Češi rozhodnou o tom, kdo bude moci nahradit Zemana na Hradě

Praha - Česko v nadcházejících dvou dnech čeká třetí přímá volba prezidenta republiky. Lidé v ní rozhodnou o tom, kdo bude moci nahradit Miloše Zemana v čele státu. Po odstoupení odborářského předáka Josefa Středuly voličům zbylo v nabídce osm kandidátů, což je v porovnání s předchozími volbami hlavy státu o jednoho méně. Za favority jsou považováni předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel a někdejší rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

V prvním volebním kole lidé určí přinejmenším to, kteří dva adepti na prezidentské křeslo postoupí do finále. To se uskuteční za dva týdny v případě, že žádný z kandidátů nyní nezíská nadpoloviční většinu hlasů.

Voliči rozhodnou nejen o tom, kdo bude o státních svátcích klást věnce k památníkům, udělovat vyznamenání, čí portréty budou na poštovních známkách nebo ve veřejných budovách a kdo k nim bude na přelomu roku promlouvat z televizních obrazovek. Ovlivní zejména to, kdo bude mít právo jmenovat vládu, vedení ČNB, soudce a vysokoškolské činitele a kdo získá právo vetovat přijímané zákony, udělovat milosti a reprezentovat Česko při vrcholných jednáních.

Kabinet spoléhá na to, že příští hlava státu jmenuje ministrem životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), kterého nynější prezident odmítl. Zeman se kvůli výkonu svých pravomocí často dostával do sporů s vládami, především kvůli jmenování ministrů. Nynější vláda by podle lidovců na Zemana podala kvůli Hladíkovi kompetenční žalobu, pokud by zbývalo do konce jeho mandátu víc času. Kritiku či soudní spory vyvolala i Zemanova odmítnutí jmenovat především profesory nebo soudce. Přes nesouhlas politických stran ve Sněmovně také Zeman v roce 2013 jmenoval po pádu vlády Petra Nečase (ODS) úřednický kabinet Jiřího Rusnoka.

Na rozdíl od minulých voleb v roce 2018 mezi kandidáty přibylo aktivních politiků. Kromě poslance Babiše k nim patří poslanec SPD Jaroslav Bašta a senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů. Oba členové horní komory jsou jedinými současnými adepty, kteří se o zvolení pokoušeli před pěti lety. Politické angažmá vedle Pavla a Nerudové nemají podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.

Středula doporučil svým voličům hlasovat pro Nerudovou, podle expertů ale hlasy pro něj získá spíše Babiš, který se Zemanovou podporou usiluje o hlasy opozičních voličů s Baštou. Vládní koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, doporučila voličům vybírat mezi Pavlem, Nerudovou a Fischerem, u Pirátů si nejlépe vedl Pavel před Nerudovou a Hilšerem. Toto kvarteto má i podporu v hnutí STAN.

Šanci oslovit především nerozhodnuté voliče budou mít uchazeči o prezidentský post ještě v dnešní debatě v televizi Nova, které by se měl zúčastnit i Babiš. Dosud se přímému střetu s protikandidáty vyhýbal.

Stát za organizaci prezidentských voleb zaplatí asi 800 milionů korun. Prezidentští kandidáti mohou podle zákona vložit do kampaně každý maximálně 40 milionů korun, finalisté o deset milionů korun více. Na rozdíl od jiných typů voleb prezidentští kandidáti nebudou moci očekávat žádný příspěvek od státu na volební náklady. Budou muset naopak své výdaje vyúčtovat a případné nevyčerpané peníze věnovat na dobročinné účely.

Volební místnosti v Česku budou otevřeny v pátek a v sobotu zhruba pro 8,3 milionu voličů. Ve středu mohli jako první hlasovat na mobilních stanovištích ti, kteří jsou v izolaci kvůli koronaviru, dnes se k nim mohli připojit podobně postižení klienti v uzavřených pobytových zařízeních. Žádné ale podle dostupných informací kvůli covidu-19 uzavřeno nebylo. Hlasovat se tak dnes bude pouze na českých zastupitelských úřadech na americkém kontinentu, kde kvůli časovému posunu začne hlasování už odpoledne. Například v Brazílii se bude volit od 17:00 středoevropského času, na východním pobřeží USA začnou volby o tři hodiny později. Vybírání hlavy státu jsou jediné celostátní volby, které jsou plánovány na letošní rok.

Vedle voleb prezidenta se v desítce obcí uspořádají referenda. Budou v v osmi krajích a taky v pražských Řeporyjích. Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně bude předmětem referenda zákaz hazardu ve městě.