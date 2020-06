Češi plánují utrácet v nákupních centrech méně než před pandemií

Praha - Pandemie koronaviru by měla mít i do budoucna negativní dopad na návštěvnost obchodních center v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Podle něj 24 procent nakupujících plánuje nyní do obchodních center chodit méně nebo vůbec. Chystají se v nich také utrácet méně peněz. Lidé mají strach především z ekonomických následků pandemie.

"Z našich výzkumů víme, že se 55 procent lidí obává dopadu pandemie na jejich příjem, třetina pracujících se přímo obává propouštění v jejich firmě. 59 procent také říká, že bude muset nyní více šetřit," uvedl ředitel agentury Ipsos Jakub Malý. Kvůli velké koncentraci lidí a zvýšenému riziku nákazy koronavirem má z návštěvy obchodních center obavy zhruba čtvrtina Čechů.

Před pandemií navštěvovaly obchodní centra alespoň jednou za 14 dní dvě třetiny populace, nejčastěji lidé z velkých měst s více než 100 tisíci obyvateli. Běžná útrata za jednu návštěvu se pohybovala mezi 500 až 2000 korunami. Čtvrtina návštěvníků chce nyní při nákupech utrácet méně, jde hlavně o ženy a mladé lidi do 35 let.

"Možný pokles businessu v prodejnách v obchodních centrech způsobuje značné obavy majitelů a ředitelů firem, pro které jsou příjmy z kamenných prodejen zásadní," uvedl Václav Hrbek, předseda Retailové asociace sdružující více než 120 firem a značek, které mají kamenné obchody v obchodních centrech. Pouze pět procent Čechů nyní plánuje častější návštěvy obchodních center a jen tři procenta lidí se chystají více utrácet.

Před pandemií preferovalo cestu vlastním autem na nákupy 51 procent Čechů, nyní to je 63 procent lidí. Na začátku června omezovalo cestování hromadnou dopravou kvůli obavám z nákazy 42 procent lidí, dvě třetiny veřejnosti se snažily vyhýbat místům s vyšší koncentrací lidí. Nakupující by pro větší pocit bezpečí uvítali v obchodních centrech více dezinfekce, kontrolu dodržování hygienických nařízení a omezování většího počtu lidí.

Během pandemie vzrostl počet lidí, kteří nakupovali zboží online. V případě knih, hraček a zboží z lékárny byl nárůst 17 procent, u kosmetiky a parfémů 16 procent. "Asi desetina lidí bude v tomto trendu pokračovat a bude i nadále toto zboží nakupovat online," dodala agentura.

Průzkum se uskutečnil od 29. května do 3. června a zúčastnilo se ho 1100 lidí.