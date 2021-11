Češi plánují za Vánoce utratit v průměru 12.700 Kč, uvádí průzkum

Praha - Češi plánují utratit za Vánoce v průměru 12.700 korun. Z toho za dárky chtějí utratit zhruba 8000 korun, za jídlo kolem 3400 Kč a za vánoční výzdobu přibližně 1200 korun. Zároveň si zhruba desetina Čechů plánuje na dárky půjčit, v průměru 10.600 korun, i když 95 procent lidí si myslí, že půjčka na vánoční dárky není obecně dobrý nápad. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace (ČBA), který provedla agentura Ipsos mezi zhruba tisícovkou respondentů.

"Průzkum České bankovní asociace sice potvrdil, že naprostá většina Čechů považuje vánoční půjčky za špatný nápad. Přesto se každoročně najdou tací, kteří si nakonec úvěr vezmou. Než tak učiní, měli by se zamyslet nad tím, zda danou věc opravdu potřebují, nebo ji jen chtějí. Také by si měli vyhodnotit, jestli úvěr budou v budoucnu schopni splácet, a to se všemi úroky a poplatky," uvedla Lucie Nápravová, která se v asociaci věnuje finančnímu vzdělávání.

Nejčastěji si na úvěr o Vánocích lidé chtějí pořídit spotřební elektroniku, a to v 57 procentech případů. Dvě třetiny Čechů, kteří mají s půjčkou na Vánoce zkušenost, anebo si půjčit plánují, by si však na Vánoce nepůjčily více než 10.000 Kč. Nad 30.000 korun si je ochotno půjčit sedm procent dotázaných. "Nejčastěji by tuto půjčku využili mladí lidé mezi 27 až 35 lety a zároveň lidé s nižším vzděláním. To koresponduje s obecnými poznatky, které se týkají finanční gramotnosti populace," uvedl specialista agentury Ipsos na finanční trh Michal Straka.