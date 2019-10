Češi o Dušičkách volí klasiku, roste však obliba LED svíček

Praha - Češi o Dušičkách neexperimentují, pokud koupí dekorace na hrob, potrpí si na klasiku. Vyplývá to z ankety ČTK mezi majiteli zahradnictví a zástupci obchodů. Roste však obliba LED svíček. Zákazníci preferují živé květiny před umělými, na špičce popularity se drží chryzantémy a vřes. Výraznější nárůst prodeje dušičkového zboží proti loňsku zatím zaznamenal pouze Kaufland.

Z dušičkového sortimentu jdou v internetovém obchodě Alza na odbyt hlavně svíce. Moderní LED svíčky jsou podle mluvčí Patricie Šedivé stále oblíbenější. "Jsou v rámci Dušiček vhodné zejména pro interiérová pietní místa různých farností a kostelů, kde nejsou povolené otevřené klasické hořící svíčky," podotkla Šedivá.

To, že "LEDky" nabyly na popularitě, uvedla i mluvčí hypermarketu Globus Rita Gabrielová. Parafínové, olejové či malé iluminační svíce v kalíšku ale dál patří pro nakupující k osvědčené klasice. Běžné svíčky nejčastěji volí i zákazníci e-shopu Hrbitovnizbozi.cz. "Češi jsou konzervativní, nenakupují nic výstředního, nic co by vyčnívalo," řekl majitel e-shopu Milan Hegner. Mluvčí Teska Václav Koukolíček uvedl, že se prodej rovnoměrně dělí mezi skleněné dekorativní svíčky, olejové, které hoří velice dlouho, a náhradní náplně. Dlouho hořící svíčky, v červené a bílé, se nejlépe prodávají i v Kauflandu, uvedla mluvčí Denisa Vítková.

Co se květin týče, dávají Češi přednost živým před umělými. Podle Martina Mládka, majitele Květinářství a zahradnictví Mládek, zůstávají oblíbené chryzantémy. K favoritům se řadí i astry, různé druhy vřesu a dekorativní věnečky. V pražském Zahradnictví Kočí je největší zájem o věnce v přírodním stylu, které se zdobí usušenými přebytky - například růžemi. Oblibu váz a věnců z přírodních materiálů eviduje i Globus.

"Záleží i na počasí. Když je hezky, vezmou lidé chryzantému, když je mráz a ošklivo, volí spíše věnec," řekla Květa Sunarto ze Zahradnictví Rypáček. Sunarto také míní, že zájem o Dušičky klesá. Podobný názor má Radka Velechovská ze Zahradnictví Bašť v Líbeznicích. Mladí lidé podle ní na hroby příliš nechodí. A když, tak za dekorace moc neutratí. Hlouběji do kapsy podle ní sáhne spíše starší generace.

Většina oslovených zahradnictví nicméně uvedla, že zájem o dušičkový sortiment je stabilní a zatím srovnatelný s předchozími lety. Větší zájem o dušičkové zboží proti loňsku už nyní eviduje Kaufland a podle mluvčí Vítkové s blížícím se svátkem stále roste. V Tesku lidé nakupují na Dušičky až v posledních 14 dnech, jindy začínali už počátkem října. Koukolíček přičítá změnu teplému počasí. V Globusu čekají největší zájem o dušičkové dekorace dnes a o víkendu.

Slavit památku všech zemřelých věřících 2. listopadu nařídil poprvé opat Odilo z benediktinského kláštera ve francouzském Cluny v roce 998. Z benediktinských klášterů se později tento zvyk rozšířil.