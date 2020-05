Češi se symbolicky setkali se sousedy na hraničních stezkách

Bělá nad Radbuzou/Náchod - Čtyři desítky Čechů a Němců se symbolicky potkaly v Českém lese na hraniční linii mezi zaniklými vesnicemi Václav na české straně a Bügellohe na bavorské straně. Podobná, takzvaná náhodná setkání, byla svolána na dalších 13 místech ČR. Jejich cílem bylo co nejrychleji otevřít hranici, uzavřenou kvůli koronavirové pandemii, pro turistiku a procházky. Výzvu za svobodné sousedství, kterou v lese u bývalé obce Václav podpořili, zveřejní iniciativa Soboty pro sousedství v médiích, na webu, sociálních sítích a zašle ji vládám. ČTK to řekla Veronika Křížková z iniciativy. Na setkání lidí z Česka a Polska na pěší hraniční přechod v lesích nad Náchodem přišlo pět lidí.

Fotogalerie

Dvanáct setkání bylo dnes ohlášeno na hranici mezi ČR a Německem, na jednom místě na hranici mezi ČR a Rakouskem a na česko-polském pomezí. Na symbolické setkání lidí z Česka a Polska za opětovné otevření hranic na pěší hraniční přechod v lesích nad Náchodem přišlo pět lidí. Malou účast přičetla organizátorka Tereza Silbernaglová opožděné propagaci setkání.

Účastníci požadují brzké a úplné otevření hranice pro malý přeshraniční styk. "Chceme přimět vlády zemí střední Evropy, aby začaly jednat o otevření hranic pro běžné občany. Protože uzavření pohraničního styku má neblahé důsledky na každodenní život spousty obyvatel. Jde třeba o návštěvy lékaře, návštěvy příbuzných, jsou to prostě malé velké věci, které lidem brání v každodenním životě," uvedla Křížková.

Setkání podle ní vznikla náhodně a nejsou nijak organizována. Lidé, kteří na místa dorazili, si tam udělali hodinovou pauzu, nepřekračovali hranici a měli roušky a odstup. Zamávali sousedům, posvačili a vyměnili pár slov. Němci s kytarou zazpívali česky Včelku Máju.

"Češi k nám hodně chodí. Na rozhledně Böhmerwaldturm máme návštěvní knihu a v ní je každý druhý příspěvek v češtině," řekl starosta obce Stadlern Gerhard Reiter. "Naši občané zdejší turistický okruh BB1 a BB2 hodně využívají k procházkách a cykloprojížďkám," řekl starosta městečka Schönsee Reinhard Kreuzer. Němečtí starostové budou požadovat, aby si předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová promluvila s českým prezidentem Milošem Zemanem, aby se hranice otevřely. Oba starostové potvrdili, že se zejména starší obyvatelé viru bojí. Starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka dodal, že se musí cestovní ruch vrátit do normálu. "Až ale někdo řekne, že je to bezpečné. Já v tom nevidím problém, tak je to prostě dané," uvedl.

"Chceme bez překážek chodit na výlety a navštěvovat přátele a příbuzné," je jedním z požadavků výzvy. Účastníci se obávají toho, aby v nejbližších měsících a letech nevznikla na hranicích "jakási železná opona 2.0". "Obáváme se o osud celé EU jakožto společného kulturního a životního prostoru. Chceme žít bez hranic," uvedli v prohlášení. Podle Křížkové teď lidem, kteří by překročili hranice, hrozí karanténa a pokuta.

Lidé v Českém lese se dnes nesetkali na oficiálním přechodu, ale na značeném Česko-bavorském okruhu s desítkami kilometrů tras na obou stranách hranice. Václav i Bügellohe jsou oblíbenými turistickými cíli. To, že se teď lidé musí zastavit u hraničních kamenů, nedává smysl, řekla. Otevření a zákazníky z německé strany by uvítali také provozovatelé restaurací a penzionů u hranic, například v Rybníku, Pleši a Bělé.

Na setkání za otevření hranic přišlo na přechod u Náchoda 5 lidí

Na symbolické setkání lidí z Česka a Polska za opětovné otevření hranic na pěší hraniční přechod v lesích nad Náchodem přišlo pět lidí. Chtěli tím poukázat na uzavření hranic kvůli pandemii koronaviru, keré je podle nich nesmyslné. Organizátorka setkání Tereza Silbernaglová akci přes malou účast označila za úspěšnou. Malou účast přičetla opožděné propagaci setkání.

"Epidemiologická situace je podobná na obou stranách hranice a stejně i přijatá patření. Takže nevidíme moc důvod ničit sousedské a rodinné vztahy tím, že je hranice zavřená," řekla ČTK Silbernaglová. Sama má podle svých slov k Polsku vřelý vztah, v Polsku i studovala. "Je pro mě nepochopitelné, že si nemůžu zajet do Vratislavi na víkend," řekla.

Pro Poláky si na uvítanou přinesla na přechod pohoštění v podobě becherovky a pardubických perníčků. Z Polska, například z blízké vesnice Brzozowie, však nedorazil nikdo.

"Málo lidí přišlo kvůli slabé propagaci. Na facebooku jsem to zveřejnila až ve středu. Na Poláky také nemáme přímé sousedské vazby jako v česko-německém pohraničí," řekla.

Až z Ostravy přijel na přechod u Náchoda Vilém Honysz. Až na Náchodsko se vydal proto, že na jiném místě česko-polské hranice setkání nebylo. "Jsem narozen v roce 2000 a uzavřené hranice jsem nikdy nezažil. Tak jsem si říkal, proč nezkusit dostat se k hranicím, přestoupit hraniční kámen a zažít pocit lidí, když museli v utajení překonávat hranici často přes lesy a polními cestami," řekl.

V Královéhradeckém kraji lze hranice s Polskem oficiálně překročit jen na hraničních přechodech v Náchodě a v Královci na Trutnovsku. Omezení například komplikuje i pohyb turistů po hřebenech Krkonoš po červeně značené Cestě česko-polského přátelství. Cesta na řadě míst překračuje hranici a turisté se tak kvůli tomu například nedostanou na Sněžku směrem od Luční boudy.