Češi neudělali Čáslavské v Tokiu ostudu, hry měly podle Kejvala smysl

Ilustrační foto - V úterý 30. srpna večer zemřela ve věku 74 let olympionička Věra Čáslavská (na snímku z roku 1964 ukazuje medaile, které získala na OH v Tokiu)). Informaci Radiožurnálu potvrdila dokumentaristka Olga Sommerová. ČTK/Hampl Alexandr

Tokio - Až dnes zhasne nad Tokiem olympijský oheň, budou Češi z výsledkového pohledu hodnotit letní hry pod pěti kruhy pozitivně. Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval ocenil všechny sportovce za nasazení, zisk rekordních jedenácti medailí předčil odhady šéfa české mise Martina Doktora.

Češi zasvětili hry sportovní gymnastce Věře Čáslavské, ikoně olympiády v Tokiu v roce 1964, na které získala tři individuální zlaté medaile a stříbro s družstvem. "Když se před osmi lety rozhodlo, že hry uspořádá Tokio, tak Věrka už tehdy říkala, že olympiádu bude sledovat shora a bude nám fandit," vzpomínal Kejval na Čáslavskou, které zesnula před pěti lety. "A myslím, že jsme neudělali ostudu a dopadlo všechno velmi dobře. Máme z toho radost," uvedl Kejval.

Hry v Tokiu se konaly za přísných bezpečnostních opatření. A český tým zpočátku řešil ve výpravě šest pozitivních případů koronaviru z charterového letu, z toho čtyř sportovců. "Prošli jsme si peklem, ale podařilo se udělat skvělé výsledky. Je z toho nejúspěšnější olympiáda v historii České republiky," řekl Kejval na setkání s médii při hodnocení olympiády.

Z Japonska vezou Češi jedenáct medailí, nejvíce v historii samostatné republiky. O čtyři zlaté se postarali judista Lukáš Krpálek, kajakář Jiří Prskavec, střelec Jiří Lipták a tenisový pár deblistek Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková. Stříbra přidali střelec David Kostelecký, kanoista Lukáš Rohan, tenistka Markéta Vondroušová a oštěpař Jakub Vadlejch. A bronz mají šermíř Alexander Choupenitch, deblkanoisté Josef Dostál a Radek Šlouf a oštěpař Vítězslav Veselý.

"Jak jste ze mě tahali před olympiádou tipy, tak je to lepší, než jsem pod tlakem a donucením tipl," řekl novinářům Doktor. Tuší ale, že na nadcházejících olympijských hrách, třeba už za tři roky v Paříži, bude těžké počet medailí překonávat. "Budeme mít co dělat," konstatoval.

Dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty 1996 Doktor ocenil všechny české sportovce. "Chci se poklonit, protože v těch podmínkách, které nebyly pro všemožná opatření a omezení z hlediska bezpečnosti a navíc ještě covidová jednoduché... Smekám před nimi."

Doktor přidal, že za každým úspěchem je především práce samotného sportovce, jeho týmu a servis sportovního svazu. A Kejval zdůraznil důležitost sportovních resortních center, pod která většina sportovců v Česku spadá, jsou jejich zaměstnanci a využívají tréninková zařízení. "To je největší štěstí českého sportu. V dnešní době, v tom stavu, v jakém český sport je, tak zaplaťpánbůh, že je máme," poukázal Kejval na existenci armádní Dukly, Olympu spadajícího pod ministerstvo vnitra a vysokoškolského centra Victoria. "Je to velkým dílem jejich zásluha," řekl Kejval.

Medailisté jsou jako vždy velkou motivací pro mladou generaci. V současné době, kdy byl sport výrazně ovlivněn koronavirovými vládními opatřeními omezujícími pohyb, jsou možná ještě důležitější. "Má to obrovský vliv. Věřím, že zase přitáhnou děti ke sportu," přál si Doktor a Kejval dodal: "Za tři neděle půjdou děti do školy a doufejme, že se vrátí do klubů a budou mít na koho navázat. Sportovci jsou pro ně skvělou motivací a ukazují, že věci dávají smysl."

Tokijská olympiáda se konala s ročním zpožděním. V hledišti chyběli fanoušci a měla spoustu kritiků, zda bylo správné, že vůbec proběhla. "Ač v omezeném módu, tak to byly olympijské hry, a ve svém smyslu i krásné. Jsme rádi, že Japonci dokázali hry uspořádat, a ukázalo se, že to nebylo jednoduchý. Až oheň zhasne, tak si můžeme v klidu říct, že to byly dobré hry," uvedl Doktor.

Třiapadesátiletý Kejval i z pozice člena Mezinárodního olympijského výboru (MOV) prohlásil, že se ukázalo jako správné, že se olympiáda konala. "Byť to nebyla olympiáda, kterou známe. Ve světě plném strachu je ale potřeba udělat světlou tečku a za něčím jit. To jsme chtěli (MOV), aby olympiáda ukázala, a to se, myslím, podařilo," konstatoval Kejval.

"Zachovala se kontinuita a sport pořád žije. Ukázali jsme, že obrovská akce, které se účastní 205 zemí, je schopná fungovat. Svět žil sedmnáct dnů olympiádou a spoustě lidí to zlepšilo náladu a dalo víru, že se z tohohle marasmu dřív nebo později dostaneme," věří Kejval.