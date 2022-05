Češi prohráli s Rakouskem, outsiderovi podlehli po nájezdech

Tampere - Čeští hokejisté podlehli ve třetím utkání na mistrovství světa v Tampere poprvé v historii na světovém šampionátu či olympijských hrách Rakousku, s outsiderem prohráli 1:2 po samostatných nájezdech. Připsali si tak v základní skupině B druhou prohru na turnaji po úspěchu z Brity (5:1) a porážce se Švédy (3:5).

Vedoucí gól dal před koncem úvodní třetiny kapitán Roman Červenka, jenže 37,6 sekundy před vypršením základní hrací doby vyrovnal Brian Lebler. V nájezdech byl pak jediným úspěšným exekutorem Peter Schneider. V sestavě národního týmu už byl po pondělním příjezdu obránce Michal Kempný.

Dalším soupeřem svěřenců Kariho Jalonena bude ve čtvrtek Lotyšsko. Zápas začne v 19:20 SELČ.

Zápas dvou týmů, které se za poslední měsíc a půl střetly jen během přípravy na šampionát hned třikrát, nabídl od úvodních minut spíše urputný boj než podívanou pro hokejové labužníky. Ve hře byla spousta nepřesností a sám za sebe vypovídal i poměr střel mezi tyčky - Češi vyhráli v tomto ukazateli první třetinu 6:5.

V osmé minutě dostal puk do branky Stránský, ale Rakušané sáhli k trenérské výzvě a ze svého pohledu dobře udělali - video odhalilo, že brankáře Starkbauma při práci na brankovišti neúmyslně podrazil Hertl. O chvilku později Špaček v šanci neuspěl. Zcela bezradně pak působil národní tým v úvodní přesilovce. Záhy následovala další početní výhoda, v níž zazvonil Hronek z kruhu po Vránově nahrávce na tyčku.

Po Kempného provinění se pak museli bránit i Češi, ale situaci ustáli bez úhony a jen chvilku poté, co už byli znovu v pěti, otevřeli skóre. Kundrátek vybojoval kotouč, Blümel ideálně našel najíždějícího Červenku a ten měl z blízka dostatek času zamířit. Asi jen málokdo v tu chvíli tušil, že půjde o jediný gól v podání favorita v celém zápase.

Ve 27. minutě to zkoušel bekhendem z otočky Flek. Na druhé straně prověřil Vejmelkovu pozornost ve 33. minutě nepříjemným pokusem Kirchschläger. O chvilku později zachránila Starkbauma znovu branková konstrukce, když Krejčí dobře mířenou ranou rozezvučel tyčku.

Ve třetí třetině mohl zvýšit Špaček, jenže Starkbaum byl proti. Uklidňující druhý zásah tak nepřicházel. Rakušané cítili šanci na překvapení a nakonec na něj i dosáhli. Národní tým se nechal v závěru zavřít do svého obranného pásma, Starkbaum šel z branky a risk vyšel. Heinrich napřáhl na modré čáře, důrazný Lebler si přikopl puk v brankovišti, ale ještě před tím, než přešel čáru, poslal ho do branky hokejkou, což potvrdila i kontrola u videa.

Po velmi opatrně odehraném prodloužení z obou stran přišly nakonec na řadu nájezdy. Začal je český tým. Hertl nedal, stejně si vedli Kasper, Červenka i Ganahl a Blümel. Schneider si pak vychutnal bývalého spoluhráče z Komety Brno Vejmelku, Smejkal následně neuspěl, Heinrich trefil břevno a Krejčí tak mohl ještě odvrátit šokující porážku, jenže zamířil mimo.

Rakouská média oslavují výhru outsidera nad hokejovým Goliášem

O senzačním vítězství rakouského týmu nad "hokejovým Goliášem" píší média v Rakousku poté, co Rakušané v roli outsidera dnes na mistrovství světa porazili české hokejisty 2:1 po samostatných nájezdech.

"Chápe to někdo? Budeme potřebovat chvilku na to, abychom si uvědomili, že jsme zvítězili nad číslem sedm ve světě hokeje," uvedl portál deníku Der Standard v on-line zpravodajství s narážkou na pozici českého týmu ve světovém žebříčku. Rakousko je sedmnácté.

Der Standard píše o hvězdné hodině rakouského hokeje a portál bulvárního listu Kronen Zeitung o "doposud největším hrdinském kousku současného mistrovství světa". "Vítězství nad jednou z hokejovou velmocí (i když po samostatných nájezdech). Proti Česku, šestinásobnému mistrovi světa, které se (Rakousku) ještě nikdy porazit nepodařilo," uvádí portál deníku Der Standard.

Rakousko na současném mistrovství už podruhé bodovalo proti družstvu světové úrovně, píše internetové vydání deníku Kurier. Šéf týmu Roger Bader a jeho asistenti se přitom pustili do pořádného rizika: necelou minutu před koncem hry odvolali brankáře Bernharda Starkbauma a místo něj poslali na led šestého hráče. "Čestná porážka 0:1 pro ně nebyla dost dobrá," podotýká Kurier s tím, že riziko se vyplatilo, protože Rakušanům se podařilo vyrovnat.

Portál veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice ÖRF zhodnotil, že ve hře Čechů byla vidět jistá nerozhodnost, práci s outsiderem si představovali nijak. I když věděli, že za méně než 24 hodin změří síly s dalším protivníkem, Norskem, bojovali Rakušané zarytě až do závěrečné sirény řádné hrací doby aspoň o remízu a jeden bod. Ale když se po bezbrankovém prodloužení podařilo při nájezdech brankáři Starkbaumovi odrazit všechny pokusy Čechů, "dosáhlo české vystřízlivění a červeno-bílo-červený historický úspěch dokonalosti", píše orf.at.

Hlasy po utkání ČR - Rakousko

Kari Jalonen (trenér ČR): "Hráči jsou všichni zklamaní z výsledku, to není žádné tajemství. Jedna věc, které nerozumím, jsou naše první třetiny. Jako kdybychom se nedokázali dostat správně do zápasu hned od začátku. Druhá a třetí třetina byly lepší. Góly jsme ale dát nedokázali. Snažím se být pozitivní, máme alespoň jeden bod. Budu doufat, že i ten jeden bod nám pomůže do první čtyřky ve skupině. Zda musí hráči pracovat tvrději? Nemyslím si. Všichni na ledě nechávají všechno. Jsme tým, který vyhrává i prohrává společně. To je hlavní věc, které všichni rozumíme. Měli jsme čtrnáct velkých šancí, a když z nich dáme jen jeden gól, tak nevyhrajeme. To je největší důvod."

Roman Červenka (kapitán ČR, autor gólu): "Nevím, co se stalo. My jsme měli rozhodnout, aby se nemuselo hrát takhle do poslední minuty, pak nám to tam spadlo. Nedokážu to tak rychle posoudit, zda to bylo třeba laxní. Nějaké šance jsme si vytvořili. Nevím, jestli dost, to asi ne. Oni nehráli špatně, ale asi jsme si těch šancí měli vytvořit víc. Nebo dát víc gólů, aby to nedopadlo tak, jak to dopadlo. Na nájezdy tam už jde člověk psychicky nalomený, protože ten zápas měl téměř pod kontrolou nebo tahal za delší konec, ale prostě je to nepříjemné. Musíme se oklepat a jít dál."

Michal Kempný (obránce ČR, hrál první zápas na turnaji): "Představoval jsem si to s vítězným koncem a českou hymnou na konci. Zápas měl být rozhodnutý daleko dřív. Šance jsme na to měli, měli jsme je proměnit. Na můj vkus tam bylo málo střel, měli bychom víc střílet a tlačit se do brány. Tohle musíme zlepšit do dalších zápasů. Přišlo mi, že jsme hráli okolo brány, netlačili jsme se do předbrankového prostoru. Doprostřed, odkud se střílí góly. Na konci jsme dostali gól, což už nezměníme. Neřekl bych, že tým nežil. Povzbuzovali jsme se na střídačce i v šatně. Z toho mám dobrý dojem. Takové zápasy se musí vyhrávat. Teď se musíme připravit na další zápas a ten musíme odehrát líp."

Matěj Blümel (útočník ČR): "Jestliže jsme si po Švédech říkali, že to byla facka, tak teď jsme dostali dělo. Záleží jen na nás, jestli vstaneme, překonáme to a půjdeme dál. Věřím, že tým na to máme dostatečně silný. Snad to obrátíme v náš prospěch. Čím to, že jen jeden gól? Zakončení, s čímž se pojí i fakt, že jsme se málo tlačili do brány. Moc jsme to přehrávali, chtěli jsme dávat krásné góly, což úplně nešlo. Oni hráli na malém prostoru, pět hráčů před bránou. A pak to prostě nejde. Plyne z toho poučení, že i když budeme pálit z horších pozic, tak se nám může něco odrazit, můžeme to tečovat. I tak se dá vstřelit gól. Když s tím začneme, tak věřím, že se všechno otočí."

Mistrovství světa v hokeji ve Finsku

Skupina B (Tampere):

ČR - Rakousko 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 18. Červenka (Blümel, Kundrátek) - 60. Lebler (Heinrich, Schneider), rozhodující sam. nájezd Schneider. Proměněný nájezd: Schneider (Rak.). Neproměněné nájezdy: Hertl, Červenka, Blümel, Smejkal, Krejčí - Kasper, Ganahl, Heinrich. Rozhodčí: Nord (Švéd.), Frandsen - Kroyer (oba Dán.), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3264.

Sestavy:

ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, Šimek, D. Sklenička, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, H. Zohorna - M. Stránský, M. Špaček, Smejkal - Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Rakousko: Starkbaum - Maier, Unterweger, Zündel, Heinrich, Wolf, Hackl, Wimmer, Kirchschläger - Lebler, Haudum, Kasper - Schneider, Nissner, Huber - Feldner, Wukovits, Ganahl - Schwinger, Achermann, Brunner. Trenér: Roger Bader.

Tabulka:

1. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. ČR 3 1 0 1 1 9:8 4 5. Rakousko 3 0 1 1 1 5:7 3 6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 7. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1