Češi si před Chorvaty zatrénovali v Praze, tři hráči mají drobné problémy

Praha/Glasgow - Čeští fotbalisté si dnes kolem poledne naposledy zatrénovali před pátečním druhým duelem základní skupiny D na mistrovství Evropy proti Chorvatsku. V něm se pokusí navázat na pondělní úvodní výhru 2:0 nad Skotskem. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého, kteří mají během turnaje základnu v Praze, netradičně absolvovali předzápasový trénink ještě doma na Strahově a před 17:00 odletěli do dějišti utkání do Glasgow.

Reprezentanti trénovali na Strahově za tropického vedra a několikrát se polévali vodou. Trenéři už v minulých dnech nevyloučili, že oproti pondělnímu vítěznému vstupu do šampionátu by mohlo dojít ke změně v základní sestavě. Tři nejmenovaní hráči navíc mají lehké zdravotní potíže.

"Máme tři drobné problémy, ale hráči odpracovali celý trénink. Tak uvidíme, jaký bude jejich stav. Věřím, že všichni budou k zápasu připraveni," řekl Šilhavý pro uefa.com. "Přemýšlíme o tom, sestava stále není rozhodnutá. K tomu dojde během dneška nebo pátku, ale myslím, že jasněji budeme mít již dnes večer," dodal český kouč.

Ve Skotsku se reprezentanti budou muset vyrovnat s velkým teplotním skokem, v Glasgow je aktuálně skoro o 15 stupňů méně. Češi původně měli mít základnu při Euru v Edinburghu, ale kvůli hrozbě karantény pro celé mužstvo i v případě pouze jednoho pozitivního testu na koronavirus se připravují v Praze a k utkáním létají. Stejný model zvolilo i Chorvatsko, které má kemp ve vlasti poblíž přístavního města Rovinj.

Zatímco před pondělním úvodním duelem se Skotskem odletěl tým do Glasgow s dvoudenním předstihem, tentokrát vyrazil jen den předem. Podle reglementu UEFA si mohou týmy, které hrají na turnaji dvakrát na stejném stadionu, na něm zatrénovat pouze jednou.

Zápas s Chorvatskem má výkop v pátek v 18:00 SELČ. Hned po něm se česká výprava znovu vrátí do Prahy a v neděli odcestuje k úternímu závěrečnému utkání skupiny do Londýna proti Anglii.

Většině hráčů přesuny nevadí. "Když to mám brát za sebe, myslím, že je to mnohem lepší - být v domácích podmínkách. Do Skotska to ani není daleko, letí se tam asi hodinu a 50 minut. Je to možná lepší než někde cestovat autobusem. Letadlem je to stokrát pohodlnější," uvedl útočník Michael Krmenčík.