Češi rozhodnou v senátních volbách o síle opozice

Ilustrační foto - Žena hlasuje 2. října 2020 ve volební místnosti v budově ZŠ Na Balabence v Praze, kde začaly volby do třetiny Senátu. Kvůli pandemii koronaviru provází volby přísná hygienická a bezpečnostní opatření. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Česko čeká v pátek a v sobotu finále senátních voleb. Lidé v něm rozhodnou o tom, jak silná bude opoziční většina v horní komoře. Svými hlasy předurčí také to, jestli předsedou horní komory zůstane zástupce ODS, nebo bude vystřídán zástupcem Starostů. Závěrečné duely rozhodnou také o tom, zda si sociální demokraté alespoň udrží vlastní senátorský klub. Zastoupení ve vedení horní komory patrně ztratí.

Výsledky prvního kola favorizují kandidáty navržené Starosty. Zbyněk Linhart (za STAN) byl zvolen už v prvním kole a do finále se dostalo dalších deset adeptů nominovaných Starosty. Sedm z nich postoupilo z prvního místa. ODS má ve finále také deset kandidátů, které navrhla, polovina z nich postoupila z prvního místa. Bez ohledu na výsledek finále mají kluby Starostů a ODS v horní komoře shodně 16 členů a oba nyní obhajují tři křesla. Zástupci STAN či SLK a ODS se střetnou ve finále v pěti z 26 obvodů, kde se bude hlasovat.

V klubu Starostů jsou i oba senátoři za TOP 09, která má ve finále tři nominované. Početní složení frakcí ovšem ovlivní i to, zda se k nim připojí v případě zvolení některý ze zástupců menších uskupení. V klubu ODS je Ivo Valenta (za Soukromníky), který má šanci obhájit mandát na Uherskohradištsku.

ČSSD v prvním kole ztratila sedm křesel z deseti obhajovaných a má tři finalisty včetně místopředsedy horní komory Milana Štěcha, který je v horní komoře od jejího ustavení v roce 1996. V případě neúspěchu by jí zbyli tři senátoři. K uhájení frakce by kromě Štěcha mohl pomoci znojemský starosta Jan Grois (ČSSD), který kandiduje za hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu (dříve Sdružení nestraníků). ANO by k pěti senátorům, kteří mu zůstanou, mohla přidat dalších osm, dva mandáty obhajuje. S ohledem na výsledky předchozích voleb ale takovýto úspěch není pravděpodobný. Vládní uskupení mají jisté jedno křeslo díky duelu na Karvinsku, kde jejich adepti stojí proti sobě.

Třetí nejsilnější frakcí v Senátu pravděpodobně zůstane klub KDU-ČSL. Má šanci získat sedm senátorů a obhajuje šest míst z 15. Početně nejmenší Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 má ve finále oba dva ze svých šesti členů, kteří mandát obhajují. Posílit by jej mohli v případě zvolení dva kandidáti Pirátů.

V Brně by se do Senátu mohla probojovat někdejší disidentka a bývalá ombudsmanka Anna Šabatová (za Zelené), na Rychnovsku by mandát mohl obhájit předseda senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl z klubu ČSSD, který ovšem nyní kandiduje za své hnutí Za občany. Mezi duelanty jsou rovněž jindřichohradecký radní Jaroslav Chalupský (za Svobodné), právník Jan Holásek (za Hradecký demokratický klub), který je podporován mimo jiné TOP 09, a zlínský lékař Pavel Stodůlka (za hnutí Nezávislí).

Podle sázkových kurzů považují bookmakeři za favority všech deset finalistů navržených Starosty, pět kandidátů ODS a tři adepty KDU-ČSL. Po jednom vítězství by podle kurzů měli mít nominanti ANO, Pirátů, ČSSD, TOP 09, Senátor 21 a Hradeckého demokratického klubu. Jako nejvyrovnanější vidí bookmakeři duely na Znojemsku a Rychnovsku, za nejjistější pokládají zvolení poslankyně ODS Miroslavy Němcové a starosty Vrchlabí Jana Sobotky (za STAN).

Jako první měli možnost finálové souboje v 26 obvodech rozhodnout voliči s koronavirem v nařízené karanténě, kteří ve středu hlasovali z auta na drive-in stanovištích. Pro voliče bez karantény ovšem volby začnou až v pátek dvě hodiny po poledni. Hlasovat může zhruba 2,8 milionu lidí. K prvnímu kolu přišlo 37 procent z nich, v druhém kole bývá účast nižší. Výsledky hlasování bude v sobotu po uzavření volebních místností zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu.