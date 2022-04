Češi podle pivovarů po dvouleté covidové pauze opět hledají velikonoční piva

Plzeň - Češi podle pivovarů po dvouleté covidové pauze opět hledají velikonoční, často zelená piva. V nápoji, který se v ČR začal šířit před 15 lety díky irskému svátku svatého Patrika, čekají kromě netradiční barvy i chutě bylinkových trestí. K unikátním zeleným pivům se letos opět vrací desítky pivovarů v ČR včetně největších průmyslových. Restaurace na ně lákají také netradičními irskými jídly, hodně z drůbeže, současně nabízejí velikonoční pivní speciály, které jsou silnější, řekl ČTK Petr Míč z marketingu plzeňského minipivovaru Purkmistr. Podle něj je po dvou letech covidového "půstu" vidět, že zájem výrazně roste. Na zelenou barvu piva sázejí dlouhodobě také například brněnský pivovar Starobrno, náchodský Primátor, pražský Lobkowicz i minipivovar Zvíkov.

Minipivovar Purkmistr nabídne ode dneška zelené pivo s jarní příchutí tří bylinek, které rostou hlavně v Irsku, mařinky, meduňky a máty. "Už ho nabízíme 14 let a během pár dnů je vypito. Letos jsem ho vyrobili výrazně víc, a lidé si ho tak mohou odnést i v lahvích i nechat stočit do malých KEG sudů," řekl Míč. Dále pivovar uvařil, výhradně z českých surovin, světly čtrnáctistupňový speciál ISTR a nabízí také polotmavý patnáctistupňový Weizenbock. "Už od středověku se v období půstu pila silnější piva dodávající energii," uvedl. Receptury jsou podle vrchní sládkové Evy Strakové vlastní, výhradně z českých surovin a odlišné od jiných pivovarů.

Zelené pivo nabízí v kraji také třeba plzeňský klub Zach's Pub v centru města a pivovar Belveder v Železné Rudě. Podle plzeňského pivovarského odborníka Josefa Krýsla, který za 14 let postavil v ČR i cizině 70 minipivovarů a provozuje pivovar Beer Factory, berou minipivovary zelená piva jako tahák k tomu, aby si konzumenti nakoupili a ochutnali další druhy. "Stal se z toho zvyk, že je třeba to dodržovat. Já ho nedělám, protože mi kapacita nestačí a nemohu si dovolit prodávat zelené pivo bůhvíjak dlouho," řekl.

"Vaříme to, co mají lidi rádi. Ptali se na něj už minulý týden," řekla sládková Purkmistru Eva Straková. Podle ní se musí velikonoční piva nechat déle zrát, minimálně šest týdnů, a dává se do nich víc druhů sladu i chmele. "Kvůli tomu, aby vynikla chuť i plnost," dodala. Straková řekla, že zelené pivo láká zákazníky nejvíc. "Dřív se ho báli a teď po něm lidi blázní. Nebojí se experimentovat," uvedla.

Prazdroj uvařil společně s Břevnovským klášterním pivovarem velikonoční speciál Popeleční Benedict. který připomíná začátek postního období před Velikonočními svátky. "V?dávné minulosti vařili mniši v?klášterech v předvelikonočním období silná piva, která byla součástí jejich postního jídelníčku. Pivo bylo spolu s chlebem také zásadním zdrojem živin a kalorií během čtyřicetidenního půstu, a proto se o něm někdy říkalo, že se jí, nikoli pije," řekl mluvčí Zdeněk Kovář. Polotmavá třináctka s krémovou pěnou a čtyřmi druhy sladu včetně nakuřovaného se prodává v dubnu v 1000 restaurací v ČR.

Prazdroj dnes také poslal 2022 lahví požehnaného "vlajkového" ležáku Pilsner Urquell do Vatikánu, kde jej 20. dubna při generální audienci převezme papež František. Požehnanou várku posílá plzeňský pivovar papeži pojedenácté v novodobé historii. Navazuje tak na více než sto let starou tradici, kdy si plzeňský ležák nechal do Vatikánu posílat na doporučení svých lékařů papež Lev XIII.