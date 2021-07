Češi se v Tokiu zapojí i do jezdectví, do parkuru týmů se vrátí po 85 letech

Tokio - Šestičlenné zastoupení mají na olympijských hrách v Tokiu reprezentanti českého jezdectví. Do programu vstoupí v pátek dvojice Miroslav Trunda a Miloslav Příhoda, která bude bojovat ve všestrannosti. Od 3. srpna se zapojí do individuálního závodu v parkuru Aleš Opatrný, Anna Kellnerová a Kamil Papoušek. O tři dny později startuje týmová soutěž, do které Češi zasáhnou poprvé po 85 letech.

Český parkurový výběr se pod vedením irské trenérky Jessiky Kürtenové dostal do Tokia po dodatečném vyloučení Ukrajiny. Ta sice předloni porazila tým kolem Opatrného v olympijské kvalifikaci, následně však nedodala u tří jezdců minimální výsledek v některém dalším kvalifikačním závodu, a tak jí bylo právo startovat pod pěti kruhy odebráno.

Po přerozdělení kót se pak dočkali právě Češi, kteří se naposledy zúčastnili parkuru družstev při berlínských hrách v roce 1936. Tehdy soutěž stejně jako v roce 1928 a 1924 nedokončili.

V parkuru jednotlivců naposledy startoval Jiří Pecháček v roce 1992, ale ani on závod v Barceloně nedokončil. Kellnerová, jež se zotavila z předloňské zlomeniny stehenní kosti, pojede s klisnou Catch Me If You Can, Opatrný s Forewerem a Papoušek s Warnessem. Zlato v Riu získal Brit Nick Skelton před Pederem Fredriksonem ze Švédska.

V týmové soutěži by měl nastoupit čtvrtý člen českého parkurového výběru Ondřej Zvára s Cento Lanem a o zbylé dvojici se rozhodne. Zlato obhajují Francouzi, kteří v Riu zvítězili před USA a Německem.

Ještě než ale vstoupí do olympiády reprezentanti v parkuru, bude o úspěch na hrách bojovat ve všestrannosti dvojice debutantů Trunda a Příhoda. Trunda se do Tokia kvalifikoval s klisnou Shuterflyke, Příhoda s valachem Ferreolusem.

Program otevře 30. července tradiční drezura, která bude pokračovat i následující den. V neděli 1. srpna bude následovat cross country "Na fotkách ten kros nevypadá jako ve skutečnosti, skoky jsou velké a široké. Tzv. oddechové skoky jsou pouze jednička a poslední skok. Jinak se budeme muset hodně soustředit," uvedl Trunda na webu Jezdci.cz

Soutěž vyvrcholí o den později parkurem a do večerního finále se dostane 25 jezdců. Celkem se závodu zúčastní 65 jezdců, z čehož 45 bude reprezentovat i v soutěži týmů, které musejí dát dohromady tři závodníky. Dvojice Příhoda a Trunda se tedy zúčastní jen závodu jednotlivců. Prvenství obhajuje Němec Michael Jung, který útočí už na čtvrté olympijské zlato.

O největší individuální úspěch v české historii se postaral František Ventura, který v Amsterodamu 1928 získal s Eliotem zlato. Na hrách se naposledy ve všestrannosti představil Jaroslav Hatla. V Aténách 2004 skončil na 22. místě, o čtyři roky později v Pekingu soutěž nedokončil.

Nejvíc zlatých olympijských medailí v jezdectví získalo Německo (26). Dalšími jezdeckými velmocemi jsou Švédsko (17), Francie (14), USA a Velká Británie (po 11).