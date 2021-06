Češi pokračují v přípravě na Chorvaty, ve čtvrtek odletí k zápasu

Praha - Čeští fotbalisté dnes v Praze pokračovali v přípravě na páteční druhé utkání základní skupiny na mistrovství Evropy proti Chorvatsku. Reprezentanti si před polednem v kompletním složení zatrénovali na Strahově a také sledovali a rozebírali hru soupeře na videu. Ve čtvrtek vpodvečer se už mužstvo letecky přesune do dějiště zápasu Glasgow.

Po pondělním vítězství 2:0 nad Skotskem panovala na tréninku velmi dobrá nálada. S mužstvem se už chystal i dodatečně povolaný brankář Tomáš Koubek, který nahradil zraněného Jiřího Pavlenku a k týmu se připojil až po úvodním zápase.

"Povolání do týmu mě zastihlo při dovolené, během 18 dní, co jsem měl mít volno. Přijal jsem nominaci samozřejmě s velkým potěšením. Nedivil jsem se, že jsem v původní nominaci nebyl, respektoval jsem to. A teď jsem rád, že tady můžu být s klukama. Věřím, že v turnaji dojdeme co nejdál," řekl Koubek pro ČT sport.

"Samozřejmě nálada se vždy odvíjí od posledního zápasu. V prvním přípravném utkání před Eurem s Itálií nám to vůbec nevyšlo (0:4), ale oklepali jsme se z toho. Generálka s Albánií (3:1) nám sedla a teď jsme na to dokázali navázat dokonce nulou proti Skotsku. Je to povzbuzení a motivace do další práce. Takže rozpoložení je teď prostě dobré, ale nesmíme ulítnout. Musíme pořád tvrdě pracovat," řekl v on-line rozhovoru s novináři obránce Ondřej Čelůstka.

Reprezentanti už ladí taktické detaily na Chorvatsko, které na úvod turnaje podlehlo Anglii 0:1. "Důležité bude pokrýt (záložníka) Luku Modriče, který je mozek jejich hry. Ale dnes jsme viděli na videu i jejich další ofenzivní hráče. Všichni jsou na velice vysoké úrovni. Budeme muset všechny kvalitně dostupovat a dobře bránit," řekl Čelůstka.

Národní tým měl mít původně během Eura základnu v Edinburghu, ale kvůli tvrdým omezením tamních úřadů a hrozbě karantény i v případě pouze jednoho pozitivního testu na koronavirus trénuje v Praze a k utkáním létá.

Zatímco k pondělnímu duelu se Skotskem vyrazili Češi už o dva dny dříve, k souboji s Chorvaty odcestují den předem. Předzápasový trénink absolvují svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého ve čtvrtek před polednem ještě na Strahově a do Glasgow vyrazí kolem 17:00. Páteční utkání má výkop v 18:00 SELČ. Poslední duel skupiny odehrají reprezentanti v úterý proti Anglii v Londýně.

"Kdybychom měli basecamp v Edinburghu, jak bylo v plánu, asi by to bylo příjemnější, asi by to zrychlilo třeba regeneraci. Na druhou stranu máme domluvené speciální letadlo, které je velice pohodlné a komfortní. Takže na cesty máme zařízené vše tak, jak by mělo být. V Praze na hotelu máme super zázemí, jen ty cesty jsou náročnější," podotkl Čelůstka.

Se spoluhráči od konce května a začátku přípravy na Euro musejí být kvůli koronaviru v "bublině" a nesmějí přijít do kontaktu s veřejností. "Není to jednoduché, ale je to prostě takhle nastavené. S kluky se o tom bavíme, asi bychom si mustr turnaje představovali jinak. Paradoxně jsme v Praze, máme rodiny na dosah, ale nemůžeme je vidět a sáhnout si na ně. Musíme to zvládnout, jsme tu kvůli fotbalu, tak řešíme jen fotbal a dobré výsledky pro českou reprezentaci," dodal Čelůstka.