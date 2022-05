Češi se řadí k největším zastáncům názoru, že za konflikt na Ukrajině může Rusko

Bratislava - Česko se ve střední a východní Evropě řadí k zemím, jejichž obyvatelé nejčastěji zastávají názor, že za konflikt na Ukrajině je zodpovědné Rusko. Na opačné straně žebříčku devíti států skončilo Maďarsko, Bulharsko a Slovensko. V České republice také stoupl podíl zastánců Evropské unie a NATO. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které zveřejnila slovenská nevládní organizace Globsec.

Téměř čtyři pětiny (78 procent) Čechů uvedlo, že za konflikt na Ukrajině může Rusko, které sousední zemi v únoru vojensky napadlo. Větší podíl obyvatel ze zkoumaných zemí zastává zmíněný názor pouze v Polsku (87 procent). Naopak v Maďarsku to bylo jen 48 procent, v Bulharsku polovina obyvatel a na Slovensku 51 procent.

"Na Slovensku čtvrtina lidí podlehla kremelské propagandě a považuje válku na Ukrajině za válku, za kterou je odpovědný Západ," řekl prezident Globsecu Róbert Vass.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podle sondáže kladně hodnotí hlavně Poláci, Litevci a Češi, nejméně pak Slováci, Bulhaři a Maďaři. Osm z deseti Čechů také podporuje co nejsilnější sankce proti Rusku kvůli jeho útoku na Ukrajinu, a to i za cenu, že by to vedlo ke zdražování zboží včetně pohonných hmot.

Po válce na Ukrajině většina obyvatel střední a východní Evropy považuje Rusko za hrozbu, výjimkou mezi čtyřmi zeměmi visegrádské skupiny (V4) je pouze Maďarsko. Kromě zemí V4, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska, se sondáž konala také ve třech pobaltských státech a dále v Rumunsku a Bulharsku. Do průzkumu se na přelomu března a dubna zapojilo v každé ze zkoumaných zemí 1000 respondentů, jejichž výběr odpovídal složení populace.

Sondáž se zaměřila také například na otázky členství v EU a NATO či na podporu Ukrajiny. "Většina lidí podporuje nezávislost Ukrajiny a Ukrajinu jako takovou v boji proti Rusku. Zvýšila se podpora NATO a USA jako klíčového spojence," řekl Vass.

Ve zkoumaných zemích se výrazněji zvýšil podíl lidí, podle nichž by jejich země měla patřit k Západu. V Česku tento názor má 56 procent obyvatel, loni to bylo 33 procent; v roce 2021 ještě většina Čechů soudila, že země by měla stát na pomezí mezi Západem a Východem. Čtyři z pěti Čechů by v případném referendu hlasovali za setrvání své země v EU, loni by tak učinily dvě třetiny obyvatel Česka. V ČR také stoupla podpora členství země v NATO, a to na 87 z loňských 72 procent.

Na Slovensku podle Globsecu věří v konspirační teorie většina obyvatel, v Česku to byla jen třetina populace. Většina Slováků na rozdíl od Čechů také pociťuje ohrožení v souvislosti s liberální demokracií a migranty. V regionu střední a východní Evropy mají standardní média největší podporu v Česku.