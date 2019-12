Češi opět jezdí na dovolenou do Egypta, zlákaly je nižší ceny

Praha - Mezi českými turisty znovu stoupá zájem o cesty do Egypta. Zatímco v první polovině tohoto desetiletí, tedy v období takzvaného Arabského jara a následných politických zvratů, se počet turistů z tuzemska snížil téměř až o polovinu, v posledních třech letech se vrací na úroveň před deseti lety. Vyplývá to z informací největších cestovních kanceláří pro ČTK. Důvodem rostoucího zájmu je podle nich zejména stabilizovaná bezpečnostní situace v zemi a nízké ceny.

Pro Egypt je turistický ruch po výnosech z provozu Suezského průplavu nejdůležitější součástí hospodářství. Severoafrická země proto výrazně pocítila, když po roce 2011 nastal velký úbytek turistů, a to téměř z celé Evropy. Příčinou poklesu zájmu byla zejména nestabilní politická situace v zemi a jejím okolí. Například v roce 2011, kdy vypukly masivní protesty proti tehdejšímu prezidentovi Husnímu Mubarakovi, poklesl cestovní kanceláři Exim Tours prodej zájezdů do Egypta téměř o třetinu. Propad v řádu desítek procent pak pokračoval i v dalších letech, kdy se vlády nejprve ujalo Muslimské bratrstvo, následně svržené armádou v čele se současným autoritářským prezidentem Abdalem Fattáhem Sisím. Menší zájem zaznamenaly i další velké kanceláře.

Egyptští hoteliéři i místní vláda proto v posledních letech masivně investovali, a to nejen do rekonstrukcí hotelů a infrastruktury, ale i do bezpečnosti. "Bezpečnost na letištích je vysoká. Každý hotel má svá vlastní bezpečnostní opatření, často dokonce vlastní bezpečnostní službu. Silnice jsou nepřetržitě hlídány pořádkovými složkami. Zvláštní pozornost egyptská vláda věnuje zejména turistickým resortům a hojně navštěvovaným historickým památkám," uvedl mluvčí CK Exim Petr Kostka.

Vedle toho se pozměnila i nabídka tamních resortů a cestovních kanceláří. Nízký zájem turistů a poloprázdné hotely totiž vedly ke snížení cen. Podle statistik cestovní agentury Invia v kritických letech poklesly v případě většiny zájezdů all inclusive přibližně o třetinu, v případě dražších hotelů pak ještě výrazněji. "Čili prodej Egypta se znovu rozhýbal především cenami," podotkla mluvčí agentury Andrea Řezníčková. V posledních letech ceny postupně rostou na dřívější úroveň.

Kombinace těchto faktorů tak podle cestovních kanceláří znovu oživila zájem českých turistů. "Egypt znovu patří mezi klíčové destinace spolu s Tureckem, Řeckem nebo Španělskem," konstatoval mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Egypt tvoří podle statistik Invia z loňského roku zhruba 18 procent z celkového počtu prodaných zájezdů. Letos je podíl zatím podobný. Týkalo se to konkrétně 68.000 lidí. Téměř polovina z nich cestovala do Hurghady, populární jsou také Marsa Alam a Šarm aš-Šajch.