třetí vlnu 750 respondentů z celé ČR. Uhelné elektrárny tradičně zaujímají největší část objemu výroby elektřiny v Česku - na celkové loňské výrobě ve výši 87 terawatthodin (TWh) se podle dat Energetického regulačního úřady podílely 47,6 procenta, když vyrobily 41,4 TWh elektřiny.