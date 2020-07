Češi uvítali přijetí unijních pravidel pro kamionovou dopravu

Praha - Balíček mobility, který upravuje pravidla pro řidiče kamionů převážejících náklad po Evropě a který dnes schválil Evropský parlament, je pro Česko pozitivním řešením, uvedli dnes na dotaz ČTK oslovení dopravci. Balíček podle nich zajistí to, že dopravci nebudou muset v EU čelit v každé zemi jiným předpisům pro vysílání pracovníků, například při vyměření minimální mzdy. Schválení pravidel uvítalo i ministerstvo dopravy, podle něhož se tím srovnají podmínky pro silniční dopravu v celé EU.

Nová pravidla by tak měla zamezit situacím, kdy některé zejména západoevropské státy vyžadovaly vyplácet řidičům minimální mzdu ve výši země, kterou právě projíždí. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích jsou mzdy mnohem vyšší než v Česku nebo dalších okolních zemích, by byly tyto pravidla podle dopravců pro české firmy téměř likvidační.

Největším úspěchem pro Česko je podle ministerstva možnost jízd tzv. koleček. To jsou případy, kdy řidič naloží zboží v ČR, odveze jej například do Španělska a na cestě zpět učiní třeba dvě různé přepravy. Jde o nejčastější byznysový model českých dopravců. Dopravci uvítali také možnost překročit při návratu domů dobu řízení o dvě hodiny, což jim umožní strávit více času doma.

"Přijaté kompromisní návrhy jistě nejsou dokonalé, ale v zájmu dohody je akceptujeme, i když jistá úskalí mezinárodní silniční dopravě přinesou," řekl ČTK mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Naopak nejrozporuplnějším prvkem balíčku je podle resortu dopravy povinný návrat vozidla do státu místa sídla dopravce po osmi týdnech. To totiž není v souladu s environmentální politikou EU, Evropská komise proto chce na toto téma zpracovat studii. Naopak řidiči se budou muset vracet po čtyřech týdnech, což by mělo omezit praxi, kdy řidič zůstává v zahraničí několik měsíců v kuse.

Balíček mobility, který navrhla Evropská komise v květnu 2017, je kompromisem mezi dvěma protichůdnými názory. Na jedné straně byly státy, které uplatňovaly vlastní pravidla například pro mzdy řidičů. Dopravci tento přístup označovali za protekcionistický. Druhou skupinu pak tvořily státy východní a jihovýchodní Evropy, kde je mzda řidičů naopak nízká. Podle ministerstva v těchto zemích některé západoevropské firmy zřizují tzv. schránkové firmy, aby využívaly nízkých mezd. "Nová pravidla zajistí vyváženost mezi těmito dvěma skupinami a zamezují nekalé konkurenci," dodalo ministerstvo.